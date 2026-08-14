Иван Христанов се включва в надпреварата за президент

Бившият министър на земеделието и лидер на партия „Единение" Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди той в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.
Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.
„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.
Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.
Той допълни, че вече е имал десетки срещи с хора из страната.
„Докато бях в служебния кабинет, аз се деполитизирах силно. Така ще бъде и в тази кампания”, заяви Христанов. Смята, че така трябва да остане и в президентския кабинет, ако бъде избран.
„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета”, коментира Христанов. И отново подчерта, че кандидатурата му е гражданска.
Смята, че е разочароващо това, което сме гледали от президентската институция последните 25-30 години. „Инструментът на ветото е изключително важен. Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето”, коментира още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изберете Луна за президент!
09:04 14.08.2026
2 Санитар
Пращаме веднага линейка.
09:07 14.08.2026
3 Христо П.
09:07 14.08.2026
4 Доротея
Коментиран от #7
09:08 14.08.2026
5 665
09:11 14.08.2026
6 ГЯУРОВ
Коментиран от #25
09:16 14.08.2026
7 име
До коментар #4 от "Доротея":Ако не е тайна, какво сънуваш че са го подгонили него и лъжливото овчарче Хасан Василев? Интересно ми е в коя България живееш!
09:17 14.08.2026
8 Луд умора няма,
09:18 14.08.2026
9 Защоооо беее
Коментиран от #14, #20
09:19 14.08.2026
10 Няма лошо
09:20 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тъпо
09:21 14.08.2026
14 Къв Гюров бе
До коментар #9 от "Защоооо беее":Кво бълнуваш? Гюров за чеп за зеле не става даже. Шанса му е под 0%
Коментиран от #18
09:22 14.08.2026
15 Само един
Коментиран от #21
09:22 14.08.2026
16 Българин
09:22 14.08.2026
17 Аз съм веган
09:22 14.08.2026
18 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #14 от "Къв Гюров бе":За теб..... Супата. Справка-Любо Пенев
09:23 14.08.2026
19 Христанов тъпира
09:23 14.08.2026
20 Ами да
До коментар #9 от "Защоооо беее":какво точно не ти харесва? За нас нормалните хора, това е супер.
09:23 14.08.2026
21 Не не
До коментар #15 от "Само един":така си е много добре. Жълто-паветния планктон трябва да се разцепва,умните хора знаят това. Добре ще е да изкарате още някои нестабилни психически лица, и работата ще е супер.
09:27 14.08.2026
22 по цял свят избират мъже за президенти
Коментиран от #23
09:28 14.08.2026
23 Така, но тука вече са подготвили нещата
До коментар #22 от "по цял свят избират мъже за президенти":да си преназначат секретутката на Муньо, която и в момента е назначена противозаконно за резидент.
09:31 14.08.2026
24 хихи
09:32 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хихи
При условие, че Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА...
09:35 14.08.2026
29 Най-готини са унгарците
09:36 14.08.2026
30 Рефер
09:38 14.08.2026
31 Браво
09:42 14.08.2026
32 И тоя нещастен лъжец
09:50 14.08.2026
33 много рядко избират къс човек . не
09:51 14.08.2026