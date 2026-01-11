Новини
Щедър тъст: Арнолд Шварценегер подарил огромен портрет на зет си Крис Прат

Щедър тъст: Арнолд Шварценегер подарил огромен портрет на зет си Крис Прат

11 Януари, 2026

Портретът изобразява самия Шварценегер и неговите внуци

Щедър тъст: Арнолд Шварценегер подарил огромен портрет на зет си Крис Прат - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Крис Прат разкри, че неговият тъст, Арнолд Шварценегер, му е подарил огромен портрет за Коледа, предаде Page Six.

Портретът изобразява самия Шварценегер и неговите внуци. Картината е с размери 2,5 метра дължина и 2 метра ширина.

„Неговият език на любовта са подаръците, това е сигурно. Той просто е щедър откъм подаръци“, каза Прат. Актьорът добави, че подаръкът ще бъде прекрасно допълнение към дома им със съпругата му Катрин Шварценегер.

През ноември 2024 г. дъщерята на холивудския актьор Арнолд Шварценегер стана майка за трети път. Тя роди син от звездата от „Пазителите на галактиката“ Крис Прат, когото кръсти Форд. Двойката има още петгодишната Лила и тригодишната Елоиз.

Шварценегер видял Прат за първи път в църква. Според писателя актьорът я забелязал, но не я изчакал след службата, за да се представи. Първият разговор на двойката се е състоял благодарение на бъдещата свекърва на актьора, която ги е запознала.

Зетят на Шварценегер има и син от първия си брак с актрисата Анна Фарис, с която се е развел през 2017 г. Звездата от „Пазителите на галактиката“ отглежда 13-годишно момче Джак и периодично споделя негови снимки в социалните мрежи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Немо

    5 2 Отговор
    За какво му е този портрет, нещо в кеш няма ли?

    Коментиран от #3

    15:08 11.01.2026

  • 2 чудя се

    6 1 Отговор
    При такива прекрасни информации за нас от семейни битовизми на известни хора, защо авторите на сторито тук нямат грамотността поне да преведат правилно известието. Картина с дължина и широчина????? Що за автори?

    15:11 11.01.2026

  • 3 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Немо":

    Нарочно не сменям паролата. Рано или късно ще направиш грешка!

    Коментиран от #5

    15:13 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Лошо, че ще завлечеш невинни хора!

    15:18 11.01.2026

  • 6 Пак ти

    1 0 Отговор
    казвам намери си друга работа. Спри я тая агония. Пожали поне Нас. Годишен отпуск не си ползвала, ще информирам Агенция по труда. Моля те.

    16:06 11.01.2026

  • 7 ТЪПОТИИ

    1 0 Отговор
    ТОПНОВИНАТА НА ДЕНЯ....

    16:16 11.01.2026