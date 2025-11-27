Пакистански мистик: Сблъсък с комета ще унищожи планетата ни в края на 2025 г.

Пророчество за предстоящ сблъсък на комета със Земята до края на годината започна вирусно да се разпространява сред последователи на пакистанския духовен лидер Риаз Ахмед Гохар Шахи. Според текста, публикуван в книгата му „Религията на Бог“ през 2000 г., човечеството е изправено пред „последния ден на този свят“, тъй като Бог изпращал небесно тяло, което да унищожи планетата като наказание за моралния упадък на обществото.

Гохар Шахи, основател на няколко религиозни движения, включително Anjuman Serfaroshan-e-Islam и Messiah Foundation International (MFI), излага идеята, че кометата ще предизвика глобални земетресения, цунами и разпад на цивилизацията. Неговите последователи твърдят, че предупреждението е резултат от „духовно отдалечаване“ на човечеството и от нарастващите конфликти, включително употребата на ядрени оръжия.

Научната общност не подкрепя тези твърдения. NASA и други космически агенции не са регистрирали никакви опасни обекти, които биха могли да се сблъскат със Земята преди 2026 г. Дори известните астероиди, считани някога за потенциално опасни – като Апофис – вече са извадени от списъка на рисковите. Единственият по-значим обект, приближаващ се през 2025–2026 г., е междупланетният посетител 3I/ATLAS, който ще остане на около 170 милиона мили от Земята в най-близката си точка.

Гохар Шахи изчезна мистериозно в Лондон през 2001 г., година след публикуването на пророчеството. Въпреки липсата на доказателства за твърденията му, неговите последователи поддържат, че той е жив и се укрива. Те сочат като „знак“ предполагаемо падане на фрагмент от комета върху Юпитер – твърдение, което не намира потвърждение в астрономията. Единственото значимо подобно събитие преди 2000 г. е разпадането на кометата Шумейкър–Леви 9 през 1994 г.

Ученият свят също отхвърля твърденията, че астероиди могат да се „крият“ зад Венера, макар последни проучвания да посочват, че планетата понякога затруднява наблюденията в близост до слънчевия диск. Засега няма данни това да е свързано с предстоящи заплахи.

Ученията на Гохар Шахи комбинират суфистки идеи с елементи от ислямската есхатология и акцентират върху концепцията за „божествената любов“. Неговите претенции, че е очакваният Имам Махди, завърналият се Исус Христос и индуисткият Калки Аватар обаче доведоха до сериозни обвинения в богохулство. Още през 2000 г. книгите и организациите му бяха забранени в Пакистан.

Пророчеството се разпространява на фона на други неосъществени апокалиптични предсказания, включително наскоро опроверганите твърдения, че „Грабването“ от Библията ще настъпи на 23 септември – прогнозa, довела някои вярващи до крайни действия, включително продажба на имущество.

На този етап няма научни основания, които да подкрепят твърденията за предстоящ сблъсък на комета със Земята.