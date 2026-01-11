Новини
Любопитно »
Мишел Докъри, звездата от „Имението Даунтън“, стана майка на 44 години

Мишел Докъри, звездата от „Имението Даунтън“, стана майка на 44 години

11 Януари, 2026 13:53 739 1

  • мишел докъри-
  • имението даунтън-
  • майка-
  • бебе

Детето е първото дете за актрисата

Мишел Докъри, звездата от „Имението Даунтън“, стана майка на 44 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Имението Даунтън“ Мишел Докъри стана майка за първи път на 44 години, пише Hello!

Съседи забелязали предупредителен стикер „Бебе в колата“ на автомобила на двойката, а по-късно свидетели хванали младите родители на разходка с новороденото си.

Детето е първото дете за актрисата, която играе лейди Мери, и нейния съпруг, филмовия продуцент Джаспър Уолър-Бридж, брат на сценаристката Фийби Уолър-Бридж.

Докъри обяви бременността си през есента на 2025 г. Тя присъства на премиерата на „Downton Abbey: The Grand Finale“, показвайки нарастващото си коремче.

Мишел Докъри, звездата от „Имението Даунтън“, стана майка на 44 години
Снимка: БГНЕС

Двойката обяви годежа си през 2022 г. Мишел Докъри и Джаспър Уолър-Бридж се ожениха през септември 2023 г. Двойката проведе малка церемония в Лондон.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Да й е честито бебчето на готината майка!

    14:06 11.01.2026