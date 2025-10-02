Новини
Мнения »
Божидар Чеков: Руската заплаха издиша!
  Тема: Украйна

Божидар Чеков: Руската заплаха издиша!

2 Октомври, 2025 16:01 738 19

  • русия-
  • украйна-
  • агресия

Войната между цивилизациите е в разгара си, но не в Украйна, а в Западна Европа!

Божидар Чеков: Руската заплаха издиша! - 1
Снимка: Фейсбук
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Срещата на "Върха" в Копенхаген посветена на отбраната срещу Русия, разобличи европейските военнолюбци по трагичен начин. Поредните жертви, заклани от мюсюлмански екстремисти в Манчестър, принудиха английският министър председател - патерица на Макрон, да се върне спешно на мястото на покушението - да брои убитите и тези които берат душа, следствие на атентата.

Това посочи във "Фейсбук" Божидар Чеков.

Още новини от Украйна

Английската трагедия от 2 октомври, за сетен път разобличава антируската пропаганда, имаща за цел да отклонява вниманието на европейците от ислямската заплаха, която взима жертви всеки ден в Париж, Берлин и Лондон.

Въпреки войната в Украйна, никъде англичанин, французин или германец не убит от руснак.! Трагедията в Англия не е нито първата нито последната!

Войната между цивилизациите е в разгара си, но не в Украйна, а в Западна Европа!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 5 Отговор
    В Източна Германия вече драскат със спрейове по стените: "Елате пак ни освободете".

    Коментиран от #3

    16:03 02.10.2025

  • 2 ало божидарчко

    11 5 Отговор
    ние БЪЛГАРИТЕ не сме срещу русия

    те са наши братя , два пъти са ни освобождавали

    и сега ще ги посрещем със хляб и сол на дунава


    помнете го това ! нрода не мрази русия

    Коментиран от #7

    16:06 02.10.2025

  • 3 оня с коня

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    време е и тук да пишем по стените със спрей да идват братушките да ни освободят от навлеците завзели големи постове , все едно държавата им е частна собственост

    16:07 02.10.2025

  • 4 Хаха

    5 5 Отговор
    Бай Божидарчо, като ти гледам годинките, май си от старите комуняги. А оръжието на Русия се изсипва всеку ден в Украйна. Стига с тия руски пропаганди! Смешни ставате!

    16:07 02.10.2025

  • 5 Божидар Чеков

    0 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    16:07 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ало божидарчко":

    За сметка на това в руските военни школи от има-нема 20 год учат курсантите, че Ганчо е продажник, предател не веднъж и дваж, и като част от НАТО подлежи на денацификация.

    16:07 02.10.2025

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:08 02.10.2025

  • 9 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 4 Отговор
    Само гледайте с втвърдяването на позицията на САЩ и Тръмп, както и с нарастващият натиск на Украйна срещу терористична Московия, колко скрити кремълски лимонки ще избухнат в отечеството. Отвсякъде - ще разберете за руски мекерета там, където не сте и предполагали, че са се наврели. Само гледайте и ... не забравяйте имената и физиономиите им! Защото, когато Московия рухне (а това ще стане със сигурност), част от тях мнооого бързо ще се преориентират. Играна работа е тази - ако не сте гледали страхотния нидерландски филм "Черната тетрадка", препоръчвам ви да го изгледате. За да видите как колаборационисти с нацистите стават първи борци с нацизма веднага щом националСОЦИАЛИСТИТЕ са изринати от Нидерландия 1944 г.
    Депутинизация на България - това е сред най-належащите задачи в страната.

    16:08 02.10.2025

  • 10 Специална Военна Опсерация

    1 1 Отговор
    И в Русия и в Европа, се разиграва един и същи сценарий!

    За подмяната на населението в Русия, можете да благодарите на Путин,
    а за подмяната на населението в Европа - на Меркел и Урсула ( в Англия е същото положение)!

    На кого са слуги Путин и Урсула, според вас?

    16:08 02.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    16:08 02.10.2025

  • 13 Неоспорим факт!

    2 2 Отговор
    На този ден преди 10 години ₚусия се включи в гражданската война в Сирия на страната на режима на асад, разрушавайки инфраструктурата, лишавайки милиони хора от домове и убивайки хиляди сирийски цивилни.
    С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада

    16:09 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    3 1 Отговор
    Петър Волгин на 29 януари 2022 г. по БНР:

    „Глобални медии като CNN и ВВС постоянно ни втълпяват как, ако не днес, то задължително утре Русия ще нападне Украйна. Става дума за елементарно пропагандистко клише, според което руснаците са агресивните злодеи, а на украинците е отредена (уж) прекрасната роля на невинната жертва. В крайна сметка, изглежда, че самите автори на този бездарен сюжет все пак са повярвали в него, защото всеки ден изглеждат все по-изненадани от факта, че руснаците не нападат Украйна. Ако притежаваха поне капка здрав разум, авторите на тези глупотевини може би щяха да осъзнаят, че Русия няма никакво намерение да напада когото и да било. И не защото управлявашите в Москва са миролюбиви ангели. Не, това са прагматично мислещи хора, които чудесно разбират, че едно евентуално нападение няма да им донесе нищо повече от това, което вече си имат."

    16:10 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    2 0 Отговор
    Ей Чеко това в Манчестър не е трагедия ,това е прочистване на паразити

    16:18 02.10.2025

  • 19 Всичката

    0 0 Отговор
    "патардия" за Руската заплаха цели само отвличането на вниманието на редовия европеец от истинската заплаха за режимите в Западна Европа! Няма ден в които "гостите" поканени от г-жа Меркел да не отнемат нечий невинен живот! Това обаче не вълнува Оправляващите, за тях е важно да всяват ужас сред народите от руска заплаха витаеща в алчните им надрусани мозъци

    16:19 02.10.2025