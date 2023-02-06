Кой има имен ден днес, 6 февруари 2026 г. Честито!

Днес Православната църква почита паметта на Свети Фотий, патриарх Цариградски и на Преп. Вукол, епископ Смирненски. Преп. Вукол бил ученик на св. ап. Йоан Богослов, който го посветил за епископ на гр. Смирна. В Смирна тогава имало малко покръстени, но сред всички св. Вукол се отличавал със своите добродетели. Целия си живот светецът отдал в служба на Бога.
Днес имен ден празнуват всички с имената: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина и Фотьо.
Св. Фотий е цариградски патриарх, който се борил за чистотата на християнската вяра. Той е свързан с българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.
Фотий пише изключително ценен исторически документ - обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.
Умира в заточение на 6 февруари 891 година.
Днес почитаме също така и паметта на мъченица Доротея. През трети век, когато християните били жестоко преследвани, живяла в гр. Кесария Кападокийска млада християнка, на име Доротея. Тя била много красива; мъдростта ѝ удивлявала всички, които я познавали; но особено тя се отличавала с християнски добродетели и с ревност към закона Господен. Тя се отказала от житейските радости и се посветила съвършено на Бога, като се стараела да Му служи с добри дела и праведен живот.
Била подложена на жестоки мъки, за да се откаже от вярата си от управителя на Кападокийска област - Саприкий, но тя устояла до края. Когато накрая властващият видял, че тя няма да склони да се откаже от Христос, той я осъдил на смърт. Когато светата мъченица чула смъртната присъда, радостно извикала: "Благодаря Ти, Господи, че ме призоваваш в Твоя рай и ме въвеждаш в Своя чертог!" Тя била отведена на смърт. Доротея преклонила глава под меча и чистата ѝ душа отлетяла при Господа.
1 Студопор
А България е била най-силна и най-уважавана, когато сме били езичници и сме пили вино от черепите на враговете си.
Честит имен ден на всички!
Коментиран от #3
09:19 06.02.2023
2 Фори светулката
Коментиран от #8, #17
06:29 06.02.2024
3 Мъдрият
До коментар #1 от "Студопор":Не е вярно!
Св.цар Борис е наказал тези родове, които са въстанали срещу него - според закона! А никого не е клал, за да стане християнин!
И най-сме били уважавани не когато сме били езичници, а именно при Св.цар Борис, при сина му цар Симеон и при внука му Свети цар Петър - през златния век за България!
Коментиран от #6, #9, #12, #16
08:32 06.02.2024
4 Мъдрият
Днес статията отново е добра! Браво, авторе! Само такива статии да пишеш!
Нека и всички ние да се стремим с цялата си душа и сърце, и с всичката си сила, и с всичкия си разум да вървим по своя път към Бога и да живеем Богоугодно!
По молитвите на днес честваните светци и светици: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #5, #10
08:35 06.02.2024
5 Бай Ху (By Who)
До коментар #4 от "Мъдрият":Господине нещо много претупвате постовете напоследък. Ас следа с нетърпение рубриката за да науча нови неща от вашите задълбочени писания по светите жития, а то какво... Господи помилуй, Амин и айде кой от къде е. Не бива така.
Коментиран от #11
09:23 06.02.2024
6 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Мъдрият":Факт е, че бунтът е бил свързан с покръстването и Св. Княз Борис ги е изклал.
09:28 06.02.2024
7 Баба Гина с внучето
09:57 06.02.2024
8 Пламен
До коментар #2 от "Фори светулката":Имах един набор в казармата...Ламби Ламбев се казваше...
Още свети макар и на пенсия...
От с.Обнова Плевенско е...
Жив и здрав наборе!
Коментиран от #14
16:49 06.02.2024
9 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Алоооо я прочете нещо по подробно калал е тези защото са останали езичници . Налимуж християнство проповядва любов и смирение без насилие . Я виж католиците измислили ИНКВИЗИЦИЯТА да мъчат и убиват хора . Религията е една безсмилица .
06:36 06.02.2025
10 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Я обясни какво общо има тоя светнат Фотий с другите име споменати ,че имат празник .нещо рчте мързи да пишеш поп подробно църковни приказки . По,точно измислици . Това за мен са пълни глупости и изсмукани от пръстите тъпанарщини за всеки светец който е бил човек преди това . Светци няма и няма и да има . БОГ СЪЩО НЯМА .
06:39 06.02.2025
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #3 от "Мъдрият":Кой закон на християните или варварите щом не искаш да приемеш , някава чужда вяра не става на сила . Я виж какво са направили католиците в латинска Америка . Унищожена е една култура и езици и народи за да наложат Христос . Така наречения бог говорещ за смирение и любов .
06:44 06.02.2025
13 хората не могат
06:49 06.02.2025
14 Охо Обнова
До коментар #8 от "Пламен":Там съм ял страхотна кокоша супа!
Кокоша супа от домашна кокошка, с един пръст мазнина отгоре.
07:51 06.02.2025
15 Идън
09:24 06.02.2025
16 И след тях веднага
До коментар #3 от "Мъдрият":Под византийско робство. Следствие на недалновидната им политика с насилственото християнизиране. Най-силна е била България преди Симеон, затова и Византия скроява пъкленият план да ни завладее духовно.
10:18 06.02.2025
17 Кой бе
До коментар #2 от "Фори светулката":...дядото на Светльо ли ?
05:44 06.02.2026
18 да попитам
07:30 06.02.2026