Башар Рахал продава личния си автомобил

Искате колата на актьора Башар Рахал? Сега е моментът, звездата се разделя с любимия си автомобил. Водещият на „Биг Брадър“ пусна за продан личния си Nissan X-Trail, който, по собствените му думи, „му е служил вярно“ от 2021 г. насам, пише marica.bg.
Колата е семеен SUV с три реда подгряващи седалки, шибидах, кожа, навигация - а звездата не пропусна да подчертае, че автомобилът е в гаранция до 2026 г. и е „без забележки“. Цената е 21 500 евро.
Но защо Башар продава любимото си возило точно сега? Вероятно за по-бързо и по-мощно. Актьорът е известен, че обича да сменя колите си.
Оценка 1.3 от 7 гласа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бшур Махар
18:22 25.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Базар М.нг.л
18:24 25.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 за мене тая таратайка
18:32 25.12.2025
9 Откровен
18:32 25.12.2025
10 Сакън
До коментар #7 от "Буха ха":Недей...Ще и е крива предницата,като фейса и и разпорен ауспух...
18:35 25.12.2025
11 Гост
18:44 25.12.2025