Кой има имен ден днес, 6 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 6 февруари 2026 г. Честито!

6 Февруари, 2023 05:00, обновена 5 Февруари, 2026 16:51

Православната църква почита паметта на Свети Фотий

Тихомир Шумов

Днес Православната църква почита паметта на Свети Фотий, патриарх Цариградски и на Преп. Вукол, епископ Смирненски. Преп. Вукол бил ученик на св. ап. Йоан Богослов, който го посветил за епископ на гр. Смирна. В Смирна тогава имало малко покръстени, но сред всички св. Вукол се отличавал със своите добродетели. Целия си живот светецът отдал в служба на Бога.

Днес имен ден празнуват всички с имената: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина и Фотьо.

Св. Фотий е цариградски патриарх, който се борил за чистотата на християнската вяра. Той е свързан с българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.

Фотий пише изключително ценен исторически документ - обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.

Умира в заточение на 6 февруари 891 година.

Днес почитаме също така и паметта на мъченица Доротея. През трети век, когато християните били жестоко преследвани, живяла в гр. Кесария Кападокийска млада християнка, на име Доротея. Тя била много красива; мъдростта ѝ удивлявала всички, които я познавали; но особено тя се отличавала с християнски добродетели и с ревност към закона Господен. Тя се отказала от житейските радости и се посветила съвършено на Бога, като се стараела да Му служи с добри дела и праведен живот.

Била подложена на жестоки мъки, за да се откаже от вярата си от управителя на Кападокийска област - Саприкий, но тя устояла до края. Когато накрая властващият видял, че тя няма да склони да се откаже от Христос, той я осъдил на смърт. Когато светата мъченица чула смъртната присъда, радостно извикала: "Благодаря Ти, Господи, че ме призоваваш в Твоя рай и ме въвеждаш в Своя чертог!" Тя била отведена на смърт. Доротея преклонила глава под меча и чистата ѝ душа отлетяла при Господа.


  • 1 Студопор

    24 13 Отговор
    Римляните са клали християни, за да се откажат от религията си. Борис Първи е клал езичници, за да станат християни... Общо взето всеки е клал и бесил всеки.
    А България е била най-силна и най-уважавана, когато сме били езичници и сме пили вино от черепите на враговете си.
    Честит имен ден на всички!

    Коментиран от #3

    09:19 06.02.2023

  • 2 Фори светулката

    13 6 Отговор
    И Ламби също празнува.

    Коментиран от #8, #17

    06:29 06.02.2024

  • 3 Мъдрият

    23 10 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    Не е вярно!

    Св.цар Борис е наказал тези родове, които са въстанали срещу него - според закона! А никого не е клал, за да стане християнин!

    И най-сме били уважавани не когато сме били езичници, а именно при Св.цар Борис, при сина му цар Симеон и при внука му Свети цар Петър - през златния век за България!

    Коментиран от #6, #9, #12, #16

    08:32 06.02.2024

  • 4 Мъдрият

    23 7 Отговор
    Честит празник на всички православни християни! И честит имен ден на имениците!

    Днес статията отново е добра! Браво, авторе! Само такива статии да пишеш!

    Нека и всички ние да се стремим с цялата си душа и сърце, и с всичката си сила, и с всичкия си разум да вървим по своя път към Бога и да живеем Богоугодно!

    По молитвите на днес честваните светци и светици: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #5, #10

    08:35 06.02.2024

  • 5 Бай Ху (By Who)

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Господине нещо много претупвате постовете напоследък. Ас следа с нетърпение рубриката за да науча нови неща от вашите задълбочени писания по светите жития, а то какво... Господи помилуй, Амин и айде кой от къде е. Не бива така.

    Коментиран от #11

    09:23 06.02.2024

  • 6 007 лиценз ту кил

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Факт е, че бунтът е бил свързан с покръстването и Св. Княз Борис ги е изклал.

    09:28 06.02.2024

  • 7 Баба Гина с внучето

    12 7 Отговор
    Кръстихме го Светлин....на дядо му Ламби!

    09:57 06.02.2024

  • 8 Пламен

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фори светулката":

    Имах един набор в казармата...Ламби Ламбев се казваше...
    Още свети макар и на пенсия...
    От с.Обнова Плевенско е...
    Жив и здрав наборе!

    Коментиран от #14

    16:49 06.02.2024

  • 9 Гост666

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Алоооо я прочете нещо по подробно калал е тези защото са останали езичници . Налимуж християнство проповядва любов и смирение без насилие . Я виж католиците измислили ИНКВИЗИЦИЯТА да мъчат и убиват хора . Религията е една безсмилица .

    06:36 06.02.2025

  • 10 Гост666

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Я обясни какво общо има тоя светнат Фотий с другите име споменати ,че имат празник .нещо рчте мързи да пишеш поп подробно църковни приказки . По,точно измислици . Това за мен са пълни глупости и изсмукани от пръстите тъпанарщини за всеки светец който е бил човек преди това . Светци няма и няма и да има . БОГ СЪЩО НЯМА .

    06:39 06.02.2025

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Кой закон на християните или варварите щом не искаш да приемеш , някава чужда вяра не става на сила . Я виж какво са направили католиците в латинска Америка . Унищожена е една култура и езици и народи за да наложат Христос . Така наречения бог говорещ за смирение и любов .

    06:44 06.02.2025

  • 13 хората не могат

    5 6 Отговор
    да почерпят за измислените именни дни заради ненаситните крадци - политици нямат надъване

    06:49 06.02.2025

  • 14 Охо Обнова

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Там съм ял страхотна кокоша супа!
    Кокоша супа от домашна кокошка, с един пръст мазнина отгоре.

    07:51 06.02.2025

  • 15 Идън

    2 1 Отговор
    Името Фотий означава светлина- fotos .Пламен и Огнян празнуват на Игнажден- от ignis- огън.Светлината е свързана със слънцето. Доротея-означава дар от Бога- doron-дар и theos-Бог.

    09:24 06.02.2025

  • 16 И след тях веднага

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Под византийско робство. Следствие на недалновидната им политика с насилственото християнизиране. Най-силна е била България преди Симеон, затова и Византия скроява пъкленият план да ни завладее духовно.

    10:18 06.02.2025

  • 17 Кой бе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фори светулката":

    ...дядото на Светльо ли ?

    05:44 06.02.2026

  • 18 да попитам

    0 1 Отговор
    Фотий, Вукол - някой познава ли човек с такова име???

    07:30 06.02.2026