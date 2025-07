Унищожително НЛО лети към Марс (СНИМКА)

Неизвестен космически обект с обозначение A11pl3Z привлече вниманието на научната общност, след като бе открит на 1 юли и потвърден от НАСА и Европейската космическа агенция. Данните сочат, че обектът в момента се намира в близост до орбитата на Юпитер и се движи с голяма праволинейна скорост към Марс, като няма да премине близо до Земята. Изчисленията засега показват, че траекторията му ще остане стабилна, но експертите не изключват възможни промени.

По предварителни оценки размерът на A11pl3Z е около 30–40 километра, а формата му е оприличена на пура, макар точните характеристики да предстои да бъдат изяснени. Към момента астрономите предполагат, че това е скалист астероид или ледена комета, но се обмисля и възможността да става дума за междузвезден обект поради необичайната му траектория и висока скорост. Астрофизикът Хосеп Триго-Родригес от Института за космически науки в Испания заяви, че пътят на обекта сочи вероятен произход извън Слънчевата система.

A11pl3Z — a massive interstellar object is speeding toward our solar system.



🪐 Size: ~20 km

⚡ Speed: ~152,000 mph

☄️ Orbit: Hyperbolic

📅 Closest Sun approach: Oct 2025

🌍 No threat to Earth



Only the 3rd known visitor from beyond the stars. pic.twitter.com/bStfQuPkX0