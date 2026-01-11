Новини
На 90 години издъхна "теоретикът на извънземните" Ерих фон Даникен

11 Януари, 2026 19:07, обновена 11 Януари, 2026 18:19

Швейцарецът е автор на научно-популярни книги и филми за предполагаеми посещения на Земята на гости от Космоса

Швейцарецът Ерих фон Деникен – автор на научно-популярни книги и филми за предполагаеми извънземни посещения на Земята, почина на 90-годишна възраст, предадоха АП и ДПА, позовавайки се на съобщение на неговия офис в неделя.

Известен със своите теории за извънземни, писателят е починал в събота след кратък престой в болница в Унтерзеен, близо до швейцарската столица Берн, посочиха от офиса му. По-късно семейството му потвърди новината пред агенция ДПА.

Бестселъровият автор написа десетки книги за своите виждания относно следи от извънземни на Земята. Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета.

В своя YouTube канал Деникен изнасяше лекции за древни космически посетители, които хората в миналото са възприемали като богове. Той дори обсъждаше и въпроси като това дали извънземните имат същите полови органи като хората.

Ерих фон Деникен ще остане известен с последователните си и упорити опити да даде „извънземни“ обяснения на загадките на човечеството.

Източник: dariknews.bg


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кариера направи тоя

    5 29 Отговор
    като си смучеше от пръстите разни небивалици.
    За радост на любителите на зелените човечЕта.

    18:27 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 капитана

    33 2 Отговор
    Жалко! Бог да го прости! Невероятен разказвач,убедителен за много от неговите теории!!!

    18:30 11.01.2026

  • 4 12340

    27 0 Отговор
    "Спомени от бъдещето" даваха и в България

    18:33 11.01.2026

  • 5 малко факти

    32 3 Отговор
    Бог да го прости . Доста напреднал в мисленето си човек с аналитичен ум , но не разбран от по голямата част от хората - консуматорското общество без мисъл в главата.

    Коментиран от #6, #8

    18:35 11.01.2026

  • 6 Не е добре всяка мисъл да се споделя

    3 15 Отговор

    До коментар #5 от "малко факти":

    Още повече болни такива да се филмират.

    18:38 11.01.2026

  • 7 Хм...

    11 6 Отговор
    Някои доста възглупави теории имаше тоз другар. Но пък и задаваше доста интересни въпроси които казионната наука или се прави, че не чува или дава доста възглупави отговори.

    Коментиран от #11

    18:40 11.01.2026

  • 8 Пловдив

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "малко факти":

    Невероятен човек, който пръв се осмели да каже истината - че хората са създадени и цивилизовани от извънземни посетители, доказателства за което има по цял свят и не го виждат само онези, които не искат.

    18:41 11.01.2026

  • 9 жалко

    21 1 Отговор
    Жалко , да му е светла паметта . Този човек беше изпреварил времето си още през 80-те години , малко са хората като него , които така педантично да издирват фактите за извънземно присъствие по цял свят .

    18:44 11.01.2026

  • 10 Наследство

    14 0 Отговор
    От бог(овете) дарено бог-гатсво на напр. знания: металургия,, математика, астрономия

    18:48 11.01.2026

  • 11 Интересни съвпадения с Холивуд

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Има една теория от друг автор във форумите, че доминиращите в млечния път са рептолоидите/ по подобие на "предатор" а доминиращите в Андромеда са машини/ по подобие на"терминатор"

    19:08 11.01.2026

  • 12 Роза

    10 0 Отговор
    Винаги с интерес съм гледала документалните филми,създадени по теории на Деникен.Той наистина беше човек,изпреварил времето си,с оригинално мислене и огромни научни познания.Дано сега,душата му да се срещне с неземните хора,в които искрено вярваше,и да им предаде нашия космически,земен,човешки поздрав!

    19:08 11.01.2026

  • 13 ?????

    8 0 Отговор
    Навремето на мен и двама-трима съученици(6-7 клас) ни беше много интересно да спорим за извънзнмните. Тогава си беше някакъв бум с тях.
    Списание Космос и алманах Спектър доста пишеха по темата.
    Забравих как се казваше неговия филм който го даваха по кината в България. Ако не се лъжа в края на 70-те.
    Интересен чичка беше, но с възрастта го изживяхме. Което може би не е добре щото май си е признак на еснафлък. Но все пак не сме го забравили. Случвало се е дори да се връщаме към неговите теории в разни спорове.
    Лека му пръст на човека.

    19:13 11.01.2026

  • 14 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Току-що разбирам голям поклон лека му пръст ,сигурно вече е разбрал отговора на своите теории в предавания и книги като Alien Theory ,Ancient Aliens,Alien Fiction.. ..

    19:23 11.01.2026

  • 15 Реално!

    0 1 Отговор
    За жалост, както всичко с САЩ, и това се превърна в продукт. Сериали, книги, подкастове, и тн. с една единствена цел- не откриване на истината, а печалба. Ако извънземните наистина се появят то няма да има печалба.

    19:38 11.01.2026

  • 16 Арнолд Мостович

    0 0 Отговор
    Толкова проницателен човек, а да се ваксинира така лекомислено

    19:41 11.01.2026