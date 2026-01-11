Щедър тъст: Арнолд Шварценегер подарил огромен портрет на зет си Крис Прат

Актьорът Крис Прат разкри, че неговият тъст, Арнолд Шварценегер, му е подарил огромен портрет за Коледа, предаде Page Six.

Портретът изобразява самия Шварценегер и неговите внуци. Картината е с размери 2,5 метра дължина и 2 метра ширина.

„Неговият език на любовта са подаръците, това е сигурно. Той просто е щедър откъм подаръци“, каза Прат. Актьорът добави, че подаръкът ще бъде прекрасно допълнение към дома им със съпругата му Катрин Шварценегер.

През ноември 2024 г. дъщерята на холивудския актьор Арнолд Шварценегер стана майка за трети път. Тя роди син от звездата от „Пазителите на галактиката“ Крис Прат, когото кръсти Форд. Двойката има още петгодишната Лила и тригодишната Елоиз.

Шварценегер видял Прат за първи път в църква. Според писателя актьорът я забелязал, но не я изчакал след службата, за да се представи. Първият разговор на двойката се е състоял благодарение на бъдещата свекърва на актьора, която ги е запознала.

Зетят на Шварценегер има и син от първия си брак с актрисата Анна Фарис, с която се е развел през 2017 г. Звездата от „Пазителите на галактиката“ отглежда 13-годишно момче Джак и периодично споделя негови снимки в социалните мрежи.