Кейти Пери проговори за новата си връзка по време на концерт (ВИДЕО)

Американската поп певица Кейти Пери за първи път коментира публично връзката си с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо. Това се случи по време на нейния концерт в лондонската зала „O2 Arena“ в понеделник вечер, част от световното ѝ турне Lifetimes.

Изпълнителката, която през уикенда беше заснета в интимни моменти с Трюдо на своята 24-метрова яхта „Caravelle“ край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, направи шеговит коментар от сцената, с който индиректно потвърди слуховете за връзката им.

Видеозапис, публикуван от The Sun, показва как 40-годишната певица се обръща към публиката с думите: „Лондон, Англия, така ли сте в понеделник вечер, след цял ден работа и училище? Не е чудно, че все се влюбвам в англичани… но вече не.“

По време на концерта Кейти Пери получи и неочаквано предложение за брак от фен в публиката, на което отговори с усмивка: „Щеше да е по-удачно, ако ме беше попитал преди 48 часа.“

Кадрите, публикувани по-рано от Daily Mail, показват Пери и 53-годишния Трюдо да се прегръщат и целуват на палубата на яхтата. Според очевидец, снимал двойката, певицата е спряла лодката си до туристически катер за наблюдение на китове, след което двамата са били заснети в интимен момент.

Слуховете за връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо започнаха още през юли, когато двамата бяха забелязани на вечеря в ресторанта Le Violon в Монреал, само няколко седмици след като певицата потвърди раздялата си с актьора Орландо Блум.

I can't believe Katy Perry stole Justin Trudeau away from Barack Obama! 😲 pic.twitter.com/ON7Udmsbas — Liberty Memes (@Liberty_Memes) October 13, 2025

Малко след появата на снимките бившата съпруга на Трюдо – телевизионната водеща Софи Грегуар-Трюдо – публикува двусмислено съобщение в Instagram, посветено на темата за „пускането на любовта“. В публикацията си тя пише: „Понякога забравяме, че нищо, което обичаме, не е предназначено да бъде задържано. Хората, местата, дори миговете, които някога са изглеждали вечни. Времето ни моли да не се вкопчваме в тях – но ние го правим. Аз също го правя, защото задържането изглежда по-безопасно от пускането.“

В по-късна част от съобщението си Софи добавя: „Любовта никога не е била притежание – тя е присъствие. Когато освобождаваме това, което не можем да задържим, правим място за истинска връзка и близост.“

Софи Грегуар-Трюдо и Джъстин Трюдо се разделиха официално през август 2023 г. след 18 години брак. Двамата имат три деца – син Ксавие (18), дъщеря Ела-Грейс (16) и най-малкият им син Адриен (11).

Кейти Пери, която има петгодишна дъщеря – Дейзи Дав Блум – от връзката си с Орландо Блум, също преживя раздяла в началото на годината. Преди това тя беше омъжена за британския комик Ръсел Бранд между 2010 и 2012 г.

Засега нито Пери, нито Трюдо официално са коментирали състоянието на отношенията си, но публичните им появи през последните седмици потвърждават, че двамата са в близък контакт след раздялата им с предишните им партньори.