Гигалуна: Фотограф публикува най-детайлната снимка на Луната с рекордна резолюция

Един от най-детайлните любителски портрети на Луната до момента беше представен онлайн под името „Гигалуна“ – панорамно изображение с резолюция 1,3 гигапиксела, съставено от общо 280 000 отделни кадъра. Автор е американският астрофотограф Андрю Маккарти, който в продължение на пет години е работил по заснемането и финалното сглобяване на колосалната мозайка.

Според специалисти подобни аматьорски проекти рядко достигат толкова високо качество, съпоставимо с кадри, използвани в научни изследвания. В панорамата се различават не само големите морета и кратери, но и зони с историческо значение – сред тях местата, на които кацат мисиите „Аполо“. Маккарти уточнява, че е използвал комбинация от високочувствителни телескопи, специализирани камери и алгоритми за подравняване, за да компенсира атмосферните смущения и да извлече максимална яснота от всеки отделен кадър.

Астрофотографът е известен със свръхдетайлните си изображения на Луната и Слънцето, но „Гигалуна“ е най-мащабният му проект досега. По думите му целта е била да създаде достъпно изображение, което да позволи на широката публика да види лунната повърхност по начин, близък до това, което наблюдател би възприел през професионален телескоп.

Публикуването на подобни гигапикселови панорами съвпада с нарастващия интерес към естествения спътник на Земята, подхранен от новите мисии на NASA и частни компании за изследване на лунната повърхност. Учените посочват, че изображения с изключителна резолюция, дори когато не са заснети с научна апаратура, допринасят за популяризирането на лунната наука и улесняват визуалното обучение на млади астрономи.

Пълната версия на „Гигалуна“ е достъпна онлайн, като потребителите могат да приближават отделни участъци и да разглеждат фините структури на лунния релеф в невиждан до момента детайл. Може да я видите ТУК.