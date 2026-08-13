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Портал в небето: Скейтбордистът Дани Леон взриви мрежата с феноменален трик по време на слънчевото затъмнение ВИДЕО

Портал в небето: Скейтбордистът Дани Леон взриви мрежата с феноменален трик по време на слънчевото затъмнение ВИДЕО

13 Август, 2026 22:35, обновена 13 Август, 2026 22:43 779 1

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Испанският олимпийски състезател Дани Леон събра над 52 милиона гледания само за 11 часа с историческо видео на фона на пълната фаза на слънчевото затъмнение.

Портал в небето: Скейтбордистът Дани Леон взриви мрежата с феноменален трик по време на слънчевото затъмнение ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Социалните мрежи буквално експлодираха през последните часове след споделянето на видеоклип, който мнозина вече определят като „кадъра на века“.

Испанският олимпийски скейтбордист Дани Леон извърши спиращ дъха скок с скейтборд на специално изградена рампа, позиционирана по такъв начин, че силуетът му се засича перфектно с пълната фаза на слънчевото затъмнение от 12 август 2026 г.

Черният диск на Луната, обгърнат от сияйната слънчева корона, създаде сюрреалистична илюзия за истински портал в небето, през който спортистът сякаш прелита.

Милиони за броени часове

Видеото, споделено в официалните профили на атлета, се превърна в абсолютен глобален феномен. Само в рамките на първите 11 часа след публикуването си, клипът събра над 52 милиона преглеждания и повече от 6 милиона харесвания в платформи като Instagram и TikTok. Потребителите по целия свят останаха изумени от невиждания тайминг и кинематографичното качество, подчертано от забавения кадър и въздействащия музикален фон.

Самият Дани Леон, който представи Испания на Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024 в дисциплината „парк“, описа постижението в социалните мрежи като „трика на живота ми“. По този начин 31-годишният скейтбордист завърши своята уникална визуална трилогия, след като в миналото засне подобни проекти на фона на изгряващото Слънце и Пълнолунието.

Продуцентски шедьовър без изкуствен интелект

Първоначално хиляди скептици в интернет обвиниха екипа в използването на генеративен изкуствен интелект (AI) или компютърни монтажи. Истината обаче се оказа много по-впечатляваща – кадрите са напълно реални. Зад проекта стои месеци планиране и сложни астрономически изчисления.

Екипът, включващ фотографа Хосе Анхел Изкиердо (Jaicano) и филмейкъра Гонзало де Вега (Gochi Estrella), е трябвало да изчисли траекторията на Слънцето до милисекунда. Рампата е монтирана в селски район на Северна Испания, а камерите са позиционирани на стотици метри разстояние с мощни дългофокусни обективи, за да се постигне перфектният мащаб между скейтбордиста и небесното явление. Тъй като пълната фаза на затъмнението в тази част на Иберийския полуостров продължи едва около минута, Леон е имал възможност за само един-единствен опит – без право на грешка и без втори дубъл.

Историческото пълно слънчево затъмнение на 12 август бе първото по рода си, видимо от територията на Испания, от повече от век насам (последното такова събитие в региона е регистрирано преди 114 години). Стотици хиляди туристи окупираха страната, но безспорно най-креативният и споделян спомен от небесния спектакъл остава в историята благодарение на екстремния спорт.


Испания
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