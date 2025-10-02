Божидар Чеков: Руската заплаха издиша!

Срещата на "Върха" в Копенхаген посветена на отбраната срещу Русия, разобличи европейските военнолюбци по трагичен начин. Поредните жертви, заклани от мюсюлмански екстремисти в Манчестър, принудиха английският министър председател - патерица на Макрон, да се върне спешно на мястото на покушението - да брои убитите и тези които берат душа, следствие на атентата.
Това посочи във "Фейсбук" Божидар Чеков.
Английската трагедия от 2 октомври, за сетен път разобличава антируската пропаганда, имаща за цел да отклонява вниманието на европейците от ислямската заплаха, която взима жертви всеки ден в Париж, Берлин и Лондон.
Въпреки войната в Украйна, никъде англичанин, французин или германец не убит от руснак.! Трагедията в Англия не е нито първата нито последната!
Войната между цивилизациите е в разгара си, но не в Украйна, а в Западна Европа!
1 честен ционист
Коментиран от #3
16:03 02.10.2025
2 ало божидарчко
те са наши братя , два пъти са ни освобождавали
и сега ще ги посрещем със хляб и сол на дунава
помнете го това ! нрода не мрази русия
Коментиран от #7
16:06 02.10.2025
3 оня с коня
До коментар #1 от "честен ционист":време е и тук да пишем по стените със спрей да идват братушките да ни освободят от навлеците завзели големи постове , все едно държавата им е частна собственост
16:07 02.10.2025
4 Хаха
16:07 02.10.2025
5 Божидар Чеков
16:07 02.10.2025
7 честен ционист
До коментар #2 от "ало божидарчко":За сметка на това в руските военни школи от има-нема 20 год учат курсантите, че Ганчо е продажник, предател не веднъж и дваж, и като част от НАТО подлежи на денацификация.
16:07 02.10.2025
8 оня с коня
16:08 02.10.2025
9 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Депутинизация на България - това е сред най-належащите задачи в страната.
16:08 02.10.2025
10 Специална Военна Опсерация
За подмяната на населението в Русия, можете да благодарите на Путин,
а за подмяната на населението в Европа - на Меркел и Урсула ( в Англия е същото положение)!
На кого са слуги Путин и Урсула, според вас?
16:08 02.10.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
Парите на данъкоплатците не отиват напразно.
16:08 02.10.2025
13 Неоспорим факт!
С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада
16:09 02.10.2025
15 Факт
„Глобални медии като CNN и ВВС постоянно ни втълпяват как, ако не днес, то задължително утре Русия ще нападне Украйна. Става дума за елементарно пропагандистко клише, според което руснаците са агресивните злодеи, а на украинците е отредена (уж) прекрасната роля на невинната жертва. В крайна сметка, изглежда, че самите автори на този бездарен сюжет все пак са повярвали в него, защото всеки ден изглеждат все по-изненадани от факта, че руснаците не нападат Украйна. Ако притежаваха поне капка здрав разум, авторите на тези глупотевини може би щяха да осъзнаят, че Русия няма никакво намерение да напада когото и да било. И не защото управлявашите в Москва са миролюбиви ангели. Не, това са прагматично мислещи хора, които чудесно разбират, че едно евентуално нападение няма да им донесе нищо повече от това, което вече си имат."
16:10 02.10.2025
18 Сталин
16:18 02.10.2025
19 Всичката
16:19 02.10.2025