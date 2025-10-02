Божидар Чеков: Руската заплаха издиша!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Срещата на "Върха" в Копенхаген посветена на отбраната срещу Русия, разобличи европейските военнолюбци по трагичен начин. Поредните жертви, заклани от мюсюлмански екстремисти в Манчестър, принудиха английският министър председател - патерица на Макрон, да се върне спешно на мястото на покушението - да брои убитите и тези които берат душа, следствие на атентата.

Това посочи във "Фейсбук" Божидар Чеков.

Английската трагедия от 2 октомври, за сетен път разобличава антируската пропаганда, имаща за цел да отклонява вниманието на европейците от ислямската заплаха, която взима жертви всеки ден в Париж, Берлин и Лондон.

Въпреки войната в Украйна, никъде англичанин, французин или германец не убит от руснак.! Трагедията в Англия не е нито първата нито последната!

Войната между цивилизациите е в разгара си, но не в Украйна, а в Западна Европа!