Риана празнува 38-ми рожден ден днес

Днес, на 20 февруари 2026 година, световноизвестната певица, актриса и предприемач Риана празнува своя 38-ми рожден ден. Родена като Робин Риана Фенти в Сейнт Майкъл, Барбадос, тя изминава впечатляващ път от скромното си начало до върха на музикалната индустрия и света на модата.

През последните години Риана се фокусира върху своите бизнес начинания, особено с марката си за козметика Fenty Beauty и линията бельо Savage X Fenty, които революционизираха съответните индустрии с инклузивния си подход. През юни 2024 година тя разшири своята империя с пускането на Fenty Hair, линия продукти за грижа за косата, която бързо спечели популярност сред потребителите.

В личен план, Риана и партньорът ѝ, рапърът A$AP Rocky, посрещнаха второто си дете през август 2023 година — син на име Riot Rose Mayers. Двойката продължава да бъде в центъра на вниманието, като само преди дни отпразнува оправдателната присъда на A$AP Rocky по обвинения в нападение с огнестрелно оръжие, което донесе облекчение и радост за семейството.

Музикалните фенове също имат повод за вълнение, тъй като Риана обяви плановете си за голямо завръщане на сцената през 2025 година. След почти десетилетие без нов албум, тя потвърди, че работи върху деветия си студиен проект и планира мащабно световно турне, включително участие като хедлайнер на фестивала Glastonbury.

На модния фронт, Риана продължава да впечатлява със своите изяви. През септември 2024 година тя стана лице на аромата J’adore на Dior, като рекламната кампания с нейно участие събра милиони гледания в интернет.

През тази седмица Риана привлече вниманието на модните критици с избор на обувки – тя бе забелязана с нова „It-sneaker“ от Puma, която феновете определят като потенциален хит на сезона.

По време на New York Fashion Week наскоро певицата преживя кратък гардеробен инцидент, но това не попречи на прословутия ѝ стил – тя уверено продължи да подкрепя партньора си A$AP Rocky на ревюто му.

Миналата година Риана и A$AP Rocky посрещнаха третото си дете – дъщеря Rocki Irish Mayers, родена през септември 2025 г., допълвайки семейното щастие до вече голяма и любяща фамилия.

Изглежда, че животът на Риана се развива прекрасно дори и далеч от Холивуд и музикалната сцена през последните години. Феновете ѝ въпреки това не са забравили, че тя е певица и с нетърпение очакват нови хитове от нея.