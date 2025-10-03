Новини
Почина съоснователят на The Yardbirds Крис Дрея

3 Октомври, 2025 07:56 407 1

Дрея е починал „след години здравословни проблеми“

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крис Дрея, съосновател и китарист на легендарната група The Yardbirds, почина на 79-годишна възраст. Смъртта му беше потвърдена от снаха му, Мюриъл Леви, която заяви, че е починал „след години здравословни проблеми“.

Дрея е съосновател на The Yardbirds през 1963 г., като първоначално свири на ритъм китара, преди да премине на бас през 1966 г.

След първоначалното разпадане на групата през 1968 г., Дрея отказва предложение да се присъедини към Led Zeppelin, избирайки вместо това кариера във фотографията.

Той отново сформира The Yardbirds през 1992 г., оставайки активен до 2013 г., когато се пенсионира поради серия от инсулти.


  • 1 Въпросче

    0 0 Отговор
    На 80 години ? Лека му пръст ! Ама трябва ли да ни съобщават за всеки починал англосаксонец ? Каква връзка има с българското изкуство ?

    08:15 03.10.2025