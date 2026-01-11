Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на „Чародейките“

Американската актриса Роуз Макгауън се оплака от заплахи и тормоз от продуценти на снимачната площадка на телевизионния сериал „Чародейките“. Тя сподели спомените си в подкаста „We Need to Talk“.
Макгауън участва в сериала от 2001 до 2006 г., замествайки Шанън Дохърти, която напусна проекта, и се присъединявайки към Алиса Милано и Холи Мари Комбс.
52-годишната актриса твърди, че шефовете на сериала са следили отблизо фигурата ѝ.
„Преди всеки сезон те ме обикаляха и ме претегляха. Проверяваха ни като стока; беше напълно нормално за тях“, спомня си тя.
Според Макгауън, тя е била заплашена и от съдебно преследване, ако бъде хваната да използва незаконни вещества на снимачната площадка.
„Ще ви съдим. Без значение каква работа ще получите, ще ви намалим заплатата до края на живота ви и след това ще се погрижим за семейството ви“, цитира тя неназовани ръководители.
През 2017 г. обвиненията на Макгауън срещу продуцента Харви Уайнстийн предизвикаха движението #MeToo срещу сексуалното насилие на и извън снимачната площадка. В интервю за подкаст Макгауън предположи, че Уайнстийн излежава 16-годишна присъда в имението си и никога не е прекарвал нито ден в затвора.
