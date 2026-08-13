Хали Бери посреща 60-ия си рожден ден по бански и с послание за възрастта (СНИМКИ)

Американската актриса Хали Бери се подготвя да отбележи 60-ия си рожден ден с ваканционни снимки, публикувани в Instagram, и с ясно послание за начина, по който приема възрастта и промените в живота си.

Носителката на „Оскар“ сподели кадри, на които позира по бански и черна плетена рокля с дълбоко деколте. Към публикацията пред своите над 9 милиона последователи Хали Бери написа кратко: „60, идвам“.

В последните години актрисата говори все по-открито за възрастовата дискриминация в Холивуд и за натиска върху жените да изглеждат по-млади. В интервю за The Cut през февруари тя коментира, че темата е особено близка до ролята ѝ във филма „Crime 101“, където играе жена на средна възраст, която използва увереността и чара си в професионална среда.

По думите на Хали Бери с напредването на възрастта много жени започват да усещат, че са подценявани или измествани както в работата, така и в обществото. Актрисата подчертава, че няма намерение да приема подобно отношение и иска да бъде още по-гласна по темите, които засягат женското здраве.

През февруари 2025 г. Хали Бери насочи своята уелнес платформа Respin към грижа и информираност за менопаузата. Актрисата нееднократно е казвала, че иска да използва публичността си, за да говори открито за процес, който все още често се приема като неудобна тема.

„Възрастта ми така или иначе стои до името ми във всяка публикация. Защо тогава трябва да я крия?“, коментира Бери в предишно интервю, обяснявайки защо не се притеснява да говори публично за менопаузата и остаряването.

Освен професионалните си проекти Хали Бери преминава и през важен личен период. От 2020 г. тя е във връзка с музиканта Ван Хънт, за когото впоследствие се сгоди. Актрисата е майка на две деца – дъщеря си Нала от връзката с модела Габриел Обри и сина си Масео от брака си с френския актьор Оливие Мартинес.

В подкаст интервю през февруари 2026 г. Хали Бери призна, че след предишните си бракове дълго време е смятала, че ще се съсредоточи само върху кариерата и децата си. По думите ѝ именно след като спряла да преследва идеята за връзка и поставила себе си на първо място, в живота ѝ се появил Ван Хънт.