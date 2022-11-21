Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито!

21 Ноември, 2022 06:00, обновена 20 Ноември, 2025 19:49 30 665 25

Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито!

  • ден на християнското семейство-
  • вълча богородица-
  • имен ден

Православната църква отбелязва празника Въведение Богородично

Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство и православната християнска младеж. Тук отново се преплитат православният канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на години.

В миналото Въведение Богородично се е чествало в много ограничен кръг - само с родителите и децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това се събирали около богата трапеза, която оставяли неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома. Според православната традиция Въведение Богородично се свързва с настъпващата зима и с очакването на празниците около Рождество Христово. Ако времето е топло и слънчево - зимата ще е люта, лятото - сухо, а плодородието - слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, а реколтата - богата. 21 ноември се нарича и Вълча Богородица. Това е така, защото само Божията майка можела да влияе на дивите животни, да ги омилостивява и възпира от пагубни за човека действия.

Имен ден празнуват: Вълко, Вълкан, Вълкана, Вълчо, Вълчан, Въло


Поставете оценка:
Оценка 4 от 75 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    27 15 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА ЧИД

    06:03 21.11.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    42 16 Отговор
    ДА бъдеме ХОРА ЧОВЕЧНИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БРАТЯ СЕСТРИ ХРИСТИЯНИ ХРИСТИЯНСКОТОСЕМЕЙСТВО е СТОЖЕР

    06:04 21.11.2022

  • 3 Вълчо Мечков Лисичков

    16 17 Отговор
    От четири сабаале съм я подкарал..

    06:07 21.11.2022

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    34 14 Отговор
    бъдете ХОРА пазете ДОБРОТАТА то ДОБРОТО го ИМА

    06:08 21.11.2022

  • 5 среднощен

    36 15 Отговор
    "...На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство и православната християнска младеж...";

    ЕС ратифицира ИК без да зачита волята не само на България, но и на други страни членки... Целта е ясна - разбиване на семейството! Налагане на крайно либералните "ценности" и развращаване на обществото! Честит празник - Бог да пази България!

    Коментиран от #11

    04:37 21.11.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мъдрият

    30 11 Отговор
    Честити празници, на всички православни християни!

    Днес се честват два празника: Въведение Богородично и Денят на християнското семейство и на православната християнска младеж!

    Този път статията тук не е добра - пак се набляга на разни народни вярания и суеверия, а не на същността на тези светли празници! Затова аз ще разкажа накратко за тях:

    Коментиран от #15

    06:32 21.11.2023

  • 9 Мъдрият

    27 11 Отговор
    Въвеждане на Пресвета Богородица в храма

    Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм и я посветили на Бога.

    Св. Дева била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и, за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.

    Първосвещеник Захария въвел пречистата Отроковица в Светая Святих, където влизал веднаж в годината само първосвещеникът.

    Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и след това, като поличили благословение от свещениците, се върнали с роднините си в Назарет.

    Това събитие трябва да ни внушава желанието да водим децата си в храма Божий, от млади години да ги учим на молитва и слушане Св. Писание, и да участват в Богослуженията и Тайнствата на Светата Православна църква, за да могат и те да растат в благочестие и все по-високо да се издигат по стъпалата на добрите дела и благочестивите помислим и винаги да вървят твърдо и неотклонно по своя път към Бога!

    Коментиран от #18

    06:32 21.11.2023

  • 10 Мъдрият

    30 11 Отговор
    Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж

    Именно затова този ден премъдро е избран от нашата Българска Православна църква:

    С решение на Св. Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът "Въведение Богородично" в България се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж; според първоначалния замисъл - ден за християнизиране, за общение с Христа и Църквата Му. Денят бил неучебен и започвал със св. Литургия, на която учениците се причастявали."


    Желая на всички православни християни: винаги да вървим към Бога, да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди и водейки православен християнски живот, и по Божията милост - да спасим душите си! Амин!

    06:33 21.11.2023

  • 11 руслямец

    5 20 Отговор

    До коментар #5 от "среднощен":

    слагай фереджето

    06:54 21.11.2023

  • 12 Женени с деца

    16 4 Отговор
    Честит празник и на нашето семейство ! След толкова проблеми, пречки и сълзи, хора , които ни завиждаха и ни плюха , за да не успеем, ние все пак се събрахме в едно цяло. Оказа се ,че щастието било толкова близо и толкова простичко ,а ние все го пропускахме. Сакралното число 21 е много важно число за нашето семейство. То е събрало в себе си целия свят, наричат го ":Световен мир". Пожелаваме си за напред в нашата фамилия да цари мир, любов и хармония!

    17:05 21.11.2023

  • 13 бай Гъдю

    8 6 Отговор
    "...се събират около богата трапеза..." Колко да е "богата", нали сме в пости? Мислете като пишете!

    Коментиран от #25

    03:07 21.11.2024

  • 14 Мъдрият

    10 5 Отговор
    Честити празник на всички православни християни!

    Статията е от миналата година и аз вече писах че, в нея вместо да разкажете за Великия празник Въведение Богородично, пишете само за разни безумни поверия и суеверия!
    Жалко за вас, че не сте я махнали тая лоша статия!

    Аз съм написал в миналогодишните си коментари накратко за същността на днешните Православни празници, може да ги прегледате - те са под номера: 8, 9 и 10.
    Може също да прочетете за днешните Православни празници в Православните сайтове: Православен храм и Православието com.

    Пожелавам на всички православни християни: крепко душевно и телесно здраве, нека винаги да вървим по своя път към Бога, да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди и водейки православен църковен и духовен християнски живот, и по Божията милост, благост и човеколюбие да спасим душите си! Амин!

    Коментиран от #16, #17, #20

    06:51 21.11.2024

  • 15 Гост666

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Стига си добавял по нещо . Статията е точна и пълна. А който вярва знае другите неща.

    08:34 21.11.2024

  • 16 Гост666

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Вие само за църковно религиозни теми пишете. Пак критикувате ,че се пише за суеверия и други неща . Трябва да се знаят и суеверия и народни вярвания . Не само църква и какво казал бог или е написано в Библията . Не всички като вас спазват това . Вие си четете в разните сайтове за тези неща . Не всички вярват и спазват пости и други подобни неща .

    08:41 21.11.2024

  • 17 Гост666

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Един въпрос според вас кой празник е най важен. Бъдни вечер , Коледа или Нова Година . И случайно да сте учили в семинарията само някой учил там знае толкова .

    Коментиран от #19

    08:50 21.11.2024

  • 18 Салмонела

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Щети дам един пример , за хора който си водят децата на църква и ги тормозят с такива неща . Две деца на фанатично религиозни хора ,лято децата си играят на вън а техните официално облечени седят и чакат пред входа . И другите ги питат къде ще ходите на гости а по малкото казва Тея нашите пак ще ни мъкнат насила на църква . Даже на велик ден ги карат да стоят до края на всичко което става в църквата тоест до 2-3 по среднощ .

    08:57 21.11.2024

  • 19 Бай Ху (By Who)

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Гост666":

    Господине, няма такъв праздник Коледа. Казвасе Рождество Христово.

    Коментиран от #21, #22, #24

    10:37 21.11.2024

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост666

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Ху (By Who)":

    Точно Коледа е за мен Христос е роден през пролетта . После някой е решил да замаскира езическия празник вакханалии . Най важен празник е Нова година .

    10:45 21.11.2024

  • 22 😈😈😈😈

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Ху (By Who)":

    Къде се буташ питат друг човек. И празника е Коледа и след това е нова година другите са на последно място по точно религиозно библейските измислици.

    10:48 21.11.2024

  • 23 Пийпинг ТОМ

    1 3 Отговор
    Кога всенародните любимци Б-Б и Д-П имат имен ден ?
    Че много хора искат да им честитят и да им пратят своите ПО-ЗДРАВИ ПОздрави !

    13:13 21.11.2024

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 копи пейст

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "бай Гъдю":

    На днешния празник се позволява риба, за по-богатите семейства, сьомга-филе от 50 лв/кг....

    23:03 21.11.2024