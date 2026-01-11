Новини
Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков" е мисия да съхраним легендата за Стоичков

Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков“ е мисия да съхраним легендата за Стоичков

11 Януари, 2026 16:18 390 16

  • аня пенчева-
  • христо стоичков-
  • риалити

Актрисата бе гост на „Събуди се“, където открехна завесата към предстоящия формат

Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков“ е мисия да съхраним легендата за Стоичков - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази вечер започва едно съвсем ново телевизионно събитие и в 20.00 ч. в ефира на NOVA зрителите ще видят новото риалити „Вече играеш… Стоичков“. Аня Пенчева, която е част от журито, ще се нагърби с тежката задача да избере най-достойния да изиграе тази предизвикателна роля. Неповторимата актриса бе гост на „Събуди се“, където открехна завесата към предстоящия формат, пише nova.bg.Тя призна, че познава Христо Стоичков повече от 30 години, но според нея той е толкова различен, че няма човек, който да го познава изцяло – дори най-близките му.

„Има нещо, което е характерно за него – честността, характера и той е вулкан. Познавам го и се гордея, че ми е приятел“, разкрива актрисата, която има много общи спомени с голмайстора.

Колко трудна е задачата на журито?

„Вече играеш… Стоичков“ е най-истинското шоу, защото Стоичков е истина – понякога шумна, необработена, дива. Да изиграеш Стоичков е невъзможно. Не можеш да го имитираш и изиграеш, а трябва да го почувстваш и разбереш. Стоичков е истински вулкан, характер, символ за победа и успех“, коментира задачата, пред която са изправени тя, режисьорът Мартин Макариев и журналистът Владимир Памуков.

Актрисата споделя, че винаги след срещите с легендата се чувства по-жива и по-смела. Затова и журито подтикват кандидатите, явили се на кастинга за ролята, да не играят, а да бъдат себе си. Важно за журито е те да си разголят душата. Христо е едно голямо сърце – той обича и страда дълбоко. Според нея при футболиста всичко е на макс.

„Трудно се играе Стоичков. Появиха се актьори, които имат физиката му, но нямат духа му. Разплаках се на един откъс, взет от книгата на Владимир Памуков, който един от участниците трябваше да изиграе. Но истински ревах, когато си отиваха хора, на които държах. Страдах за тези момчета, защото бяха невероятни като характери. Направиха един сплотен колектив. Един мъдрец беше казал, че не е важна целта, а пътешествието и компанията. Момчетата бяха един за всички и всички за един. Когато някой си тръгваше, те страдаха заради него. Даваме си ясна сметка, че това е мисия да съхраним легендата за Стоичков. Още не сме взели категорично решение. То ще се вземе на 2 февруари и е много трудно, тъй като останаха 4-ма, като всеки един от тях би го изиграл добре“, разказва Аня Пенчева. Тя признава, че е силно емоционална и прави грешки. Ако може да слуша сърцето си, би взела всички кандидати. В актьорската професия според Аня Пенчева е най-важното да имаш късмет.


Оценка 1 от 4 гласа.
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може би

    6 2 Отговор
    Пипи ще изиграе ролята?

    16:19 11.01.2026

  • 2 няма да е лесно

    10 3 Отговор
    Трудно ще намерят някой който хем да го докарва на проста физиономия, хем да е див чобанин и простак от вселенска величина.

    Коментиран от #4, #16

    16:23 11.01.2026

  • 3 Спецназ

    9 0 Отговор
    Научава 101 пЦувни и е на 99%готов!

    Требва и малко немски- "аинц, цвайнц- ДРЪН! "и
    е готов да изиграе Барцилоната!

    16:25 11.01.2026

  • 4 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "няма да е лесно":

    🤣🤣🤣 Напротив...иди0ти като него,колкото искаш...но ти слагам + ,че ме разсмя👍

    16:27 11.01.2026

  • 5 Миньоро

    5 0 Отговор
    Пак ще гледаме стари пастърми!

    16:28 11.01.2026

  • 6 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Направете го на анимация и Божинката да го озвучава

    16:29 11.01.2026

  • 7 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Тоя ми падна в очите когато запопна да се снима в хазартни реклами, такива хора уж трябвало да са за пример

    16:30 11.01.2026

  • 8 Лесно е

    7 0 Отговор
    Добър футболист, кофти човек...
    Много си повярва

    16:31 11.01.2026

  • 9 О,неразумни юроде!

    6 0 Отговор
    ...поради что,не се спря, заради тази суета!

    16:32 11.01.2026

  • 10 Мдааа

    3 0 Отговор
    Лошо е , когато не знаеш кога да се спреш! Бабата е за посмешище вече

    16:32 11.01.2026

  • 11 Бряяяя

    3 0 Отговор
    Наборката по убава от щерката бря...

    16:32 11.01.2026

  • 12 Пътяяяя

    4 0 Отговор
    Смотльовци, ритнитопковци, имащи се за фактор!!!

    16:33 11.01.2026

  • 13 да съхраним легендата за Стоичков

    4 0 Отговор
    Ами тя е съхранена завинаги с реклами на салам и сирене в Кауфланд.

    16:34 11.01.2026

  • 14 Петя - и тя имала работа в телевизията

    3 0 Отговор
    На таз дъщерята за нищо не става, точно както Ицо Рекламата ( бивш футболист)

    16:35 11.01.2026

  • 15 Единствената

    0 0 Отговор
    Звезда в тази държава се казва Стоичков. Изкарал е парите си почтено пред очите на всички, а вие си злобейте защото никога няма да бъдете като него.

    16:35 11.01.2026

  • 16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "няма да е лесно":

    ЩО...
    ВСЕКИ РАБОТНИК ОТ БКС БИ СЕ СЕ СПРАВИЛ...

    16:37 11.01.2026