Започва коледният пост. Врачанският митрополит Григорий: Постът не е диета, а въздържание

Започват Коледните пости. В православния свят те продължават 40 дни - от днес до Рождество Христово. От трапезата се изключват месните храни, мляко, масло, сирене, яйца. Риба се разрешава на Никулден.

Но постът не е само физическо, но и духовно въздържание, смирение в думите и делата, време за молитва и прошка.

"Постът не е диета, а въздържание. Да спазваме по-стриктно божиите заповеди, да ни накара да бъдем по-добри, да бъдем по-милостиви, да търсим Бога и царството Божие, да оставим материалното на по-заден план. Ние не постим, за да се отървен от различни килограми или от заболявания, а ние постим, за да се подготвим по-подобаващо за предстоящия празник Рождество Христово", каза пред bTV врачанският митрополит Григорий.

"Безгрешни хора няма. Знаем, че и Господ е Исус Христос, който единствен е безгрешен, също постеше в пустинята, за да започне своето спасително дело в целия човешки род", каза още той.