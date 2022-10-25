Новини
Кой има имен ден днес, 25 октомври 2025 г. Честито!

25 Октомври, 2022

Кой има имен ден днес, 25 октомври 2025 г. Честито!

Почитаме свети Анастасий

Милен Ганев

На 25 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им, пише actualno.com.

Свети Анастасий доброволно се явил при мъчителите и смело изповядал Христа като Истински Бог и Творец на всичко. За тази си твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето.

Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква.

Много изцеления станали на гроба на светеца.* Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация.

Из Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 5 Отговор
    ЧИД ИМЕНИЦИ

    08:42 25.10.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не е вярно

    3 4 Отговор
    Св Ананасий е от Коста Рика.

    07:51 25.10.2024

  • 4 Пълни глупости.

    4 1 Отговор
    Пише мъченици Маркиан и Мартирий. Откъде го измислихте тоя Анастас?!

    08:15 25.10.2024