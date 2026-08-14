Иван Христанов се включва в надпреварата за президент

Бившият министър на земеделието и лидер на партия „Единение" Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди той в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.

Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.

Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи с хора из страната.

„Докато бях в служебния кабинет, аз се деполитизирах силно. Така ще бъде и в тази кампания”, заяви Христанов. Смята, че така трябва да остане и в президентския кабинет, ако бъде избран.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета”, коментира Христанов. И отново подчерта, че кандидатурата му е гражданска.

Смята, че е разочароващо това, което сме гледали от президентската институция последните 25-30 години. „Инструментът на ветото е изключително важен. Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето”, коментира още той.