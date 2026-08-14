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Иван Христанов се включва в надпреварата за президент

Иван Христанов се включва в надпреварата за президент

14 Август, 2026 08:59 923 33

  • иван христанов-
  • президент

Решението не е спонтанно, каза той

Иван Христанов се включва в надпреварата за президент - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на земеделието и лидер на партия „Единение" Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди той в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.

Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.

Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи с хора из страната.

„Докато бях в служебния кабинет, аз се деполитизирах силно. Така ще бъде и в тази кампания”, заяви Христанов. Смята, че така трябва да остане и в президентския кабинет, ако бъде избран.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета”, коментира Христанов. И отново подчерта, че кандидатурата му е гражданска.

Смята, че е разочароващо това, което сме гледали от президентската институция последните 25-30 години. „Инструментът на ветото е изключително важен. Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето”, коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изберете Луна за президент!

    20 4 Отговор
    Тя ще ви оправи!

    09:04 14.08.2026

  • 2 Санитар

    18 6 Отговор
    Потрепахме да го търсим, а той къде бил?
    Пращаме веднага линейка.

    09:07 14.08.2026

  • 3 Христо П.

    15 6 Отговор
    Христо Прасанов --- този верно ли си верва, че ще събере повече от 20 гласа.

    09:07 14.08.2026

  • 4 Доротея

    8 17 Отговор
    Достоен кандидат! Най малкото, което ще представи е това, че ще има трибуна да изкаже как вместо Олигархията и прословутия Модел, Прогресивна Бангаранга подгони него, Ангел Мавровски и Асен Василев! Непонятно, но стана вече цяла петилетка се появяват някакви спасители, които ще чегъртат Герб и когато им се даде властта, чрез познати изборни технологи и заблуден много еректорат, започват яростни атаки срещу Асен Василев!? И той говори неточно по чужди за него теми, но на тема финанси ги прави дармадан, така, както репресираше и Теменушка по тези въпроси!

    Коментиран от #7

    09:08 14.08.2026

  • 5 665

    17 3 Отговор
    А с Гюро, какво стана ? Да не се е сецнал ?

    09:11 14.08.2026

  • 6 ГЯУРОВ

    11 3 Отговор
    Всички ПеПедофили от петроханската секта да се включат в надпреварата за президент.

    Коментиран от #25

    09:16 14.08.2026

  • 7 име

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Доротея":

    Ако не е тайна, какво сънуваш че са го подгонили него и лъжливото овчарче Хасан Василев? Интересно ми е в коя България живееш!

    09:17 14.08.2026

  • 8 Луд умора няма,

    8 2 Отговор
    само се поти!

    09:18 14.08.2026

  • 9 Защоооо беее

    5 10 Отговор
    За да разцепиш гласовете с Гюров ли? Ма.а ви проста..... Няма да отидете на втория тур. Защо не се разбрахте. Игроеш за Радев. Оная крава ще стане. А простио Костя ще оди на втори тур да му слушаме глупостите

    Коментиран от #14, #20

    09:19 14.08.2026

  • 10 Няма лошо

    11 1 Отговор
    И още 100 да са, пак е по добре от 1. Аз лично предпочитам русофила Н.Малинов да видя в надпреварата и то да е със значимо медийно присъствие и дебати

    09:20 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъпо

    4 2 Отговор
    Удар под кръста

    09:21 14.08.2026

  • 14 Къв Гюров бе

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Защоооо беее":

    Кво бълнуваш? Гюров за чеп за зеле не става даже. Шанса му е под 0%

    Коментиран от #18

    09:22 14.08.2026

  • 15 Само един

    2 5 Отговор
    Или ти или Гюров. РАЗБЕРЕТЕ СЕ

    Коментиран от #21

    09:22 14.08.2026

  • 16 Българин

    5 3 Отговор
    Щом и тази карикатура е кандидат,може да се закрие спокойно президентството като институция.

    09:22 14.08.2026

  • 17 Аз съм веган

    5 6 Отговор
    Достоен кандидат.

    09:22 14.08.2026

  • 18 Ха ха ха ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Къв Гюров бе":

    За теб..... Супата. Справка-Любо Пенев

    09:23 14.08.2026

  • 19 Христанов тъпира

    5 4 Отговор
    кажи верно!?!

    09:23 14.08.2026

  • 20 Ами да

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Защоооо беее":

    какво точно не ти харесва? За нас нормалните хора, това е супер.

    09:23 14.08.2026

  • 21 Не не

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Само един":

    така си е много добре. Жълто-паветния планктон трябва да се разцепва,умните хора знаят това. Добре ще е да изкарате още някои нестабилни психически лица, и работата ще е супер.

    09:27 14.08.2026

  • 22 по цял свят избират мъже за президенти

    4 0 Отговор
    висок, интелигентен , да не влиза постоянно в спорове , може да е старец . с успешна кариера . може да е богат . има 8-9 президенти дето постоянно ги показват . Путин , Ердоган , Тръмп ,

    Коментиран от #23

    09:28 14.08.2026

  • 23 Така, но тука вече са подготвили нещата

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "по цял свят избират мъже за президенти":

    да си преназначат секретутката на Муньо, която и в момента е назначена противозаконно за резидент.

    09:31 14.08.2026

  • 24 хихи

    4 1 Отговор
    Ще спечели по-малко гласове от Луна.

    09:32 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    2 1 Отговор
    имат шанс само с двойката Емили Тротинетката - Леля Асеня

    При условие, че Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА...

    09:35 14.08.2026

  • 29 Най-готини са унгарците

    1 0 Отговор
    При тях президентът се избира от парламента. Няма вето, няма противоречия. Пълно единство на мненията. Демокрация по европейски.

    09:36 14.08.2026

  • 30 Рефер

    2 0 Отговор
    Президентските избори - ново преброяване на глупаците!

    09:38 14.08.2026

  • 31 Браво

    1 2 Отговор
    Браво

    09:42 14.08.2026

  • 32 И тоя нещастен лъжец

    0 1 Отговор
    на барикадата. И за него ще има някой глупак да гласува.

    09:50 14.08.2026

  • 33 много рядко избират къс човек . не

    0 0 Отговор
    порасал или жена . свръх дърт също . както се казва нещо да върши . да държи речи . да ходи на срещи с други президенти . да помилва несправедливо осъдени . да не става лобист на бизнесмени . в украйна го избраха щото порошенко не вършеше добре нещата . но си изкара мандата . позамогна се . пооправи родата . финансово . не е трудно да си президент . возят те хранят те пишат ти речите и те показват . кенеди не изкара мандата щото харви осуалд беше против него . война във виетнам неизбежна , америка на кръстопът .

    09:51 14.08.2026

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