Сгодена ли е 20-годишната дъщеря на Брад Пит и Анджелина Джоли? (СНИМКИ)

20-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит - Захара Джоли, предизвика спекулации за евентуален годеж, след като бе забелязана с голям диамантен пръстен на безименния пръст на лявата ръка.

Снимки, публикувани от Page Six, показват Захара при напускането ѝ на ресторант Craig’s в Холивуд, Калифорния, в понеделник вечерта. Тя е заснета в компанията на млад мъж на име Елайджа Купър, който управлява автомобила, докато Захара сяда на мястото до него.

It’s assumed that Z is engaged (daily mail, i clicked on that shit i had to) pic.twitter.com/wfAdOq0pvP