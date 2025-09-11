НАСА представи най-ясните доказателства за живот на Марс досега

NASA обяви, че е открила вероятни следи от древен микробен живот на Марс. Новият администратор на космическата агенция, Шон Дъфи, съобщи, че проба, събрана от марсохода Perseverance, е определена като „най-ясният знак за живот“, откриван досега на Червената планета.

На пресконференция заместник администраторът на NASA, Ники Фокс, уточни, че в пробите е регистриран биологичен „подпис“, характерен за активност на живи организми. Изследователите са насочили вниманието си към необичайни петна и семеобразни структури в древни марсиански скали, които могат да бъдат признак за съществуване на микроскопичен живот в миналото.

Тези особености, наречени „макови семена“ и „леопардови петна“, са открити в наносни скали в района Neretva Vallis, част от кратера Jezero, където преди милиарди години е текла река. Ученият Джоел Хъровиц посочи, че тези малки структури свидетелстват за възможно присъствие на живот на Марс, още преди на Земята да се появят сложни организми.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8 pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

Въпреки че темата е обсъждана от месеци, екипът подчертава, че са необходими допълнителни данни и потвърждение от други изследователи, преди официално да се обяви, че става дума за доказателство за живот на Марс.

В хода на мисията си през 2024 г. Perseverance идентифицира скални образци с химични и структурни белези, които се свързват с микробна дейност — включително наличие на желязо и фосфор, често образувани от разлагане на органична материя. Роувърът изпраща изображения и данни от 2021 г., показвайки кристални отлагания, оставени от древни подпочвени води, както и региони с органични съединения и потенциален източник на енергия за микробен живот.

Новите проби са събрани на 21 юли 2024 г. по северната част на Neretva Vallis — древна речна долина, образувана преди около 3,7 милиарда години. Учените са открили бели вени от калциев сулфат и червеникави слоеве с наличие на хематит — минерал, отговорен за характерния ръждив цвят на Марс.

Дъфи отбеляза, че настоящото откритие е резултат от тридесетгодишни изследвания на Марс. Той подчерта, че данните са преминали през независима научна проверка, потвърждавайки вероятния биологичен произход на пробите.

На въпрос за връщането на пробите на Земята, Дъфи съобщи, че NASA търси най-ефективния и финансово изгоден начин за реализация на тази задача, като бюджетните въпроси остават отворени. Предишната администрация на САЩ е предложила намаляване на средствата за марсианската програма, но новото ръководство заяви, че изследванията ще продължат и не се планира отказ от анализа на събраните материали.

В допълнение, NASA обяви, че четирима астронавти ще обиколят Луната в рамките на мисията Artemis II в началото на следващата година. Около година и половина по-късно се очаква мисия Artemis III да осъществи кацане и установяване на дългосрочно присъствие на Луната. Според Дъфи, натрупаният опит ще подпомогне бъдещите усилия за пилотирани мисии до Марс.