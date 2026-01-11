Мишел Докъри, звездата от „Имението Даунтън“, стана майка на 44 години

Звездата от „Имението Даунтън“ Мишел Докъри стана майка за първи път на 44 години, пише Hello!

Съседи забелязали предупредителен стикер „Бебе в колата“ на автомобила на двойката, а по-късно свидетели хванали младите родители на разходка с новороденото си.

Детето е първото дете за актрисата, която играе лейди Мери, и нейния съпруг, филмовия продуцент Джаспър Уолър-Бридж, брат на сценаристката Фийби Уолър-Бридж.

Докъри обяви бременността си през есента на 2025 г. Тя присъства на премиерата на „Downton Abbey: The Grand Finale“, показвайки нарастващото си коремче.

Снимка: БГНЕС

Двойката обяви годежа си през 2022 г. Мишел Докъри и Джаспър Уолър-Бридж се ожениха през септември 2023 г. Двойката проведе малка церемония в Лондон.