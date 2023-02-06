Кой има имен ден днес, 6 февруари 2026 г. Честито!

Днес Православната църква почита паметта на Свети Фотий, патриарх Цариградски и на Преп. Вукол, епископ Смирненски. Преп. Вукол бил ученик на св. ап. Йоан Богослов, който го посветил за епископ на гр. Смирна. В Смирна тогава имало малко покръстени, но сред всички св. Вукол се отличавал със своите добродетели. Целия си живот светецът отдал в служба на Бога.

Днес имен ден празнуват всички с имената: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина и Фотьо.

Св. Фотий е цариградски патриарх, който се борил за чистотата на християнската вяра. Той е свързан с българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.

Фотий пише изключително ценен исторически документ - обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.

Умира в заточение на 6 февруари 891 година.

Днес почитаме също така и паметта на мъченица Доротея. През трети век, когато християните били жестоко преследвани, живяла в гр. Кесария Кападокийска млада християнка, на име Доротея. Тя била много красива; мъдростта ѝ удивлявала всички, които я познавали; но особено тя се отличавала с християнски добродетели и с ревност към закона Господен. Тя се отказала от житейските радости и се посветила съвършено на Бога, като се стараела да Му служи с добри дела и праведен живот.

Била подложена на жестоки мъки, за да се откаже от вярата си от управителя на Кападокийска област - Саприкий, но тя устояла до края. Когато накрая властващият видял, че тя няма да склони да се откаже от Христос, той я осъдил на смърт. Когато светата мъченица чула смъртната присъда, радостно извикала: "Благодаря Ти, Господи, че ме призоваваш в Твоя рай и ме въвеждаш в Своя чертог!" Тя била отведена на смърт. Доротея преклонила глава под меча и чистата ѝ душа отлетяла при Господа.