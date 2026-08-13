Повдигнаха обвинение на Ник Райнър за убийството на родителите му Мишел и Роб Райнър

Ник Райнър беше официално обвинен от съдебните заседатели в Лос Анджелис за убийствата на родителите си, известния актьор и режисьор Роб Райнър и фотографката и продуцент Мишел Сингър Райнър. Новият обвинителен акт позволява на прокуратурата да премине към съдебен процес без предварително изслушване на доказателствата.

32-годишният Ник Райнър е задържан без право на гаранция от декември 2025 г., когато Роб Райнър и Мишел Райнър бяха открити мъртви в дома им в престижния квартал Брентууд в Лос Анджелис. Според прокуратурата двамата са били намушкани с нож.

Обвинителният акт е внесен на 20 юли и беше разсекретен на 12 август. Освен две обвинения в убийство той включва утежняващи обстоятелства за множество убийства и за това, че обвиняемият е причаквал жертвите преди нападението. Посочено е и използването на смъртоносно оръжие. Ник Райнър пледира невинен по актуализираните обвинения.

Тези обстоятелства правят делото потенциално наказуемо със смърт или доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Окръжната прокуратура на Лос Анджелис все още не е решила дали ще поиска смъртно наказание.

Окръжният прокурор Нейтън Хохман определи случая като „дълбоко предателство“ спрямо хора, които са обичали и са имали доверие на обвиняемия. По думите му решението на заседателите приближава делото до съдебен процес. Следващото досъдебно заседание е насрочено за 15 септември.

Ник Райнър в момента е представляван от служебен защитник. През юни адвокати от негово име поискаха от съда да му бъдат предоставени до 1,5 млн. долара от доверителен фонд, създаден от родителите му, за да може отново да наеме частния адвокат Алън Джаксън. В молбата се посочва, че Ник Райнър е обичал родителите си и е съсипан от смъртта им.

Роб Райнър беше една от разпознаваемите фигури в американското кино. Той започва кариерата си като актьор в телевизионната комедия „All in the Family“, а по-късно режисира филми като „Когато Хари срещна Сали“, „Принцесата булка“, „Това е Spinal Tap“ и „Доблестни мъже“. Съпругата му Мишел Райнър работеше като фотограф и продуцент.

Случаят привлече сериозно внимание в Холивуд и американските медии, но прокуратурата до момента не е обявила предполагаем мотив за убийствата. Публично достъпните материали по делото остават ограничени.