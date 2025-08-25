Красив викарий призова с ВИДЕО миряните на служба, поканиха го в спалнята

Викарий Джордан Палмър от църквата „Свети Едуард Изповедник“ в Ромфорд, Англия, пусна видеоклип в TikTok акаунта на храма. В него духовникът призовава хората да присъстват на службата му, но се прочу онлайн заради външния си вид.

В публикуваните кадри мъжът позира пред църквата в черно расо с бяла яка, с къса прическа и брада с мустаци.

„Здравейте, аз съм отец Джордан и съм щастлив да бъда новият викарий тук, в църквата „Свети Едуард Изповедник“ в Ромфорд“, каза свещеникът.

Видеото е гледано повече от 1,4 милиона пъти. Зрителите коментираха видяното, възхищавайки се на външния вид на викария. „Ходите ли от врата на врата?“, „Мисля, че спалнята ми е обитавана от духове и трябва да се почисти“, „Ще бъда в църквата ви на колене“, „Не ме водите в изкушение, отче... освен ако не сте свободен в петък“, „Аз съм атеист, но ще го последвам, където и да отиде“, реагираха потребителите.