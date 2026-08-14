Новият сезон на "Под прикритие": кои са старите играчи и кои са новите персонажи? (ВИДЕО)

"Под прикритие" се готви за голямото си завръщане, а малко по малко завесата около шестия сезон започва да се повдига. Ново видео представя по-отблизо героите, които ще видим в предстоящите епизоди, като, разбира се - виждаме и част от новите персонажи, пише dnes.bg.

Сред познатите лица, без които завръщането на "Под прикритие" трудно би било същото, е Мариан Вълев. Той отново влиза в ролята на Росен Гацов - Куката. Захари Бахаров се завръща като Иво Андонов, Владо Пенев отново е Емил Попов, а Кирил Ефремов се превъплъщава в Тихомир Гърдев - Големия близнак.

Михаил Билалов се завръща като Петър Туджаров - Джаро.

Шестият сезон обаче отваря вратата и за цяла поредица нови персонажи, а видеото позволява за първи път да надникнем по-отблизо в самоличността им.

Юлиан Вергов влиза в образа на Тони Амигото, представен като най-големия престъпен бос. До него ще бъде Радина Кърджилова като Виктория Влашка - съпругата на Амигото и жена със съмнително минало. Велина Георгиева пък ще видим като Карина Влашка - вероятно дъщеря на Виктория и Амигото. Така още преди началото на сезона семейство Влашки се очертава като една от интересните нови линии в криминалния свят на сериала.

Сред новите попълнения е и Павел Иванов. След като привлече широко внимание с образа на Георги Аспарухов във филма "Гунди - Легенда за любовта", този път актьорът влиза в съвсем различен свят като Явор Кръстев. Продукцията засега не разкрива твърде много за героя му, но самият Иванов вече ни даде важна следа по време на Aniventure Comic Con - Явор е активна част от подземния свят през шестия сезон, а ролята му е "заплетена, сложна и интересна", с голяма сюжетна арка и множество промени.

След представянето на героите идва и далеч по-закачлив въпрос. Кого другиго от "Под прикритие" биха изиграли актьорите, ако имаха възможност да сменят ролите си?

Юлиан Вергов не се ограничава само с един избор - с удоволствие би се превъплътил в Куката или Близнака.

Велина Георгиева пък няма нужда да се замисля много. Нейният избор е Иво Андонов.

"Това ми е мечта от малка", признава тя.

Любопитен отговор дава и самият Иво Андонов.

Захари Бахаров избира персонажа на Радина Кърджилова с думите: "Вики Лукса - нейната роля се получава много добре този сезон."

Самата Кърджилова обаче очевидно няма желание да сменя Виктория с когото и да било. На въпроса кого другиго би изиграла, отговорът ѝ е кратък и категоричен - никого. Подобна позиция има и Павел Иванов.

"Не бих се сменил с никой друг", казва актьорът.

За Владо Пенев въпросът връща спомените чак към самото начало на "Под прикритие".

"Е, исках да играя Джаро", признава той за емблематичния персонаж на Михаил Билалов. Желанието му обаче е останало назад във времето: "Но това беше в самото начало. Сега съм доволен, няма да се сменям."

Интересното е, че Мишо Билалов пък сподели на Comic Con, че първоначално всъщност се е явил на кастинг за ролята на комисар Попов.

А кого би избрал самият Куката? Мариан Вълев посочва Мартин - героя на Ивайло Захариев и човека, около когото започна цялата история на "Под прикритие".

Кирил Ефремов също има неочакван избор. Големия близнак би се превъплътил в Бояна - героинята на Койна Русева, "защото има шанс да се ожени за Джаро".

Секунди по-късно обаче идва и уточнението: "Но вече не."

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Новите персонажи са само част от историята. Шестият сезон ще върне зрителите и назад във времето, за да покаже неща, които досега са оставали извън екрана.

Точно по този начин отново ще видим Петър Туджаров - Джаро, и Здравко Киселов - Косъма, изиграни от Михаил Билалов и Александър Сано. Завръщането им няма да променя вече случилото се с двамата. Те ще се появят в ретроспекции, които ще разкажат повече за зараждането на престъпната групировка, срещата между ключовите фигури и началото на отношенията помежду им.

Тишо Близнака е в различна позиция. Тъй като героят на Кирил Ефремов е сред оцелелите от предишните сезони, той ще присъства както в ретроспекциите, така и в събитията от настоящето. И именно Ефремов е един от хората зад новата визия на персонажа си - екстравагантният стайлинг на Близнака е негова идея, която впоследствие е одобрена от екипа.

Михаил Билалов пък определя предстоящите епизоди като "много добър и рязък сезон", в който предисторията ще има сериозно значение.

Сезонът ще даде отговори за миналото, но ще развива и новия подземен свят. Част от него очевидно ще бъде семейството на Тони Амигото, а друга важна фигура ще бъде Явор Кръстев.

За ролята си Павел Иванов преминава и обучение по стрелба с пистолет. Актьорът разказа на Comic Con, че героят му преминава през множество промени и има голямо развитие в рамките на сезона.

Радина Кърджилова също влиза в непозната за нея територия. За Виктория Влашка тя наблюдава жени с подобен начин на живот и търси примери във филми, а важна част от изграждането на персонажа се оказва и неговият стайлинг. До ролята актрисата стига след сериозен кастинг, в който участват повече от 100 актриси.

Една от големите загадки остава кой ще застане от другата страна на закона. Актьорите не разкриха дали шестият сезон ще има нов персонаж, който да изпълнява функцията на човек под прикритие, но Павел Иванов даде да се разбере, че полицията няма да изчезне от историята.

Сблъсъкът между доброто и злото продължава да бъде в основата на сериала, макар самоличността на евентуалния нов човек под прикритие да остава тайна.

Мартин Христов също няма да бъде просто забравен. Стана ясно, че героят на Ивайло Захариев ще бъде споменат в новите епизоди, но контекстът засега се пази в тайна.

Шестият сезон обещава и сериозен екшън. Екипът подготвя тежки и сложни каскади, а новите епизоди са представяни като най-мащабните и зрелищни в историята на поредицата.

Въпросът "Кой друг би изиграл?" всъщност има любопитно продължение и извън новото видео.

Оказва се, че и Косъма е можело да изглежда съвсем различно. Александър Сано призна на Comic Con, че първоначално не е трябвало да играе Косъма, но така и не издаде за коя друга роля е бил предвиден.

Повече от десетилетие след края на предишния сезон "Под прикритие" отново събира част от най-разпознаваемите си герои, връща други чрез миналото и отваря вратата за ново поколение фигури в подземния свят.

Предстоят 12 нови епизода, които трябва да тръгнат по БНТ през септември. Режисьор отново е Виктор Божинов, а изпълнителен продуцент - Магърдич Халваджиян. "Глобал Филмс" стои зад продължението, което се реализира като копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

А първият тийзър се очаква съвсем скоро.