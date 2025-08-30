Оперираха Гордън Рамзи от рак (СНИМКИ)

Кулинарят и телевизионна звезда Гордън Рамзи съобщи, че е претърпял хирургична операция за отстраняване на базално-клетъчен карцином – форма на немеланомов рак на кожата. 58-годишният Рамзи публикува снимки с шевове по лицето си в Instagram, като изрази благодарност към медицинския екип, който бързо е реагирал и премахнал тумора. Той призова последователите си да не пренебрегват употребата на слънцезащитен крем, за да намалят риска от развитие на кожен рак.

Базално-клетъчният карцином е най-разпространеният тип рак на кожата. Обикновено се развива по лицето, шията, ушите и други зони, изложени на слънце. Този вид тумор рядко дава метастази, но може да стане по-труден за лечение, ако не бъде отстранен своевременно. Според данни на NHS и Cancer Research UK, диагнозата и лечението обикновено включват хирургично премахване на засегнатата зона, последвано от лабораторен анализ.

Публикацията на Рамзи идва на фона на ширеща се дезинформация относно слънцезащитните продукти, като през последните месеци редица инфлуенсъри и известни личности изразиха опасения за „вредни съставки“ в SPF продуктите. Темата предизвика и публичен дебат, след като риалити звездата Сам Фейърс публично заяви, че не използва слънцезащитен крем за децата си. Тази позиция бе остро критикувана от дерматолози и онкологични организации, които предупреждават, че липсата на защита значително увеличава риска от кожен рак.

Данни от здравните служби сочат, че в САЩ всяка година се диагностицират около 5,4 милиона случая на базално-клетъчен и сквамозноклетъчен карцином, а във Великобритания – около 100 000. Основната причина за развитието на тези тумори е продължителното излагане на UV лъчи от слънцето или солариуми. Ранните симптоми обикновено включват малки, кървящи и трудно зарастващи корички, червени петна или лъскави възли по кожата.

Повечето базално-клетъчни карциноми могат да бъдат излекувани успешно, ако бъдат диагностицирани и лекувани своевременно. Лечението включва премахване на тумора и част от заобикалящата го тъкан. Специалистите напомнят, че предпазните мерки като използване на слънцезащитен крем, носене на шапки и избягване на директно слънце са ключови за превенция на заболяването.