Албена Михова пред Мон Дьо: Всички ме имат за глупава блондинка!

11 Януари, 2026 14:24 548 6

Вижте какво още сподели актрисата в откровено интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо

Албена Михова пред Мон Дьо: Всички ме имат за глупава блондинка! - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Всички ме имат за глупава блондинка, а аз съм спатия – тъмнокоса и с пъстри очи”. Пред Мариян Станков – Мон Дьо Албена Михова разкрива какво не може да приеме в актьорската гилдия, защо не желае да се омъжва повече и каква е цената на комедията.

„Комикът е надраснал драмата и е открил иронията в нея. Много е трудно да накараш хората да разберат твоя хумор”, допълва още тя.

Тя е израснала с класиците в българския хумор – Стоянка Мутафова, Георги Парцалев, Татяна Лолова и днешният хумор на „преобличане и програмки със скечове” е желание да бъдеш актьор, но без подплата и извървян път към професията.

Цената да бъдеш смешен в България

„Ние струваме една единица от цената на някой, който пее попфолк”, заявява Михова.

Тя не крие, че хуморът в актьорската професия е подценен и струва най-евтино. „Много се подценяват комедийните актьори, като халтураджии”, разкрива тя за индустрията, чието лицемерие и манипулации не може да приеме.

Актрисата е противник на завистта и смята, че това качество няма място в театъра. „Много ме мразя някой да постига нещата си по различен начин, а не чрез труда си. И да видя как те лесно отиват нагоре, а всички други стоим там, докъде сме стигнали и драпаме”.

Михова иска да вижда старание, а не просто „навеждане на глави”. Тя остава вярна на себе си и е открила увереност в това сама да прави своите избори. „Тази година го усетих. Не давам дума да ми си каже вече нещо, ако някой нещо се опитва да ми подхвърля мазни слова, лоши отношения”, казва открито тя.

Няма време за любов

Опитът във връзките на Михова ѝ е показал, че мъжете се страхуват от нейната силна личност и нетърпеливост.

„Мъжете обичат слабите жени, които не могат да си вдигнат чантата. Аз не съм такава. Не мога да ги чакам”, твърди тя.

Въпреки резкия си характер тя е много отдадена на човека до себе си и обича да се грижи за него. А изневярата е това, което винаги ѝ е било чуждо. „Ако някой е сгрешил, той трябва да си тръгне. Аз уважавам човека до себе си. Никога не бих му изменила или нещо”, категорична е актрисата, но и не крие, че именно най-голямото ѝ разочарование в любовта е когато се случва на нея.

Според Албена жените винаги усещат кога човекът до тях е изневерил и тя самата го хваща в същата вечер. „Предателството е най-важно, не говоря за изневяра пак. Самото предателство, унижението. И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах”, споделя тя.


  • 1 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    И НЕ САМО ГЛУПАВА,НО И НЕДОРАСЛА!

    14:27 11.01.2026

  • 2 глоги

    0 3 Отговор
    Актрисата е противниЧКА на завистта... „Много мразя ,някой да постига нещата си по различен начин, а не чрез труда си!(без ме)...Никога не бих му изменила или нещо ТАКОВА.”- категорична е актрисата,

    14:31 11.01.2026

  • 3 кой му дреме

    2 0 Отговор
    Мон Дьо е известен у Анадола като Турчан

    14:34 11.01.2026

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Някои компромиси не могат да се компенсират никога!

    14:38 11.01.2026

  • 5 И са

    1 1 Отговор
    Прави!

    14:43 11.01.2026

  • 6 Българин

    2 1 Отговор
    Глупава си без значение с каква боя си плескаш перуката,ако е с кафява боя си глупава брюнетка,ако с жълта си глупава блондинка.

    14:49 11.01.2026