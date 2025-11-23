25 г. по-късно: Иван и Андрей връщат "Сблъсък" тази вечер (ВИДЕО)

Тази вечер в "Асикс Арена" Иван и Андрей връщат култовото си шоу "Сблъсък" със звездни гости, горещи теми и неповторимата си енергия.

„В момента започва да се строи ринга. Както гледате тази спортна зала, в следващите 24 часа ще се строи нон-стоп и ще бъде тотално преобразена за една много бляскава гала вечер. Ще има червени килими, светлини, екрани от всички страни. Ще направим едно страхотно шоу утре вечер от 19.00 ч“, разказва вчера Андрей за подготовката на шоуто.

Имате "студио" от 17 хил.кв.м., което събира над 3000 души – какво ще бъде по-различно на това събитие?

„Самите ние много се притесняваме, защото това, което ще направим, не е правено в България. Толкова огромно студио с толкова много публика, посветена на дебати. Сигурен съм, че много ще се хареса. В залата ще има над 3000 човека. Рингът е в средата, но огромните екрани, които ще разположим навсякъде, ще направят така, че всеки един човек, независимо къде е седнал, да види и чуе перфектно всичко, което се случва“, пояснява Иван.

„Зрителите трябва да очакват една страхотна свобода и емоция. Да очакват шоу от три части. Първо хумор, с най-знаковите неща, които сме правили през годините, Боби Турбото, Ники "Не му се сърдете", академик Гъмов, Недялко Ем. Цанев, Мирон. Следват три свирепи сблъсъка и накрая малко носталгия и емоция към едно време, което за съжаление може би безвъзвратно е отминало“, разкрива Андрей.

„Хората на нашата възраст ще си спомнят в този оазис на свободата, който сме им приготвили утре, тук в 19.00 ч., какво беше свобода. По-младите също ще усетят какво е свободата. Защото всички живеем във време, в което младите мислят, че са свободни, а не са“, допълва Иван.

Иван и Андрей благодарят на публиката, която е изкупила всички билети за събитието. „Тази сутрин заради черният петък сме пуснали допълнителни 200 билета на kupibileti.bg. Благодарни сме, че с такова желание хората очакват шоу, което го няма вече 12 години на екран. Приготвили сме много интересен набор от видеоматериали. Част от тях са посветени на миналото на „Сблъсък“, а други са преформатирани така, че да изглеждат по този начин, но са записани в нашето съвремие. Направили сме програма и събитие, което вярвам, че ще се хареса на всички. Ще има три големи сблъсъка. В които ще си припомним ценността на дебата и ценността на това предаване. Зад събитието стои екипът на „Сблъсък“ от едно време, новият екип на „Междинна станция“.“

Тази вечер Иван и Андрей отбелязват своите 25 години на сцената.

„Това е празник за целия екип, но и наш личен празник. Времето лети и е хубаво понякога да спреш и да се огледаш. Утре ще празнуваме живота си. Пораснахме и остаряхме и затова ще си отговорим на много сериозни въпроси. 25 години са идеални за една равносметка. На прав път ли сме? По-свободни ли сме? По-щастливи ли сме? Не беше ли по-хубаво преди 25 години? „Сблъсък“ за пореден път ще докаже, че на по-сериозните, дори екзистенциални въпроси, човек може да си отговаря, без задължително да е навъсен. Това може да става и с усмивка.“, казва още дуото.