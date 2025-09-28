На 101 години почина главата на мормоните в САЩ

Ръсел Нелсън, президент на американската религиозна асоциация „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ (известна още като мормони), почина на 101-годишна възраст.
Новината бе оповестена на уебсайта на църквата.
„С тъга съобщаваме, че Ръсел М. Нелсън, обичан президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, почина мирно в дома си в Солт Лейк Сити“, се казва в изявлението.
1 Да е жив и здрав
А владиката му казал “Ти в Божиите дела не се бъркай.”
Владиката бил на 104.
16:56 28.09.2025
2 Мормони има
17:03 28.09.2025
3 Аха
17:06 28.09.2025
4 ЗОРО
17:27 28.09.2025
5 Това не е никаква църква
Възхваляват някакакъв си мормон, а не Божието слово на Иисус и ползват кръста за параван.
Чел съм им глупостите преписвани и нагласени истории.
Това е една вредна доктрина, орден на самозванец мормон.
17:39 28.09.2025
6 америка
Всеки си прави “църква” и вероизповедание.
А Христос е един.
17:42 28.09.2025
7 Айде бе
18:10 28.09.2025
