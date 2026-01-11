Новини
Дара напуска "Гласът на България"

11 Януари, 2026 13:13 1 951 14

Кой може да я замести във въртящия се стол на шоуто?

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 4 сезона като треньор в „Гласът на България”, два от които – с победител от отбора си, Дарина Йотова-Дара е напът да напусне музикалното шоу на bTV, научи „Уикенд”. Тя вече даде ясен знак за намеренията си – влезе в новогодишната програма на конкурентите от NOVA. Нищо чудно напролет да се яви в някое от техните хитови предавания, а в „Гласът” да я смени друга млада певица.

Дара се разписа с много успехи като треньор в „Гласът на България”, въпреки че на пръв поглед изглежда леко разсеяна, доста вятърничава и не вдъхва кой знае какво доверие. Но тя извади победител в шоуто и в 11-ия му сезон през 2024-а, и в 9-ия през 2022-а. Това са гласовитите Славея Иванова е Жаклин Таракчи. Певицата се представи много успешно и в шоуто на bTV „Денсинг старс”, класирайки се втора, но показвайки, че танцува най-добре от всички там и заслужава купата далеч повече от д-р Неделя Щонова, която в крайна сметка я взе. При такива успехи е логично телевизията да направи всичко възможно, за да я задържи, но май е станало точно обратното.

Сигурен знак, че Дара смята да се раздели с „Гласът”, е участието ѝ в новогодишните програми на NOVA, на БНТ, но не и на bTV. Същото навремето стана с колегата ѝ Любо Киров. Той изкара два сезона в журито на „Гласът”, но напусна, след като разбра, че по договор няма право да се показва в други телевизии. Знак за решението му беше участие в откриването на сезон на „Като две капки вода” по Нова. Дара сега повтаря сценария, само че с новогодишните програми. Съвсем скоро ще я гледаме отново по БНТ, защото е сред 15-те кандидати за участие в „Евровизия” тази година. Амбициозната певица просто няма време за „Гласът” – приоритетите ѝ в момента са други.

Кой може да я замести във въртящия се стол на шоуто? По регламент трябва да е друга млада и популярна певица. С най-големи шансове изглежда Михаела Филева, която вече е била в журито и на „Гласът”, и на „България търси талант”. Откакто напусна фирмата на Владимир Ампов-Графа, тя избягва да се появява близо до него на публични места, а той най-вероятно ще остане в журито, чийто член беше и миналия сезон. Все пак едно участие в такова шоу е добър начин за Мишето да поддържа популярността си чрез постоянно медийно присъствие, за което не дава нито стотинка, а напротив – получава хонорари. Стига да ѝ предложат, най-вероятно ще приеме.

Другият вариант за ментор е Прея, която наскоро направи дует с Мария Илиева – също член на журито. Двете обиколиха медиите по Коледа, за да се рекламират. Най-вероятно ще се радват да менторстват рамо до рамо и в „Гласът”.

Новият 12-и сезон на музикалното състезание е планиран за излъчване през пролетта, което означава, че се очаква да тръгне най-късно в края на февруари. Все още обаче текат предварителни кастинги. Това означава, че процесът на подготовката върви със забавяне. Възможно е шоуто да започне по-късно от първоначалните планове или да се отложи за есента.


  • 1 глоги

    6 4 Отговор
    След 4 сезона като треньорКА в „Гласът на България”,

    Коментиран от #11

    13:17 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дара е бездарна

    13 5 Отговор
    По-добре не ни занимавайте с нея.

    Коментиран от #6

    13:21 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кой му дреме

    13 4 Отговор
    на безДара местото й е на А1 до А6

    13:22 11.01.2026

  • 6 ка.фланд

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дара е бездарна":

    а не така лютеницата върви като топъл хляб.

    13:24 11.01.2026

  • 7 ПиПи

    6 3 Отговор
    Нека да поканят до Мария Илиева да седне пак Мария – Мария Цънцарова,която да бъде също членка на журито. Две Марии ще са добре и повече от една. Хората ще се цънцарят,веселят и много ще се забавляват.

    13:29 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бушприт

    2 3 Отговор
    Певицата Дара ще напусне музикалното шоу на bTV - "Гласът на България".

    13:39 11.01.2026

  • 10 Жорко

    8 1 Отговор
    Местим...от един крачол в друг!

    14:02 11.01.2026

  • 11 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Коя е тая и кви 4 сезона, за какво предаване?!
    За изтребители на мозъчни клетки по телевизията, ли става дума?!

    Не, мерси!
    Тая п.мия НЕ я гледам мнооого отдавна (още след края на бай брадър 2)!

    14:10 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Програмист

    2 0 Отговор
    Много ми е смешно как бездарници на минимална заплата коментарат Дара, която е милионерка без да има богати родители/съпрузи 🤣😂

    14:51 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.