Почина съоснователят на The Yardbirds Крис Дрея

Крис Дрея, съосновател и китарист на легендарната група The Yardbirds, почина на 79-годишна възраст. Смъртта му беше потвърдена от снаха му, Мюриъл Леви, която заяви, че е починал „след години здравословни проблеми“.

Дрея е съосновател на The Yardbirds през 1963 г., като първоначално свири на ритъм китара, преди да премине на бас през 1966 г.

След първоначалното разпадане на групата през 1968 г., Дрея отказва предложение да се присъедини към Led Zeppelin, избирайки вместо това кариера във фотографията.

Той отново сформира The Yardbirds през 1992 г., оставайки активен до 2013 г., когато се пенсионира поради серия от инсулти.