Оперираха Гордън Рамзи от рак (СНИМКИ)

30 Август, 2025 16:44 1 282 3

Кулинарят сподели снимки от шевовете си в социалната мрежа и призова всички да се пазят от слънцето подобаващо

Оперираха Гордън Рамзи от рак (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кулинарят и телевизионна звезда Гордън Рамзи съобщи, че е претърпял хирургична операция за отстраняване на базално-клетъчен карцином – форма на немеланомов рак на кожата. 58-годишният Рамзи публикува снимки с шевове по лицето си в Instagram, като изрази благодарност към медицинския екип, който бързо е реагирал и премахнал тумора. Той призова последователите си да не пренебрегват употребата на слънцезащитен крем, за да намалят риска от развитие на кожен рак.

Базално-клетъчният карцином е най-разпространеният тип рак на кожата. Обикновено се развива по лицето, шията, ушите и други зони, изложени на слънце. Този вид тумор рядко дава метастази, но може да стане по-труден за лечение, ако не бъде отстранен своевременно. Според данни на NHS и Cancer Research UK, диагнозата и лечението обикновено включват хирургично премахване на засегнатата зона, последвано от лабораторен анализ.

Публикация, споделена от Gordon Ramsay (@gordongram)

Публикацията на Рамзи идва на фона на ширеща се дезинформация относно слънцезащитните продукти, като през последните месеци редица инфлуенсъри и известни личности изразиха опасения за „вредни съставки“ в SPF продуктите. Темата предизвика и публичен дебат, след като риалити звездата Сам Фейърс публично заяви, че не използва слънцезащитен крем за децата си. Тази позиция бе остро критикувана от дерматолози и онкологични организации, които предупреждават, че липсата на защита значително увеличава риска от кожен рак.

Данни от здравните служби сочат, че в САЩ всяка година се диагностицират около 5,4 милиона случая на базално-клетъчен и сквамозноклетъчен карцином, а във Великобритания – около 100 000. Основната причина за развитието на тези тумори е продължителното излагане на UV лъчи от слънцето или солариуми. Ранните симптоми обикновено включват малки, кървящи и трудно зарастващи корички, червени петна или лъскави възли по кожата.

Повечето базално-клетъчни карциноми могат да бъдат излекувани успешно, ако бъдат диагностицирани и лекувани своевременно. Лечението включва премахване на тумора и част от заобикалящата го тъкан. Специалистите напомнят, че предпазните мерки като използване на слънцезащитен крем, носене на шапки и избягване на директно слънце са ключови за превенция на заболяването.


