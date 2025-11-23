Новини
Астронавт от НАСА засне Северното сияние от Космоса (ВИДЕО)

Астронавт от НАСА засне Северното сияние от Космоса (ВИДЕО)

23 Ноември, 2025

Спиращото дъха видео е направено от Международната космическа станция

Астронавт от НАСА засне Северното сияние от Космоса (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Командирът на текущата мисия на Международната космическа станция Зена Кардман сподели в социалните мрежи поредица от кадри, които рядко могат да се видят дори от най-северните точки на Земята. „Никога не съм виждала Северното сияние от Земята, но оттук то се появява често. И всеки път изглежда нереално“, написа астронавтката, като допълни, че гледката от орбита е едновременно спокойна и драматична – зелени и червени завеси, които сякаш плуват под станцията.

Коментарът ѝ идва в момент, в който Слънцето е в пика на своя 11-годишен цикъл. Учените от NASA и NOAA потвърждават, че сме в активната фаза на така наречения соларен максимум – период, в който броят на слънчевите петна, изригванията и короналните изхвърляния достига най-високите си стойности. Цикълът започна да набира сила през 2024 г. и по прогнози ще остане в максимум поне до края на 2025 г., което означава повече геомагнитни бури, по-интензивен слънчев вятър и видими сияния на необичайно южни ширини.

Точно тази по-голяма активност прави наблюденията на Кардман особено впечатляващи. Полярното сияние възниква, когато заредени частици от слънчевия вятър навлязат в магнитното поле на Земята и взаимодействат с атомите в горните слоеве на атмосферата. Най-често то свети в зелено – сигнал за сблъсък с кислород на около 100 километра височина. Червените оттенъци, които Кардман заснема, са много по-редки. Те се появяват едва когато височината е значително по-голяма и атмосферата – силно разредена, което се случва само при интензивни слънчеви изригвания.

От Международната космическа станция явлението придобива съвсем друг мащаб. За астронавтите сиянието не е далечен феномен, а подвижна светлинна река, която се вие под тяхната орбитална траектория. „Понякога се появява толкова внезапно, че просто спираш каквото правиш и гледаш. Не можеш да привикнеш към него“, разказва Кардман в кратко видео, споделено от екипа ѝ.

Учените отбелязват, че подобни наблюдения от орбита са ценни не само заради красотата. Те позволяват по-прецизни данни за начина, по който магнитосферата реагира на слънчеви бури – информация, която е ключова за сигурността на спътници, комуникационни системи и електропреносни мрежи. Последните месеци вече донесоха няколко бури, които краткотрайно нарушиха GPS сигналите в Европа и Северна Америка.

Соларният максимум ще продължи да създава условия за ярки, редки и по-широко видими полярни сияния, включително в региони, които обикновено не ги наблюдават. А докато Земята следи прогнозите, Кардман и колегите ѝ остават в уникалната позиция да бъдат очевидци на светлинното шоу от първия ред – високо над полярните шапки, там където науката и красотата се срещат в един от най-впечатляващите природни спектакли.




  • 1 Русофил

    2 1 Отговор
    Това е фейк. Всички знаят, че Земята е плоска.

    18:22 23.11.2025