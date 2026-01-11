На 90 години издъхна "теоретикът на извънземните" Ерих фон Даникен

Швейцарецът Ерих фон Деникен – автор на научно-популярни книги и филми за предполагаеми извънземни посещения на Земята, почина на 90-годишна възраст, предадоха АП и ДПА, позовавайки се на съобщение на неговия офис в неделя.
Известен със своите теории за извънземни, писателят е починал в събота след кратък престой в болница в Унтерзеен, близо до швейцарската столица Берн, посочиха от офиса му. По-късно семейството му потвърди новината пред агенция ДПА.
Бестселъровият автор написа десетки книги за своите виждания относно следи от извънземни на Земята. Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета.
В своя YouTube канал Деникен изнасяше лекции за древни космически посетители, които хората в миналото са възприемали като богове. Той дори обсъждаше и въпроси като това дали извънземните имат същите полови органи като хората.
Ерих фон Деникен ще остане известен с последователните си и упорити опити да даде „извънземни“ обяснения на загадките на човечеството.
Източник: dariknews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кариера направи тоя
За радост на любителите на зелените човечЕта.
18:27 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 капитана
18:30 11.01.2026
4 12340
18:33 11.01.2026
5 малко факти
Коментиран от #6, #8
18:35 11.01.2026
6 Не е добре всяка мисъл да се споделя
До коментар #5 от "малко факти":Още повече болни такива да се филмират.
18:38 11.01.2026
7 Хм...
Коментиран от #11
18:40 11.01.2026
8 Пловдив
До коментар #5 от "малко факти":Невероятен човек, който пръв се осмели да каже истината - че хората са създадени и цивилизовани от извънземни посетители, доказателства за което има по цял свят и не го виждат само онези, които не искат.
18:41 11.01.2026
9 жалко
18:44 11.01.2026
10 Наследство
18:48 11.01.2026
11 Интересни съвпадения с Холивуд
До коментар #7 от "Хм...":Има една теория от друг автор във форумите, че доминиращите в млечния път са рептолоидите/ по подобие на "предатор" а доминиращите в Андромеда са машини/ по подобие на"терминатор"
19:08 11.01.2026
12 Роза
19:08 11.01.2026
13 ?????
Списание Космос и алманах Спектър доста пишеха по темата.
Забравих как се казваше неговия филм който го даваха по кината в България. Ако не се лъжа в края на 70-те.
Интересен чичка беше, но с възрастта го изживяхме. Което може би не е добре щото май си е признак на еснафлък. Но все пак не сме го забравили. Случвало се е дори да се връщаме към неговите теории в разни спорове.
Лека му пръст на човека.
19:13 11.01.2026
14 Соваж бейби
19:23 11.01.2026
15 Реално!
19:38 11.01.2026
16 Арнолд Мостович
19:41 11.01.2026