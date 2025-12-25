Башар Рахал продава личния си автомобил

Искате колата на актьора Башар Рахал? Сега е моментът, звездата се разделя с любимия си автомобил. Водещият на „Биг Брадър“ пусна за продан личния си Nissan X-Trail, който, по собствените му думи, „му е служил вярно“ от 2021 г. насам, пише marica.bg.

Колата е семеен SUV с три реда подгряващи седалки, шибидах, кожа, навигация - а звездата не пропусна да подчертае, че автомобилът е в гаранция до 2026 г. и е „без забележки“. Цената е 21 500 евро.

Но защо Башар продава любимото си возило точно сега? Вероятно за по-бързо и по-мощно. Актьорът е известен, че обича да сменя колите си.