4 септември: Честваме паметта на свети пророк и боговидец Мойсей

На 4 септември празникът, който се чества от православната църква е в паметта на свети мъченик Вавила, епископ Антиохийски и боговодец Мойсей. Вавила е една от забележителните фигури на ранното християнство, известен със своята твърда защита на християнската вяра. Животът и мъченическата му смърт са символ на преданост към Бога и съпротива срещу езическата власт.

История на празника

Свети Вавила е роден в Антиохия, един от най-големите и влиятелни градове на Римската империя. Антиохия е едно от първите места, където християнството започва да се разпространява и където вярващите за първи път са наречени християни. Вавила е бил предан пастир и ревностен проповедник, известен с любовта си към стадото и непоклатимата вяра. Той става епископ на Антиохия в период на голямо изпитание за Църквата, когато християните са преследвани от римските императори.



Има няколко легенди за живота на Свети Вавила, но най-известната е епизодът, когато той влиза в конфликт с римския император. Императорът, чието име не е запазено във всички източници, искал да влезе в християнския храм в Антиохия, за да принесе там езическа жертва. Свети Вавилон решително забранил на императора да оскверни светинята, като не му позволил да прекрачи прага на храма. Постъпката му разгневила императора и Вавила бил арестуван. Той бил изтезаван, но въпреки страданията не се отказал от вярата си и не се отрекъл от Христос.



Свети Вавила бил екзекутиран по заповед на императора. Смъртта му стана пример за непоклатима вяра за християните по онова време. Вавила бил убит заедно с трима свои ученици - младежи, които също приели мъченическа смърт, отказвайки да се отрекат от вярата си.



На 4 септември църквата почита и паметта на св. пророк Моисей. Той е една от централните фигури в еврейската, християнската и ислямската традиции. Той играе важна роля като водач на израилтяните, пророк, законодател и посредник между Бог и хората.



Моисей е бил роден в Египет по времето, когато фараонът издава заповеди да убие всички новородени еврейски момчета от страх от нарастващия брой на израелския народ. За да спаси сина си, майката на Мойсей го скрила в кошница и го изпратила по Нил. Кошницата е намерена от дъщерята на фараона, която осиновява Моисей и го възпитава като египетски принц.



Въпреки че Моисей е израснал в двора на фараона, той винаги е бил наясно с еврейското си наследство. Един ден, след като видял египтянин да бие еврейски роб, Моисей се застъпил за него и убил египтянина. След това Мойсей избягал от Египет, защото се страхувал за живота си.



Моисей се установява в земята Мадиам, където се жени за Сепфора, дъщерята на мадиамския свещеник Йотор. Докато пасял овце на планината Хорив, Мойсей видял необичайна гледка – горящ храст, който не горял с истински огън. От този храст Бог се обърнал към него, давайки на Моисей задачата да се върне в Египет и да изведе израилтяните от робството.



Моисей се върнал в Египет и заедно с брат си Аарон помолили фараона да освободи израилтяните. Фараонът отказал, след което Бог изпратил десет язви в Египет. Едва след последната екзекуция - смъртта на първородния - фараонът позволи на израилтяните да напуснат Египет и те отишли в Обетованата земя.



По време на бягството им Бог чудотворно раздели водите на Червено море, позволявайки на израилтяните да преминат, и след това удавил преследващата ги египетска армия.



След като напусна Египет, Моисей повежда израилтяните на планината Синай, където Бог сключва завет с тях и дава на Мойсей десетте заповеди - основата на морален и религиозен живот. Тези заповеди стават основата на еврейския закон и моралните стандарти, оказвайки влияние върху моралните и правни традиции на много народи. Моисей остава в Синай 40 дни и нощи, през които получи не само десетте заповеди, но и подробни инструкции за изграждането на скинията - подвижен храм, където Бог да бъде сред народа си.



Моисей повежда израилтяните на тяхното 40-годишно пътуване през пустинята към Обетованата земя. През това време той често среща недоволство и неподчинение от страна на хората. Бог обаче винаги подкрепял Моисей, давайки му сила и мъдрост да преодолява трудностите. Моисей също допускал своите грешки. Например, в един епизод той показал недоверие към Бог, когато удря на камък, за да вземе вода, вместо просто да се обърне към Бог. За това Бог не му позволил да влезе в Обетованата земя.



Мойсей умира в планината Небо, откъдето му е позволено да види обетованата земя, но не и да влезе в нея. Самият Бог го погребва, а мястото на погребението му остава неизвестно.

Какво трябва и не трябва да правите днес?

Този ден се счита за неблагоприятен за ходене и приемане на гости. Предците ни са вярвали, че ако направите това, няма да избегнете неприятности. Освен това не трябва да се карате - започналите на този ден конфликти няма да се разрешат лесно. Забранено е да носите тъмни дрехи - те ще привлекат неприятности и скърби.



На този ден предиците ни са отправяли молитви към Свети Вавил да даде здраве на добитъка им, пише actualno.com.