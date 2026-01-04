Новини
Учените откриха обяснение на стара загадка за ядрото на Земята

4 Януари, 2026 13:05 937 6

Според изследване вътрешното ядро на планетата променя по уникален начин структурата си в зависимост от температурата

Учените откриха обяснение на стара загадка за ядрото на Земята - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени получиха експериментално потвърждение, че веществото във вътрешното ядро на Земята притежава необичайна комбинация от физични свойства, които досега трудно се вписваха в класическите геофизични модели. Новото изследване показва, че при екстремните температури и налягания в центъра на планетата желязото запазва твърдата си кристална решетка, но съдържащите се в него по-леки елементи остават частично подвижни.

Резултатите са публикувани в National Science Review, едно от водещите англоезични научни издания в Азия. Авторите посочват, че откритието предлага убедително обяснение за дългогодишна загадка в сеизмологията – необичайно ниската скорост на разпространение на срязващите сеизмични вълни, които преминават през вътрешното ядро и се регистрират при анализ на силни земетресения.

Досегашните наблюдения показваха несъответствие между тези данни и традиционния модел, според който вътрешното ядро представлява напълно твърдо тяло от кристализирало желязо. Новото изследване предлага междинна картина: структура, която е твърда в геометрично отношение, но „омекотена“ на микроскопично ниво от движението на по-леките компоненти.

За да проверят хипотезата си, изследователите са използвали лабораторни експерименти с желязо-въглеродна сплав, подложена на изключително бързи ударни компресии. Чрез високоскоростни импулси те са успели да симулират условия, близки до тези на дълбочина над 5000 километра – налягания от стотици гигапаскали и температури от няколко хиляди градуса. Прецизните измервания показват, че материалът става значително по-малко устойчив на срязване в сравнение с чистото твърдо желязо, без да губи подредената си кристална структура.

Според учените това „частично меко“ поведение на вътрешното ядро може да играе ключова роля за начина, по който Земята провежда и разпределя енергията в дълбочина. По-доброто разбиране на тези процеси е от съществено значение за моделирането на геодинамото – механизма, който стои зад формирането и дългосрочната еволюция на магнитното поле на планетата, защитаващо я от слънчевия вятър и космичната радиация.

Откритието се вписва и в по-широк контекст от последни геофизични наблюдения. През последните месеци независими екипи съобщиха за регистриране на необичаен гравитационен сигнал, интерпретиран като мащабно преразпределение на маса на границата между мантията и ядрото, на дълбочина около 2900 километра. Макар пряката връзка между двата феномена тепърва да се изяснява, учените смятат, че новите експериментални данни ще помогнат за по-точни модели на вътрешната структура на Земята и динамичните процеси, протичащи в нейното сърце.


  • 1 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Дървено желязо.

    13:21 04.01.2026

  • 2 Събинче...

    1 1 Отговор
    нашите предци са познавали богинята Земела много по-добре от днешните псевдо-учени, одили (ити) по лед и жар. Не за друго я изписват Зем-лia (земи излива) - Дземлia, змия изливаща. Земните пластови точно като змия (дзмей) се движат из под краката ни. По българска земя, землia, змиia - земиia, е латинската и гръцка буква Z, ζ, която в действителност е българската руническа, глаголическа и архаична кирилическа - Ꙁ, Ꙃ. 🐍 🐉

    13:26 04.01.2026

  • 3 хмм

    0 0 Отговор
    Гравитацията в центъра на Земята е 0.

    13:29 04.01.2026

  • 4 железно ядро

    0 0 Отговор
    Като не е течно, но не е и твърдо, ще е пластично със структура от кристална решетка.
    За връзка със защитното магнитно поле - нито фраза.

    13:37 04.01.2026

  • 5 Обичайте я

    2 0 Отговор
    Земята ни е майка.Храни ни и ни пой цял живот.

    13:51 04.01.2026

  • 6 Истината

    1 0 Отговор
    Учените не разбраха че немогат да се месят в Божиите дела Има неща които нямат обяснение и никога не ще ги разберат

    14:17 04.01.2026