Любомир Дацов: Еврозоната не прави автоматично държавите по-богати

5 Януари, 2026 05:19, обновена 5 Януари, 2026 04:23 585 16

Удължителният бюджет беше модифициран по български, заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите

Любомир Дацов: Еврозоната не прави автоматично държавите по-богати - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Удължителният бюджет, с който България навлиза в новата година и в процеса по присъединяване към еврозоната, не е проблем сам по себе си, а резултат от политически решения и дефицит на управленска визия.

Това заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите, в ефира на БТВ.

По думите му законът изрично предвижда възможността за удължителен бюджет и България има сериозен опит с подобни ситуации. "При равни други условия е по-добре да има редовен бюджет, но когато се внасят два проекта, които професионално трудно могат да бъдат определени като нормални бюджети, удължителният вариант се оказва по-малкото зло", коментира Дацов.

Той обаче разкритикува начина, по който този удължителен бюджет е бил "модифициран по български", включително чрез увеличения на доходите в обществения сектор. Според него използваната инфлация не отговаря на икономическите принципи, тъй като е отчетена инфлацията в края на годината, а не средногодишната, както изисква добрата практика. "В тази сфера бяха нарушени всички основни икономически правила", подчерта Дацов.

Като особено проблемно той определи и отпускането на средства за общините чрез Българската банка за развитие (ББР), която по думите му е действала не като кредитна институция, а като разплащател от името на държавния бюджет. "Това няма никаква практическа логика и не носи полза от гледна точка на дефицита", заяви той, като уточни, че става дума за между 800 и 900 млн. лева.

Според Дацов големият проблем не е само в бюджета, а в цялостното политическо поведение и в липсата на интерес от страна на обществото. "Хората не се интересуват нито от изборите, нито от програмите на партиите, нито от бюджета. Това води до решения, които са икономически необясними, например дефицит в година с над 3% икономически растеж и прегряване на пазара на труда", каза той.

Бившият зам.-министър предупреди, че продължаващите бюджетни дефицити и политическата нестабилност могат да се превърнат в реален икономически риск. Той направи паралел с кризата от 1996-1997 г., като подчерта, че макар ситуацията днес да не е директно съпоставима заради членството на България в ЕС и еврозоната, се забелязват сходни тенденции в управленското поведение. "Историята показва, че дори държави с нисък дълг могат да изпаднат в неплатежоспособност, ако бъде загубено доверието", предупреди Дацов.

По думите му публичният дълг често се използва като политическа илюзия. "Дългът е отложено потребление. Той позволява на политиците да замаскират грешките си и да прехвърлят цената върху следващите поколения", заяви той.

По темата за еврозоната Дацов подчерта, че тя не прави автоматично държавите по-богати. "Еврозоната дава възможности, но всичко зависи от нас от знанията, волята и смелостта да правим реформи. Ако управлението е лошо, можем да проспим и положителните ефекти", каза той.

В заключение икономистът призова за по-висока финансова култура в обществото и за въвеждане на системно финансово образование в училищата. "Всеки трябва да знае какво е кредит, лихва, бюджет и данъци. Невежеството винаги работи в полза на тези, които искат да се възползват от хората", подчерта Любомир Дацов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    16 0 Отговор
    така е не прави автоматично държавите богати, но болшинството от хората автоматично обедняват.

    Коментиран от #15

    04:26 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не, не прави

    14 0 Отговор
    Също като изкуствения интелект. Не ви прави по умни, а само подчертава простотията.

    04:32 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Азз

    12 0 Отговор
    Друго ни разправяха преди да влезем

    05:18 05.01.2026

  • 8 Нали

    10 0 Отговор
    пеехте друга песен а сега обърнахте плочата, клакьори на йеврото !

    05:22 05.01.2026

  • 9 Моарейн

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Разбрахте":

    Ами ние си го знаехме още преди зорлем да ни качите на тоя потъващ кораб. Само разни неумни и кресливи ни заливаха с лъжите си, на които дори те не вярваха кой знае колко. Ако ти, неуважаемий, си мислиш, че само защото си правоверен евроатлантик, върху теб и подобните ти ще се изсипе някакъв рог на изобилието, си дълбоко заблуден. Пак ще те третират като слуга и пак господарите ти ще ти плащат като на човек петнадесето качество. Не си хаби дъха и клавиатурата да ми отговаряш - репертоара на такива като теб отдавна ми е известен.

    05:39 05.01.2026

  • 10 Осъзнал се работещ нкомунист

    2 5 Отговор
    Това само мързеливите комуняги не го разбират...
    Те се смятат за богопомазани и държавата е длъжна да ги хрантути защото е имала честта да се пръкнат в нея !

    05:44 05.01.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Брат, тоя имам чувството, че дебелее с часове. Много му се лепи. Като на жените.

    Коментиран от #13

    06:05 05.01.2026

  • 12 Сандо

    4 0 Отговор
    Май вече ще започнат да говорят истината апологетите на еврозоната?Но престъплението е извършено - стадото го закараха в кланицата.

    06:06 05.01.2026

  • 13 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":

    е удобен !

    06:07 05.01.2026

  • 14 Това

    3 0 Отговор
    Всички го знаем,ама чак сега си признавате.
    Що не го казахте преди натикването ни в блатото....,щото ви плащаха да лъжете...

    06:08 05.01.2026

  • 15 чувстваме се ограбени

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    много точен коментар

    06:16 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

