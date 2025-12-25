Новини
Башар Рахал продава личния си автомобил

25 Декември, 2025 18:19 1 049 11

Цената е 21 500 евро

Башар Рахал продава личния си автомобил - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Искате колата на актьора Башар Рахал? Сега е моментът, звездата се разделя с любимия си автомобил. Водещият на „Биг Брадър“ пусна за продан личния си Nissan X-Trail, който, по собствените му думи, „му е служил вярно“ от 2021 г. насам, пише marica.bg.

Колата е семеен SUV с три реда подгряващи седалки, шибидах, кожа, навигация - а звездата не пропусна да подчертае, че автомобилът е в гаранция до 2026 г. и е „без забележки“. Цената е 21 500 евро.

Но защо Башар продава любимото си возило точно сега? Вероятно за по-бързо и по-мощно. Актьорът е известен, че обича да сменя колите си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Бшур Махар

    8 2 Отговор
    Тоя па грозник за къв се мисли.

    18:22 25.12.2025

  • 6 Базар М.нг.л

    6 1 Отговор
    Колко ли сирийски бежанци е превозил през границата с него.

    18:24 25.12.2025

  • 8 за мене тая таратайка

    3 0 Отговор
    ще е достижима след 10 години живот и здраве но тогава със сигурност ще искам електромобил

    18:32 25.12.2025

  • 9 Откровен

    4 0 Отговор
    От тоя не автомобил,ами и резервна гума не бих взел...

    18:32 25.12.2025

  • 10 Сакън

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Буха ха":

    Недей...Ще и е крива предницата,като фейса и и разпорен ауспух...

    18:35 25.12.2025

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Вий даже мисирки не сте, вий сте просто идиоти...

    18:44 25.12.2025