Откритие на Земята – доказателство за живот на Марс?

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 -20.03) Не е най-добрия ден, за да трошите мебелите, така че - вслушайте се в гласа на разума. Ако няма къде да вложите енергията си, ами идете на фитнес или се поразходете в парка.

Водолей (21.01 -19.02) Днес може да се държите доста нервно и на моменти дори истерично. Ако ви предстои разговор на сериозна тема, в която не искате да намесвате и чувства, май ще е най-добре да го отложите.

Козирог (23.12 -20.01) Може и да не получите точно това, което сте искали, но поне сте на прав път. Ще се наложи да се потрудите още малко, за да направите нещата съвършени. И гледайте да не ви омръзва.

Стрелец (23.11 -22.12) Днес навсякъде ще сте желан гост, защото на никой друг няма да му се отдаде така леко и изящно да разведри и най-унилото общество, както на вас. Но пък и на вас това занимание ще ви донесе удоволствие.

Скорпион (24.10 -22.11) Проявили сте известна неакуратност и сега сте принудени да вложите цялото си старание, за да се справите с поставените пред вас задачи. Това е напълно възможно, макар и да не е лесно. Занапред бъдете по-внимателни като раздавате обещания.

Везни (24.09 -23.10) Спомнете си приятелите. Може би увлечени в ежедневните си ангажименти забравяте дори да им се обадите. Днес нямате подобно оправдание. Потърсете ги, новините определено ще ви зарадват.

Дева (24.08 -23.09) Опитвате се да балансирате на върха на острието, но днес няма да има никаква необходимост да го правите. Изобщо днес ще е един спокоен и дори малко скучен ден.

Лъв (24.07 -23.08) Ще се опитате да разрешите противоречията, на които сте свидетел. Доста делово ще подхождате към всичко, но не пренебрегвайте чувствата си, те могат да ви бъдат верен ориентир за правилната посока, стига да им се доверите.

Рак (22.06 -23.07) Днес ще се сблъскате с проблема за избора и то в такива мащаби, че може да получите пристъпи на депресия. Не се поддавайте, по-добре опитайте да оцените разнообразието.

Близнаци (22.05 -21.06) Опитайте се да разберете какво точно трябва да направите днес. В противен случай всичко, с което се заемете ще се стопи като ланския сняг.

Телец (21.04 -21.05) Днес прекрасно ще ви се отдават дейности, които изискват не само прецизни, но и изящни решения. Какво пък, ако успеете да отделите повече време за това и не бързате като муле пред майка си, може наистина да постигнете зашеметителни резултати.