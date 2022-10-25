На 25 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им, пише actualno.com.
Свети Анастасий доброволно се явил при мъчителите и смело изповядал Христа като Истински Бог и Творец на всичко. За тази си твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето.
Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква.
Много изцеления станали на гроба на светеца.* Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация.
Из Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.
25 Октомври, 2022 06:10, обновена 24 Октомври, 2025 15:30 25 491 4
Кой има имен ден днес, 25 октомври 2025 г. Честито!
Почитаме свети Анастасий
На 25 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им, пише actualno.com.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:42 25.10.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Не е вярно
07:51 25.10.2024
4 Пълни глупости.
08:15 25.10.2024