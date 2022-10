Изпратиха индианка в Космоса за пръв път (СНИМКИ)

Никол Ман е полковник от морската пехота на САЩ, на 45 години е и вече е първата индианка в космоса. Тя е един от четиримата астронавти, които излетяха от центъра "Кенеди" във Флорида към Международната космическа станция (МКС) късно снощи (българско време). Ракетата Falcon 9 на SpaceX се очаква да пристигне на МКС в четвъртък вечерта, предава NOVA.

Полковник Ман заяви пред Би Би Си, че се надява мисията да вдъхнови бъдещите поколения.

„Надявам се, че мисията ще вдъхнови младите деца от коренното население на Америка да следват мечтите си и да осъзнаят, че някои от тези бариери, които съществуват или са съществували, са разрушени”, каза тя.

„Всеки път, когато сме в състояние да направим нещо, което е първо или не е правено в миналото, това е толкова важно”, добави тя. "Те имат тези възможности."

