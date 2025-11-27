Учени NASA за пръв път наблюдаваха тъмна материя (СНИМКА)

Учени за първи път съобщават за директно засичане на сигнал, който може да представлява емисия от тъмна материя – загадъчната субстанция, съставляваща над една четвърт от Вселената. Изследването е базирано на данни от космическия телескоп Fermi на NASA, който регистрира мощно гама-лъчение, идващо от обширна „ореолна“ структура около Млечния път.

Това гама-лъчение се отличава както по сила, така и по разпространение, и според автора на изследването проф. Томонори Тотани от Токийския университет може да е пряко произведено от сблъсъци между частици тъмна материя. „За първи път човечеството получава шанс да ‘види’ тъмната материя“, коментира той.

For nearly a century, we have inferred the existence of dark matter because galaxies behave as if they contain far more mass than their visible stars and gas could account for.



Now, using data from the Fermi Gamma-ray Space Telescope, a team led by Tomonori Totani (University… pic.twitter.com/6lK5nEQX0N — Erika  (@ExploreCosmos_) November 26, 2025

В продължение на почти две десетилетия е известно, че от центъра на Галактиката идва постоянен излишък от гама-лъчи. Новооткритият „ореолен сигнал“ обаче се разпростира много по-широко и не може да бъде обяснен с известни астрофизични обекти. Данните показват, че излъчването е десет пъти по-интензивно от вече известния гама-излишък в центъра на Млечния път.

Тъмната материя досега се наблюдава единствено косвено – чрез гравитационното ѝ влияние върху галактики и космическото разширение. Популярен модел предполага, че тя се състои от слабо взаимодействащи масивни частици (WIMPs), които при сблъсък се унищожават и отделят гама-фотони. Проф. Тотани използва вече 15 години данни от Fermi, за да изследва области, където според модели тъмната материя е най-концентрирана. Измерените енергии съвпадат именно с прогнозите за WIMP-анихилации.

Въпреки това част от научната общност остава предпазлива. Специалистът по тъмна материя д-р Моортс Муру определя резултата като „значително насърчение“, но не и окончателно доказателство. Други, включително проф. Джо Силк от Университета „Джонс Хопкинс“, смятат, че наблюдаваното излъчване може да бъде остатък от гигантски процеси в миналото – например експлозия, свързана със свръхмасивната черна дупка в центъра на Галактиката, която е породила т.нар. Fermi bubbles. Според тази хипотеза гама-лъчението може да се дължи на ускорени частици, а не на тъмна материя.

Проф. Тотани признава, че са необходими допълнителни изследвания. Ако сходни гама-сигнали бъдат засечени и в други региони, богати на тъмна материя – като спътниковите галактики на Млечния път – това би представлявало решаващо потвърждение.

Авторът остава оптимист, че бъдещи наблюдения ще дадат категоричен отговор на въпроса дали човечеството за пръв път е видяло пряк отпечатък от тъмната материя.