Започва коледният пост. Врачанският митрополит Григорий: Постът не е диета, а въздържание

Започват Коледните пости. В православния свят те продължават 40 дни - от днес до Рождество Христово. От трапезата се изключват месните храни, мляко, масло, сирене, яйца. Риба се разрешава на Никулден.
Но постът не е само физическо, но и духовно въздържание, смирение в думите и делата, време за молитва и прошка.
"Постът не е диета, а въздържание. Да спазваме по-стриктно божиите заповеди, да ни накара да бъдем по-добри, да бъдем по-милостиви, да търсим Бога и царството Божие, да оставим материалното на по-заден план. Ние не постим, за да се отървен от различни килограми или от заболявания, а ние постим, за да се подготвим по-подобаващо за предстоящия празник Рождество Христово", каза пред bTV врачанският митрополит Григорий.
"Безгрешни хора няма. Знаем, че и Господ е Исус Христос, който единствен е безгрешен, също постеше в пустинята, за да започне своето спасително дело в целия човешки род", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 влък
08:04 15.11.2025
2 лют пипер
08:06 15.11.2025
3 Сичко е измама
08:08 15.11.2025
4 Пич
08:08 15.11.2025
5 майор Михов
Ще гради пак Илия килии.
Много.
08:13 15.11.2025
6 Да въздържание
08:13 15.11.2025
7 надарена кака
Коментиран от #11
08:15 15.11.2025
8 Никой
На отгоре на това - да постим - има логика някаква - но - как ще повдигаме деня - как ще свършим работа.
Дай да легнем всички и да чакаме - Големият банан.
Бачка се денонощно. Другото е - паразитизъм.
Само поучения - мийте си ръцете и не влизайте в канцеларията по 3-ма. Тоалетната е само за служители.
Сега - нормално е зимата да сме по-сънливи.
08:16 15.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само
08:19 15.11.2025
11 Надарен батко
До коментар #7 от "надарена кака":Аз на тебе добро дело ще ти направя!
08:22 15.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ТИЯ ОТ ТОЯ САЙТ
08:28 15.11.2025
15 ИВАНОВ
Коментиран от #17
08:37 15.11.2025
16 Права и Свободи
08:45 15.11.2025
17 пий
До коментар #15 от "ИВАНОВ":кислол да ся упокоиш
08:51 15.11.2025