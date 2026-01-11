Новини
Илия Луков възпя Златоград с нова песен (ВИДЕО)

11 Януари, 2026 15:51 294 3

Ода за родопското сърце

Илия Луков възпя Златоград с нова песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златоград, скътан в полите на Родопите, вдъхнови обичания народен изпълнител Илия Луков за създаването на нова песен, посветена на града. В сътрудничество с поетесата Даниела Атанасова, Луков представя музикалния си подарък към всички жители и гости на това златно кътче на България.

Новата композиция, озаглавена „Златоград“, е истинска ода за красотата и духа на родопския град. Текстът е дело на Даниела Атанасова, а за аранжимента се е погрижил талантливият Емил Янев. Самият Илия Луков е автор на музиката, която носи неподправената емоция и топлина на родния край.

Премиерата на песента се състоя по време на грандиозен концерт в зала 1 на НДК, където на сцената се изявиха и изкусни танцьори под вещото ръководство на хореографа Данела Тасева. Публиката бе завладяна от магията на родопските ритми и неподправената атмосфера, която Луков и екипът му създадоха.


  • 1 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Песента "на македонска основа" ли е?

    15:58 11.01.2026

  • 2 Сила

    1 1 Отговор
    В тоя град са помаци ...

    16:07 11.01.2026

  • 3 БРАВО

    0 0 Отговор
    Ами той е от този край....

    16:14 11.01.2026