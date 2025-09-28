Новини
На 101 години почина главата на мормоните в САЩ

На 101 години почина главата на мормоните в САЩ

28 Септември, 2025 16:44, обновена 28 Септември, 2025 16:49

Ръсел Нелсън бе президент на американската религиозна асоциация „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“

Ръсел Нелсън, президент на американската религиозна асоциация „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ (известна още като мормони), почина на 101-годишна възраст.

Новината бе оповестена на уебсайта на църквата.

„С тъга съобщаваме, че Ръсел М. Нелсън, обичан президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, почина мирно в дома си в Солт Лейк Сити“, се казва в изявлението.


  • 1 Да е жив и здрав

    8 0 Отговор
    На рождения ден на владиката един присъстващ му пожелал да живее 100 години.
    А владиката му казал “Ти в Божиите дела не се бъркай.”
    Владиката бил на 104.

    16:56 28.09.2025

  • 2 Мормони има

    3 1 Отговор
    Статистика за тях е 112 милиона. Амиши,католици, православни, юдейство, по леви АФП, а и други. Разделен е света. Не пушил, не пик . 101 . Голяма пенсия. За показване.

    17:03 28.09.2025

  • 3 Аха

    8 0 Отговор
    Сектата на многоженците.

    17:06 28.09.2025

  • 4 ЗОРО

    6 0 Отговор
    Ху тъ фааак ис тис мен? Кой го интересува смъртта на шефа на мормоните?

    17:27 28.09.2025

  • 5 Това не е никаква църква

    4 0 Отговор
    Тези са някаква мешавица в главите също като амишите и сциентолозите.
    Възхваляват някакакъв си мормон, а не Божието слово на Иисус и ползват кръста за параван.
    Чел съм им глупостите преписвани и нагласени истории.
    Това е една вредна доктрина, орден на самозванец мормон.

    17:39 28.09.2025

  • 6 америка

    4 0 Отговор
    е благодатна почва за избияването на всякакви заблуди и лъжи.
    Всеки си прави “църква” и вероизповедание.
    А Христос е един.

    17:42 28.09.2025

  • 7 Айде бе

    3 0 Отговор
    До кога ще чакаме соросчето?

    18:10 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.