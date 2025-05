На Еверест: Задръстване от алпинисти по пътя към върха (ВИДЕО)

На Еверест се образуваха истински „задръствания“ този месец, след като стотици алпинисти и техните шерпи се впуснаха в надпревара с времето, за да достигнат върха преди края на сезона, съобщи SkyNews.

Сблъсъкът между суровите метеорологични условия и масовото изкачване на най-високия връх на Земята (8 849 м) доведе до дълги опашки от катерачи, които бяха принудени да чакат, прикрепени към единственото въже за безопасност — ситуация, известна като „задръстване на Еверест“.

Според местни водачи, тази година ситуацията е усложнена не само от непредвидимото време, но и от масовото присъствие на начинаещи катерачи, които често не разполагат с нужната подготовка и техника.

„На Еверест най-важна е прогнозата, а тази година тя просто не съвпадаше с реалността“, казва Пасанг Ринджи Шерпа, който е изкачвал върха два пъти.

„И освен това беше пренаселено — както професионалисти, така и аматьори тръгнаха в едно и също време.“

Ринджи подчертава нуждата от строги изисквания за квалификация при издаване на разрешителни за изкачване, като начин за гарантиране на безопасността.

„Много от тези хора нямат никакъв опит. Липсва им базово познание за оборудването, което ги поставя в опасност и затруднява и останалите.“

По данни на Департамента по алпинизъм на Непал, до края на май 468 чуждестранни катерачи от 57 държави са получили разрешение за изкачване на Еверест. Към тях се прибавя приблизително същият брой непалски водачи.

Някои все пак успяха да покорят върха — въпреки бурния вятър, променливите температури и непрекъснатите промени в прогнозата.

