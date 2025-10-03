Проф. Михаил Константинов: Бензиностанция с ракети

Широко разпространено е определението за Русия като „бензиностанция с ракети“, приписвано на покойния американски сенатор Джон Маккейн. Сенаторът не е оригинален, преди това на СССР му викаха „Горна Волта с ракети“. Тези остроумни слова за горната волта и ракетите действат успокоително. Но и приспивно, за съжаление. Защото да надценяваш противника е вредно - води до страх и парализа. Да го подценяваш, обаче, е смъртоносно - води до крах и поражение. Майсторлъкът е да го оценяваш реалистично. Или както казва Сун Дзъ „Опознай врага и себе си и ще спечелиш 100 битки“, което китайското ръководство и прави. Но с настоящото европейско ръководство за съжаление ще загубим всички битки. Защото какво ни учат числата?
Това коментира за "Труд" проф. Михаил Константинов.
Да разгледаме двете ядрени суперсили САЩ и Русия, дето всяка може да унищожи живота на Земята не знам колко пъти. Оказва се, че детската смъртност (до 1 година) в САЩ е по-висока. За сметка на това дългът на глава от населението на САЩ е 50 (!) пъти по-висок, а производството на инженери на глава от населението в САЩ е 5 пъти по-малко (абсолютно е около 2 пъти по-малко). Е, брутният вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателната способност в САЩ все пак е два пъти по-висок.
Вижте сами числата, като напишете „Countries by PPP“. Според данните на Международния валутен борд, на Световната банка и на ЦРУ, първи е Китай с 40 трилиона, следват САЩ със 30 трилиона (при дълг 38 трилиона), Индия с 18 трилиона, а четвърта е... Русия със 7 трилиона! Следват Япония и Германия, а Франция и Великобритания са на 9-то и 10-то място. Да повторим, „бензиностанцията“ е пред Япония и Германия и доста пред Франция и Обединеното кралство! Освен това руснаците могат да понасят жестоки лишения и жертви за нещо, което смятат за своя кауза. Което съвсем не е доказано за европейците, меко казано.
Да се надяваме, че България стабилно заема мястото си в Европейския съюз и в НАТО, а отскоро - и в Еврозоната.
Дали обаче тези структури са стабилни, зависи от тези, които ги ръководят и може би от тези, които ги избират. Там, обаче, не сме добре. Защото да надценяваш врага е опасно, но да го подценяваш е катастрофално. А катастрофата може да включва и смехотворни елементи. Например, бързо тичане към „Моста на дружбата“ (тогава вече бивш „Дунав мост“) за челобитие и цветополагане по танковете и дроновете на победителите. Както е било.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #4, #9
10:04 03.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:06 03.10.2025
3 Кит
Сега очаквам тъпопитеците тук да отвърнат с мощна вълна от възражения, основани на железния аргумент "Тоя па един ми ти професоррр!" 😂😂😂
Коментиран от #13, #71
10:07 03.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "име":Пърл Харбър-2 ❗
10:07 03.10.2025
5 ес следва примера на РФ
10:10 03.10.2025
6 Стига сте се захласвали по тоя Китай.
Коментиран от #10, #24, #25, #46, #78
10:12 03.10.2025
7 име
Явно, според сopoснята, катастрофа ще ако някой приветства руснаците за денацифицирането. A не например, че нито един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие на страна на киевската хунта. Няма да е катастрофа и че ЕССР е опукал
милиарди за оръжия, които стана за смях в бандеристан. Даже руснаците си направиха и музей на НАТОвската скрап. Няма да е катастрофа че плащаме за съшия руски газ, ама на двойни и тройни цени и това оказва влияние на промишлеността и икономиката в ЕССР. Няма да е катастрофа че не се сбъдна нито една евлоатлантическа прогноза за Русия и хода на денацификацията.
10:12 03.10.2025
8 жесде
10:13 03.10.2025
9 Пълни глупости
До коментар #1 от "име":Ти си сънувал нещо когато си смесил евтина дрога и пърцуца. Как не ви омръзна да пускате фейкове - България в момента бедства с наводнени населени места, а хайлази като теб си запълват празния живот с измислици. Аз да дойда на власт ще карам пенсиите да бачкат до откат.
10:14 03.10.2025
11 Цента чете ли?
Ся от злоба ше почнат да фърчат ватенки, ушанки,москвичи, комунизъм, чипове от перални, ..хаха..
10:19 03.10.2025
12 Един
Коментиран от #19
10:20 03.10.2025
13 Сделано в СССР
До коментар #3 от "Кит":Липсват ни само професора по юрдечкология със смешните вратовръзки и оня депресирания с тупето.
10:20 03.10.2025
14 Търся да купя
До коментар #10 от ""Китай сам нищо не е постигнал"":стари китайски компютри, коли, черна и бяла техника над 25-годишни.
10:21 03.10.2025
15 Малкия холандец
Ето тук в тези думи е цялата истина!
10:22 03.10.2025
16 Голямото евроатлантическо соросоидно
10:22 03.10.2025
17 Един
Европа въобще не е в позиция да определя нещо на международната сцена, а сравнението го правим със САЩ, защото иначе ще е още по-катастрофално
ЕС е загубена кауза и който го усети навреме и вземе мерки навреме ще спечели - малките членки като нас ще бъдат завлечени на дъното!
10:26 03.10.2025
18 Симо
10:27 03.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Един":А дали за пореден път САЩинците не ги измамиха ❗
Вече се знае, че САЩинският посРаник е обещал на Садам, страната му да не се меси в конфликта със съседите, а всички знаем какво стана ‼️
Неслучайно ПО ПЕЙКИТЕ цитират като Путински думите на ген. Мили, че ако САЩ не се намеси- Киев ще падне до 72 часа❗
Толкова за онези "три дня" ‼️
Коментиран от #41
10:27 03.10.2025
20 ...
10:28 03.10.2025
21 щом му е враг значи
10:28 03.10.2025
22 Русия
10:29 03.10.2025
23 мунчо в затвора!
10:29 03.10.2025
24 Китай направи реформа, драги
До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":Започната още при Дън Сяо Пин.
Направиха така, че да имаш далавера да произвеждаш в Китай.
И сега заявяват повече патенти от Америка.
10:30 03.10.2025
25 Кво БВП имаш ти, бе?
До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":Какво произвеждаш?
Тръгнал си да умножаваш некви числа ей така от въздуха и хоп, по-развити и по-богати сме от тях.
Ми то ако смятах колко комсонавти имаме на глава от населението китайците никога няма да ни стигнат.
Коментиран от #33
10:32 03.10.2025
26 Трол
10:32 03.10.2025
27 Някой
Коментиран от #35
10:37 03.10.2025
28 Русофилите
Това е колко можеш да си купиш със 100 долара в различните държави.
Никоя сериозна статистика не използва този показател!
Естествено, че колкото по- бедна е държавата и стандарта й по нисък, токова този ПАРИТЕТ е по висок.
Експертите - русофили не казват една малка подробност- този ПАРИТЕТ важи само за вътрешния пазар, само вътре в държавата!
На международния пазар бедната държава с високия ПАРИТЕТ пазарува ... на международни цени.
Там 100 долара са си 100 долара за всички. Там е важно друго- дали имаш 100 долара или имаш 1000 долара! Дали имаш достъп до международните финанси или не. ДАЛИ КУПУВАШ СУРОВИНИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ С ВИСОКА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ! Дали привличаш инвестиции или не. И други такива малки подробности, за които бай Мишо дума не казва!
Много смешна статия, под нивото му!
Особено тоя финал с тичането към Дунав мост...бай Мишо да не е омесил питата с шарена сол?!
Коментиран от #34, #39
10:38 03.10.2025
29 Няма лошо да им се обясни
Коментиран от #49
10:38 03.10.2025
30 И този много лъже
10:39 03.10.2025
31 стария
Коментиран от #36, #40
10:40 03.10.2025
32 хихи
10:40 03.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "Кво БВП имаш ти, бе?":Верен сбор от неверни данни, сър❗
БВП при БЕЗПЛАТНО лечение и
СКЪПОПЛАТЕНО такова,
БВП при БЕЗПЛАТНО образование и
СКЪПОПЛАТРНО такова,
БВП при БЕЗПЛАТЕН транспорт
и ПЛАТЕН такъв🤔
10:41 03.10.2025
34 Никъде колега
До коментар #28 от "Русофилите":100 долара НЕ са си 100 долара за всички! Дори и в САЩ, дори и в два съседни квартала. ...
Коментиран от #54
10:42 03.10.2025
35 мунчо в затвора!
До коментар #27 от "Някой":Точно така!Всички путински отпадъци размахват тия фалшификати.
10:44 03.10.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "стария":Яко си ЗАБЛУДЕН, а явно не дават ОТпосолствоТО да ползвате и НЕФИЛТРИРАН интернет ❗
10:44 03.10.2025
37 И някъде по средата
10:44 03.10.2025
38 Сталин
10:46 03.10.2025
39 Всеки беден руснак
До коментар #28 от "Русофилите":е баровец в Северна Дакота нали?
10:46 03.10.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "стария":"Русия остава четвъртата най-голяма икономика в света по паритет на покупателна способност (ППС) през 2024 г.,
КАТО ТАЗИ ПОЗИЦИЯ Е ПОТВЪРДЕНА ОТ ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА
( ама и те ли са путиняги)
Класация по ППС (2024 г.)
Китай: (38,2 трилиона долара)
САЩ: (29,2 трилиона долара)
Индия: (16,2 трилиона долара)
Русия: (6,92 трилиона долара)"
Текстът с едър шрифт, го повдигнах
ЗА тези ПО ПЕЙКИ те😉
Коментиран от #43, #50, #55
10:49 03.10.2025
41 Един
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Е, нали точно това им беше оправданието на рашките да нахлуят в Украйна, че щатите разполагали ракети и войски там, че не искали НАТО на границите си, лаборатории и какво ли още не. Че и нов световен ред искали да постигнат с тая война. Те самите до последно лъжеха, че няма да нападат Украйна.
10:52 03.10.2025
42 И какво ви пука за БВП-то
10:54 03.10.2025
43 Стига лъга Хойчо
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това са само откраднатите пари
10:55 03.10.2025
44 провинциалист
10:56 03.10.2025
45 Русия няма долари
11:00 03.10.2025
46 Откъде си тръгнал
До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":Когато си постигнал нещо, важно е откъде си тръгнал. Лесно е да станеш милионер, когато преди това си бил милиардер. Дразня се от омаловажаването на чуждите постижения. Малко обективност не вреди!
11:01 03.10.2025
47 А Биткойн БВП -ту
11:02 03.10.2025
48 В Н-ския руски град
11:02 03.10.2025
49 Нищо не си научил
До коментар #29 от "Няма лошо да им се обясни":От макроикономиката, ако вобще си учил
Коментиран от #56
11:03 03.10.2025
50 Факт
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Един нов Голф 8 струва 32000 евро, въпроса е с колко заплати един германец може да си купи Голф 8 и с колко заплати ще си купи Голф 8 един руснак, след като руските заплати са по малки от българските заплати!!!!!!!! 😂
Коментиран от #53, #62
11:05 03.10.2025
51 Това е задължително Константинов
11:06 03.10.2025
52 ко пилот
11:06 03.10.2025
53 Голф 8
До коментар #50 от "Факт":Ще си ги купуват само германците ама от Индия с мито от 30% ...хахахаха.....
11:08 03.10.2025
54 Напротив колега
До коментар #34 от "Никъде колега":100 долара са си 100 долара - беше казал един 70 годишен пич, който беше отишъл на среща на випуска с едно 23 годишно маце.
11:08 03.10.2025
55 Гощо
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Хахаха.... Индия пред Русия! Не знаех че в Индия живеят по-добре от Руснаците!
Коментиран от #57
11:11 03.10.2025
56 Ти чуваш ли се въобще ?
До коментар #49 от "Нищо не си научил":"макроикономика" в съвременният свят... Чети Маркс и Енгелс щото все по актуални стават !
Коментиран от #61
11:12 03.10.2025
57 Тихо, не ти е ясна материята
До коментар #55 от "Гощо":БВП-то нищо не показва! Ама абсолютно нищо. Има два острова дето са преди Франция и Германия взети заедно. И предимно маймуни и раци има там
11:16 03.10.2025
58 Професорът е статистик
Коментиран от #72
11:17 03.10.2025
59 си дзън
11:17 03.10.2025
60 "Или както казва Сун Дзъ"..
11:19 03.10.2025
61 Чел съм чел съм
До коментар #56 от "Ти чуваш ли се въобще ?":Теорията на Маркс я знаем, и е толкова а-логична, че никой никога никъде не я е възприел. Затова си остава и само теория. На теб щом ти е актуална…. прочети пак предния ми коментар
11:20 03.10.2025
62 По голям факт
До коментар #50 от "Факт":Ами изкарай цените на основните потребности в Германия и Русия като - бензин, газ, ток, хляб, мляко, яйца, наеми.., и после с разликата да не се окаже , че руснака ше лепне гоуфчето преди швабата..хаха...))
Коментиран от #64, #66
11:20 03.10.2025
63 Абе къв БВП бре, я се събудете ....
Коментиран от #79
11:24 03.10.2025
64 Така ли
До коментар #62 от "По голям факт":И що не го “лепва”?
Коментиран от #65
11:27 03.10.2025
65 Така
До коментар #64 от "Така ли":Щото има и мерцедеси, не само гоуфове..хахаха...
11:29 03.10.2025
66 Я една статистика си направи
До коментар #62 от "По голям факт":За швабата, руснака и Ганю за собствени жилища примерно ? и без ГДР-то ако може .....
Коментиран от #68
11:30 03.10.2025
67 ттт
11:31 03.10.2025
68 По голям факт
До коментар #66 от "Я една статистика си направи":Ако може тва, ако не може онова.., ми не става "ако баба бе мъжка, немаше да пъшка"... хахаха..
Коментиран от #69
11:34 03.10.2025
69 И добре ли е швабата
До коментар #68 от "По голям факт":Като собствено жилище даже няма? А? БВП-то помага ли му?
11:37 03.10.2025
70 Павел пенев
11:38 03.10.2025
71 Иван4о
До коментар #3 от "Кит":Малцина знаят, че той освен професор е и електроинженер, от време, в което се ставаше вероятно по трудно да вземеш диплома за инж., в сравнение сега за проф. Да в жив и здрав.
11:41 03.10.2025
72 Ами реалист е човека
До коментар #58 от "Професорът е статистик":ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ДРОНОВЕТЕ и танковете на победителите на Дунав мост, цветя и хляб и сол ! А вчера не видя ли анкетата? 75% от българите са за Русия ! Я е виж колега ....
11:41 03.10.2025
73 Националист
11:43 03.10.2025
74 стоян георгиев- стъки
11:43 03.10.2025
75 ха, ха, ха...
11:45 03.10.2025
77 Абе къв БВП бре, я се събудете ....
Тогава последствията от милитаристката офанзива ще бъдат катастрофални. Изграждането на европейската военна машина е неразделно от атака срещу заплатите, условията на труд и демократичните права. Както и в периода преди двете световни войни, управляващите класи реагират на дълбоки вътрешни кризи – социално неравенство, политическа нестабилност, междуимпериалистическо съперничество – като се подготвят за война в чужбина, репресии у дома и повторно въвеждане на военна служба, за да си осигурят необходимото пушечно месо за своите престъпни империалистически грабежни войни. Геноцидът над палестинците в Гааза показва, че те отново са готови да избият стотици хиляди и да извършат всякакви престъпления.
11:46 03.10.2025
79 Точно така е
До коментар #63 от "Абе къв БВП бре, я се събудете ....":И "ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ" умно и красиво ...Буров, Николов, Асенов и т.н от белгийската банка гълтат атлантическа водичка и естествено фалират 6 години преди даже да го разберат
11:56 03.10.2025