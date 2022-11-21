Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито!

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство и православната християнска младеж. Тук отново се преплитат православният канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на години.

В миналото Въведение Богородично се е чествало в много ограничен кръг - само с родителите и децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това се събирали около богата трапеза, която оставяли неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома. Според православната традиция Въведение Богородично се свързва с настъпващата зима и с очакването на празниците около Рождество Христово. Ако времето е топло и слънчево - зимата ще е люта, лятото - сухо, а плодородието - слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, а реколтата - богата. 21 ноември се нарича и Вълча Богородица. Това е така, защото само Божията майка можела да влияе на дивите животни, да ги омилостивява и възпира от пагубни за човека действия.

Имен ден празнуват: Вълко, Вълкан, Вълкана, Вълчо, Вълчан, Въло