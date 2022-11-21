Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито!

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство и православната християнска младеж. Тук отново се преплитат православният канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на години.
В миналото Въведение Богородично се е чествало в много ограничен кръг - само с родителите и децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това се събирали около богата трапеза, която оставяли неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома. Според православната традиция Въведение Богородично се свързва с настъпващата зима и с очакването на празниците около Рождество Христово. Ако времето е топло и слънчево - зимата ще е люта, лятото - сухо, а плодородието - слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, а реколтата - богата. 21 ноември се нарича и Вълча Богородица. Това е така, защото само Божията майка можела да влияе на дивите животни, да ги омилостивява и възпира от пагубни за човека действия.
Имен ден празнуват: Вълко, Вълкан, Вълкана, Вълчо, Вълчан, Въло
3 Вълчо Мечков Лисичков
06:07 21.11.2022
5 среднощен
ЕС ратифицира ИК без да зачита волята не само на България, но и на други страни членки... Целта е ясна - разбиване на семейството! Налагане на крайно либералните "ценности" и развращаване на обществото! Честит празник - Бог да пази България!
Коментиран от #11
04:37 21.11.2023
8 Мъдрият
Днес се честват два празника: Въведение Богородично и Денят на християнското семейство и на православната християнска младеж!
Този път статията тук не е добра - пак се набляга на разни народни вярания и суеверия, а не на същността на тези светли празници! Затова аз ще разкажа накратко за тях:
Коментиран от #15
06:32 21.11.2023
9 Мъдрият
Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм и я посветили на Бога.
Св. Дева била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и, за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.
Първосвещеник Захария въвел пречистата Отроковица в Светая Святих, където влизал веднаж в годината само първосвещеникът.
Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и след това, като поличили благословение от свещениците, се върнали с роднините си в Назарет.
Това събитие трябва да ни внушава желанието да водим децата си в храма Божий, от млади години да ги учим на молитва и слушане Св. Писание, и да участват в Богослуженията и Тайнствата на Светата Православна църква, за да могат и те да растат в благочестие и все по-високо да се издигат по стъпалата на добрите дела и благочестивите помислим и винаги да вървят твърдо и неотклонно по своя път към Бога!
Коментиран от #18
06:32 21.11.2023
10 Мъдрият
Именно затова този ден премъдро е избран от нашата Българска Православна църква:
С решение на Св. Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът "Въведение Богородично" в България се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж; според първоначалния замисъл - ден за християнизиране, за общение с Христа и Църквата Му. Денят бил неучебен и започвал със св. Литургия, на която учениците се причастявали."
Желая на всички православни християни: винаги да вървим към Бога, да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди и водейки православен християнски живот, и по Божията милост - да спасим душите си! Амин!
06:33 21.11.2023
11 руслямец
До коментар #5 от "среднощен":слагай фереджето
06:54 21.11.2023
12 Женени с деца
17:05 21.11.2023
13 бай Гъдю
Коментиран от #25
03:07 21.11.2024
14 Мъдрият
Статията е от миналата година и аз вече писах че, в нея вместо да разкажете за Великия празник Въведение Богородично, пишете само за разни безумни поверия и суеверия!
Жалко за вас, че не сте я махнали тая лоша статия!
Аз съм написал в миналогодишните си коментари накратко за същността на днешните Православни празници, може да ги прегледате - те са под номера: 8, 9 и 10.
Може също да прочетете за днешните Православни празници в Православните сайтове: Православен храм и Православието com.
Пожелавам на всички православни християни: крепко душевно и телесно здраве, нека винаги да вървим по своя път към Бога, да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди и водейки православен църковен и духовен християнски живот, и по Божията милост, благост и човеколюбие да спасим душите си! Амин!
Коментиран от #16, #17, #20
06:51 21.11.2024
15 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Стига си добавял по нещо . Статията е точна и пълна. А който вярва знае другите неща.
08:34 21.11.2024
16 Гост666
До коментар #14 от "Мъдрият":Вие само за църковно религиозни теми пишете. Пак критикувате ,че се пише за суеверия и други неща . Трябва да се знаят и суеверия и народни вярвания . Не само църква и какво казал бог или е написано в Библията . Не всички като вас спазват това . Вие си четете в разните сайтове за тези неща . Не всички вярват и спазват пости и други подобни неща .
08:41 21.11.2024
17 Гост666
До коментар #14 от "Мъдрият":Един въпрос според вас кой празник е най важен. Бъдни вечер , Коледа или Нова Година . И случайно да сте учили в семинарията само някой учил там знае толкова .
Коментиран от #19
08:50 21.11.2024
18 Салмонела
До коментар #9 от "Мъдрият":Щети дам един пример , за хора който си водят децата на църква и ги тормозят с такива неща . Две деца на фанатично религиозни хора ,лято децата си играят на вън а техните официално облечени седят и чакат пред входа . И другите ги питат къде ще ходите на гости а по малкото казва Тея нашите пак ще ни мъкнат насила на църква . Даже на велик ден ги карат да стоят до края на всичко което става в църквата тоест до 2-3 по среднощ .
08:57 21.11.2024
19 Бай Ху (By Who)
До коментар #17 от "Гост666":Господине, няма такъв праздник Коледа. Казвасе Рождество Христово.
Коментиран от #21, #22, #24
10:37 21.11.2024
21 Гост666
До коментар #19 от "Бай Ху (By Who)":Точно Коледа е за мен Христос е роден през пролетта . После някой е решил да замаскира езическия празник вакханалии . Най важен празник е Нова година .
10:45 21.11.2024
22 😈😈😈😈
До коментар #19 от "Бай Ху (By Who)":Къде се буташ питат друг човек. И празника е Коледа и след това е нова година другите са на последно място по точно религиозно библейските измислици.
10:48 21.11.2024
23 Пийпинг ТОМ
Че много хора искат да им честитят и да им пратят своите ПО-ЗДРАВИ ПОздрави !
13:13 21.11.2024
25 копи пейст
До коментар #13 от "бай Гъдю":На днешния празник се позволява риба, за по-богатите семейства, сьомга-филе от 50 лв/кг....
23:03 21.11.2024