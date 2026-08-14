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Нокс, синът на Анджелина Джоли, шашна с ярка червена коса (СНИМКА)

Нокс, синът на Анджелина Джоли, шашна с ярка червена коса (СНИМКА)

14 Август, 2026 07:45 1 445 12

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  • прическа

Новата му пънк прическа е късо подстригана отстрани и с по-дълги, рошави кичури отгоре

Нокс, синът на Анджелина Джоли, шашна с ярка червена коса (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, изненада с ярка и дръзка визия. 18-годишният младеж бе уловен от папараци в Лос Анджелис на излизане от тренировка по муай тай с чисто нов, яркочервен цвят на косата, съобщи Page Six, цитиран от vesti.bg.

Новата му пънк прическа е късо подстригана отстрани и с по-дълги, рошави кичури отгоре. Само преди броени дни той бе засечен с изрусена руса коса, което означава, като драстичната промяна е станала в последните часове.

Нокс изглежда третира косата си като настроенията си през цялата година – започна я с платинено русо, а през пролетта заложи на огнено оранжево. Миналия ноември той привлече вниманието с бонбонено розови бодлички, които бързо предизвикаха сравнения с легендарния розов боб на майка му от филма „Любовни приключения“ от 1998 г.

Хамелеонският ген на майка му

Експериментите с косата явно са наследствена черта. В края на 90-те години Анджелина Джоли доказа, че може да носи с финес всичко – от обръсната глава до подстрижка в платинено русо.

През 2000 г. тя се появи на наградите „Златен глобус“ със синкаво-сива коса, а само месец по-късно прибра своя „Оскар“ с гарвановочерна коса до кръста.

Нокс, който навърши 18 години през юли, е второто най-малко дете от шестте деца на Джоли и Брад Пит, роден минути преди сестра си близначка Вивиан.

Окончателно скъсване с Брад Пит

Актьорите от „Мистър и мисис Смит“ се разделиха през 2016 г. и прекараха повече от осем години в съдебни битки, преди окончателно да финализират развода си.

И шестте деца застанаха на страната на майка си, като няколко от тях официално се отказаха от фамилията Пит. Актьорът почти няма контакт с тях.

Дипломата за завършване на средно образование на Нокс е била издадена единствено на името „Нокс Джоли“. Източник разкрива, че младежът е отпразнувал завършването си заедно с майка си и братята и сестрите си, след което е прекарал вечерта на бойния ринг в клуб в центъра на Лос Анджелис.


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  • 4 бушприт

    5 0 Отговор
    Нокс - синът на Анджелина Джоли шашна с ярка, червена коса гледащите го хора.

    08:13 14.08.2026

  • 5 според мен

    8 0 Отговор
    отскача до другия бряг

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  • 6 Прилича на вуйчо си,

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  • 7 Шашка я !

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    Щото е фен на ЦСКА1948!🤥

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  • 8 Готин Джендър

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    Готов е за смяна на пола.

    08:57 14.08.2026

  • 9 Горкото дете

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    Лудата Джоли разказа играта на всичките си деца!!!Жслко …

    09:07 14.08.2026

  • 10 Това сина който

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    всъщност е дъщеря ли е?

    09:16 14.08.2026

  • 11 Шашав,

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    като майка си.

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  • 12 Яяяяяя

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    Венке, ама ти розовите гащички забртави ма. Отиде половин стати!

    09:51 14.08.2026