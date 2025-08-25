Новини
Красив викарий призова с ВИДЕО миряните на служба, поканиха го в спалнята

Видеото е гледано повече от 1,4 милиона пъти

Викарий Джордан Палмър от църквата „Свети Едуард Изповедник“ в Ромфорд, Англия, пусна видеоклип в TikTok акаунта на храма. В него духовникът призовава хората да присъстват на службата му, но се прочу онлайн заради външния си вид.

В публикуваните кадри мъжът позира пред църквата в черно расо с бяла яка, с къса прическа и брада с мустаци.

„Здравейте, аз съм отец Джордан и съм щастлив да бъда новият викарий тук, в църквата „Свети Едуард Изповедник“ в Ромфорд“, каза свещеникът.

Видеото е гледано повече от 1,4 милиона пъти. Зрителите коментираха видяното, възхищавайки се на външния вид на викария. „Ходите ли от врата на врата?“, „Мисля, че спалнята ми е обитавана от духове и трябва да се почисти“, „Ще бъда в църквата ви на колене“, „Не ме водите в изкушение, отче... освен ако не сте свободен в петък“, „Аз съм атеист, но ще го последвам, където и да отиде“, реагираха потребителите.


  • 1 Сила

    2 5 Отговор
    Дедо Сатанаил често го канят в спалнята на полковник Мутрафонич ....разменят си медали и грамоти !!!

    Коментиран от #2

    12:50 25.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Личи си,

    4 1 Отговор
    Че не стъпват в църквата. Енорияшите са превзети от Нечестивия отдавна, но той да не се отчайва, защото с постоянство много се постига.

    12:57 25.08.2025

  • 4 Куцото добиче

    5 2 Отговор
    Не останаха бели мъже в британистан, та настървените женици погнаха поповете. Всъщност не е ясно от кой пол идват предложенията към отчето.

    Коментиран от #5

    12:58 25.08.2025

  • 5 баба гуси

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Куцото добиче":

    чадо не ревнувай !

    13:04 25.08.2025