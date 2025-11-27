Новини
Учени NASA за пръв път наблюдаваха тъмна материя (СНИМКА)

27 Ноември, 2025 17:31

Учените смятат, че това е първото доказателство за съществуването на загадъчната субстанция

Учени NASA за пръв път наблюдаваха тъмна материя (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени за първи път съобщават за директно засичане на сигнал, който може да представлява емисия от тъмна материя – загадъчната субстанция, съставляваща над една четвърт от Вселената. Изследването е базирано на данни от космическия телескоп Fermi на NASA, който регистрира мощно гама-лъчение, идващо от обширна „ореолна“ структура около Млечния път.

Това гама-лъчение се отличава както по сила, така и по разпространение, и според автора на изследването проф. Томонори Тотани от Токийския университет може да е пряко произведено от сблъсъци между частици тъмна материя. „За първи път човечеството получава шанс да ‘види’ тъмната материя“, коментира той.

В продължение на почти две десетилетия е известно, че от центъра на Галактиката идва постоянен излишък от гама-лъчи. Новооткритият „ореолен сигнал“ обаче се разпростира много по-широко и не може да бъде обяснен с известни астрофизични обекти. Данните показват, че излъчването е десет пъти по-интензивно от вече известния гама-излишък в центъра на Млечния път.

Тъмната материя досега се наблюдава единствено косвено – чрез гравитационното ѝ влияние върху галактики и космическото разширение. Популярен модел предполага, че тя се състои от слабо взаимодействащи масивни частици (WIMPs), които при сблъсък се унищожават и отделят гама-фотони. Проф. Тотани използва вече 15 години данни от Fermi, за да изследва области, където според модели тъмната материя е най-концентрирана. Измерените енергии съвпадат именно с прогнозите за WIMP-анихилации.

Въпреки това част от научната общност остава предпазлива. Специалистът по тъмна материя д-р Моортс Муру определя резултата като „значително насърчение“, но не и окончателно доказателство. Други, включително проф. Джо Силк от Университета „Джонс Хопкинс“, смятат, че наблюдаваното излъчване може да бъде остатък от гигантски процеси в миналото – например експлозия, свързана със свръхмасивната черна дупка в центъра на Галактиката, която е породила т.нар. Fermi bubbles. Според тази хипотеза гама-лъчението може да се дължи на ускорени частици, а не на тъмна материя.

Проф. Тотани признава, че са необходими допълнителни изследвания. Ако сходни гама-сигнали бъдат засечени и в други региони, богати на тъмна материя – като спътниковите галактики на Млечния път – това би представлявало решаващо потвърждение.

Авторът остава оптимист, че бъдещи наблюдения ще дадат категоричен отговор на въпроса дали човечеството за пръв път е видяло пряк отпечатък от тъмната материя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Засеченият сигнал е от Пеефски, след консумация на добруджански боб. Доста тъмна материя е имало.

    17:40 27.11.2025

  • 2 Мамлюдател

    2 0 Отговор
    И аз имам тъмна материя в джоба, колкото и да сложа сутринта, до вечерта ги няма. Смянай в евро ще бъдат две тъмни материи в джоба ми.

    17:44 27.11.2025

  • 3 Новичок

    0 0 Отговор
    И миналият път,беше за пръв път?!

    17:50 27.11.2025

  • 4 Бабет!

    0 0 Отговор
    И нашето любимо Слънце ВАЙ , ВАЙ накрая се превърна в ТЪМНА МАТЕРИЯ БЛЯ ,БЛЯ......!!!!!!!!

    17:50 27.11.2025