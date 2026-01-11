Новини
Любопитно »
Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на „Чародейките“

Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на „Чародейките“

11 Януари, 2026 17:26 376 8

  • чародейки-
  • сериал-
  • заплахи-
  • тормоз-
  • продуценти-
  • роуз макгауън-
  • #metoo

52-годишната актриса твърди, че шефовете на сериала са следили отблизо фигурата ѝ

Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на „Чародейките“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на телевизионния сериал „Чародейките“. Тя сподели спомените си в подкаста „We Need to Talk“.

Макгауън участва в сериала от 2001 до 2006 г., замествайки Шанън Дохърти, която напусна проекта, и се присъединявайки към Алиса Милано и Холи Мари Комбс.

52-годишната актриса твърди, че шефовете на сериала са следили отблизо фигурата ѝ.

„Преди всеки сезон те ме обикаляха и ме претегляха. Проверяваха ни като стока; беше напълно нормално за тях“, спомня си тя.

Според Макгауън, тя е била заплашена и от съдебно преследване, ако бъде хваната да използва незаконни вещества на снимачната площадка.

„Ще ви съдим. Без значение каква работа ще получите, ще ви намалим заплатата до края на живота ви и след това ще се погрижим за семейството ви“, цитира тя неназовани ръководители.

През 2017 г. обвиненията на Макгауън срещу продуцента Харви Уайнстийн предизвикаха движението #MeToo срещу сексуалното насилие на и извън снимачната площадка. В интервю за подкаст Макгауън предположи, че Уайнстийн излежава 16-годишна присъда в имението си и никога не е прекарвал нито ден в затвора.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Дай му и не го мисли

    Коментиран от #2, #7

    17:37 11.01.2026

  • 2 и хаспухати

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    е общ

    Коментиран от #3

    17:38 11.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "и хаспухати":

    Виж в огледалото от общия хаспухас на м ...и кво излезе

    17:41 11.01.2026

  • 4 Тази

    0 0 Отговор
    МИСИРКА прави тръби без пари

    17:43 11.01.2026

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    1 1 Отговор
    За да дойде шефа ти и да почне да те души и обикаля, да те мери дали си надрусан, да ти каже , че ще те изхвърли като маче, ако се напукаш, представи си какъв парцал требва да си

    17:48 11.01.2026

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    Пешо, хората не са стока. Макар, че наистина не е добре да взимат незаконни вещества, не си ти да ги преценяваш!

    18:00 11.01.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Ей го дащния!

    18:01 11.01.2026

  • 8 кво се прави на ощипана кифла

    1 0 Отговор
    и с претенции
    ама не мрънка като взема милионите
    за нейното място десетки хиляди каки
    готови на абсолютно всичко за тази роля


    поноактриса твърди, че шефовете на сериала са следили отблизо фигурата ѝ

    18:13 11.01.2026