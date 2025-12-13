Вълча луна: Кога да очакваме първото пълнолуние за 2026 г.?

Първото пълнолуние за годината през януари ще бъде съпътствано и от суперлуна, а спътникът на Земята ще бъде в най-близката точка от орбитата си до нашата планета.

Първото пълнолуние за 2026 г. ще се случи на 14 януари. Луната ще бъде срещу слънцето и ще изглежда напълно осветена от наша гледна точка. Това пълнолуние е известно още като Вълча луна, пише Space.

На 14 януари 2026 г. пълнолунието ще настъпи, когато Луната е в най-близката си точка до Земята в своята 27-дневна орбита. Това ще позволи и наблюдението на така наречената суперлуна.

Според НАСА, Луната може да бъде с 30% по-ярка по това време, отколкото по време на всяко друго пълнолуние. Януарското пълнолуние понякога се нарича Вълча луна, защото вълците са гладни и активни през зимните месеци, често виейки към Луната.

За да видите Луната, напълно осветена от слънчева светлина, погледнете на изток вечерта на 14 януари. Луната вероятно ще придобие жълтеникав оттенък след изгрев слънце, тъй като феномен, наречен Рейлиево разсейване, отклонява по-сините дължини на вълните на светлината, като същевременно позволява на по-червените дължини на вълните да преминават безпрепятствено.

Тихата луна

Пълнолунието през януари се нарича още Тихата луна, а коренното население на Канада я нарича Централна луна, защото се случва в средата на зимата.

Луната ще изгрее в източното небе сред звездите на съзвездието Близнаци, а газовият гигант Юпитер ще свети на по-малко от четири градуса вдясно от нея. За сравнение, ширината на върха на малкия ви пръст е един градус, гледан от едната ръка.

Погледнете към югоизточния хоризонт, за да видите блестящите звезди на съзвездието Орион, както и V-образния звезден куп Хиади в съзвездието Телец, докато звездният куп Плеяди ще свети наблизо. Междувременно Сатурн ще свети близо до съзвездието Риби в югозападното небе няколко часа след залез слънце, пише Жената Блиц.