Непал ограничава достъпа до Еверест - ще пуска само опитни алпинисти

Непал е на път да приеме закон, който ще позволи изкачването на Еверест само на алпинисти с доказан опит – задължително ще се изисква успешно изкачване на поне един от 7000-метровите върхове на хималайската страна. Това е сериозна промяна в политиката на страна, която разчита силно на туризма, и идва на фона на растяща тревога относно пренаселеността и екологичните щети на най-високия връх в света, съобщи Independent.

Проектозаконът, озаглавен „Интегриран туристически законопроект“, бе внесен в горната камара на парламента на 18 април и има за цел да подобри безопасността, да намали риска от инциденти и да ограничи вредата върху крехката екосистема на Еверест. Законопроектът е подкрепен от управляващата коалиция, която разполага с необходимото мнозинство за неговото приемане.

Непал е дом на осем от 14-те най-високи върхове в света и печели милиони долари годишно от чуждестранни катерачи, които заплащат такса от над 11 000 паунда (близо 25 000 лева) за разрешение да се изкачат на Еверест. За съжаление, широкият достъп до разрешителни през годините доведе до масово струпване на хора – включително неопитни алпинисти – в т.нар. „зона на смъртта“: участък близо до върха, където кислородът е крайно недостатъчен за оцеляване.

Именно на пренаселеността се приписва големият брой смъртни случаи в планината. Най-малко 12 алпинисти загинаха, а други петима изчезнаха по склоновете на Еверест през 2023 г., когато Непал издаде 478 разрешителни. Осем алпинисти пък загинаха миналата година.

