Новини
България »
Започва коледният пост. Врачанският митрополит Григорий: Постът не е диета, а въздържание

Започва коледният пост. Врачанският митрополит Григорий: Постът не е диета, а въздържание

15 Ноември, 2025 08:01 690 17

  • пости-
  • коледни пости-
  • митрополит григорий-
  • религия

Постът не е само физическо, но и духовно въздържание, смирение в думите и делата, време за молитва и прошка

Започва коледният пост. Врачанският митрополит Григорий: Постът не е диета, а въздържание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започват Коледните пости. В православния свят те продължават 40 дни - от днес до Рождество Христово. От трапезата се изключват месните храни, мляко, масло, сирене, яйца. Риба се разрешава на Никулден.

Но постът не е само физическо, но и духовно въздържание, смирение в думите и делата, време за молитва и прошка.

"Постът не е диета, а въздържание. Да спазваме по-стриктно божиите заповеди, да ни накара да бъдем по-добри, да бъдем по-милостиви, да търсим Бога и царството Божие, да оставим материалното на по-заден план. Ние не постим, за да се отървен от различни килограми или от заболявания, а ние постим, за да се подготвим по-подобаващо за предстоящия празник Рождество Христово", каза пред bTV врачанският митрополит Григорий.

"Безгрешни хора няма. Знаем, че и Господ е Исус Христос, който единствен е безгрешен, също постеше в пустинята, за да започне своето спасително дело в целия човешки род", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    1 0 Отговор
    Започва коледният пост ИЛИ ЗапочваТ коледниТЕ постИ,както сте писали в друга статия? Кое е от двете????

    08:04 15.11.2025

  • 2 лют пипер

    3 1 Отговор
    Коледния лост за източване на портфейла, на бедните българи.

    08:06 15.11.2025

  • 3 Сичко е измама

    6 3 Отговор
    Църквите разрушени поповете на заточение

    08:08 15.11.2025

  • 4 Пич

    8 2 Отговор
    Лично аз ще се въздържам от въздържание ! Който пости - да започва !

    08:08 15.11.2025

  • 5 майор Михов

    9 0 Отговор
    За едни пост, за други - тост.
    Ще гради пак Илия килии.
    Много.

    08:13 15.11.2025

  • 6 Да въздържание

    4 2 Отговор
    Молитви доброта и любов. НО НЕ САМО ПО ВРЕМЕ НА ПОСТИТЕ А ВСЕКИ ДЕН ОТ ГОДИНАТА. ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ГОСПОДНЕ. А ЗА ВАС МОДОРАТОРИТЕ КОИТО ТРИЕТЕ ЩЕ КАЖА. ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЩО ПРАВИТЕ. ОТНЕМАТЕ ТРУДА НА СЕБЕПОДОБНИТЕ УНИЖАВАТЕ ГИ И СЕ ПОДИГРАВАТЕ СЪС ТЯХ. ПЪРВО БЕШЕ НАДПИС ЗАБРАНА ЗА КОМЕНТАР ПОСЛЕ ТРИЕНЕ СЕГА НЯМА КОД ПУБЛИКУВАНЕ. "хвала ВАМ"""""""?!??

    08:13 15.11.2025

  • 7 надарена кака

    3 1 Отговор
    Да постим от зли дела и лош говор!

    Коментиран от #11

    08:15 15.11.2025

  • 8 Никой

    1 1 Отговор
    Че то ние не ядем целогодишно. Без да осмиваме Църквата - но все пак - ние така сме ошмулени, че се радваме на паница леща.

    На отгоре на това - да постим - има логика някаква - но - как ще повдигаме деня - как ще свършим работа.

    Дай да легнем всички и да чакаме - Големият банан.

    Бачка се денонощно. Другото е - паразитизъм.

    Само поучения - мийте си ръцете и не влизайте в канцеларията по 3-ма. Тоалетната е само за служители.

    Сега - нормално е зимата да сме по-сънливи.

    08:16 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само

    3 0 Отговор
    постно в Парламента за сбирщината !

    08:19 15.11.2025

  • 11 Надарен батко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "надарена кака":

    Аз на тебе добро дело ще ти направя!

    08:22 15.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТИЯ ОТ ТОЯ САЙТ

    1 1 Отговор
    СА ОТ ГЕРБАДЖИЙТЕ МАЙ НЕЩО КАТО НЕ ОМ ОЗНАСЯ ГО ТРИЯТ. ДАЖЕ И ДА СЕ СПАЗВАТ ИСЛОВИЯТА. ЛИЧИ СИ.

    08:28 15.11.2025

  • 15 ИВАНОВ

    1 1 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СИ ИСКАТ НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАТ. И ПРАВИТЕЛСТВОТО ГЕРБ ЗА ДА ОСТАНЕ НА ВЛАСТ ВЗИМА ЗАЕМИ.О ОМ ЕДИГА ДВОЙНО О РТОЙНО ДАНАКОЗАПЛАТИТЕ. И НАВСРТЯЛИ ВЪНШЕН ДЪЛГ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НАД 35 МОЛИАРДА. И ОЩЕ ЩЕЛИ ДА ВЗИМАТ. ТИЯ МАЙ НЕ НОСЯТ НИКАКВА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

    Коментиран от #17

    08:37 15.11.2025

  • 16 Права и Свободи

    1 1 Отговор
    Какви пости? Сега сме ислямисти. Пеевски е велик!

    08:45 15.11.2025

  • 17 пий

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАНОВ":

    кислол да ся упокоиш

    08:51 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове