Проф. Михаил Константинов: Бензиностанция с ракети

Проф. Михаил Константинов: Бензиностанция с ракети

3 Октомври, 2025 10:01

Да надценяваш врага е опасно, но да го подценяваш е катастрофално

Проф. Михаил Константинов: Бензиностанция с ракети - 1
Снимка: Нова телевизия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Широко разпространено е определението за Русия като „бензиностанция с ракети“, приписвано на покойния американски сенатор Джон Маккейн. Сенаторът не е оригинален, преди това на СССР му викаха „Горна Волта с ракети“. Тези остроумни слова за горната волта и ракетите действат успокоително. Но и приспивно, за съжаление. Защото да надценяваш противника е вредно - води до страх и парализа. Да го подценяваш, обаче, е смъртоносно - води до крах и поражение. Майсторлъкът е да го оценяваш реалистично. Или както казва Сун Дзъ „Опознай врага и себе си и ще спечелиш 100 битки“, което китайското ръководство и прави. Но с настоящото европейско ръководство за съжаление ще загубим всички битки. Защото какво ни учат числата?

Това коментира за "Труд" проф. Михаил Константинов.

Да разгледаме двете ядрени суперсили САЩ и Русия, дето всяка може да унищожи живота на Земята не знам колко пъти. Оказва се, че детската смъртност (до 1 година) в САЩ е по-висока. За сметка на това дългът на глава от населението на САЩ е 50 (!) пъти по-висок, а производството на инженери на глава от населението в САЩ е 5 пъти по-малко (абсолютно е около 2 пъти по-малко). Е, брутният вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателната способност в САЩ все пак е два пъти по-висок.

Вижте сами числата, като напишете „Countries by PPP“. Според данните на Международния валутен борд, на Световната банка и на ЦРУ, първи е Китай с 40 трилиона, следват САЩ със 30 трилиона (при дълг 38 трилиона), Индия с 18 трилиона, а четвърта е... Русия със 7 трилиона! Следват Япония и Германия, а Франция и Великобритания са на 9-то и 10-то място. Да повторим, „бензиностанцията“ е пред Япония и Германия и доста пред Франция и Обединеното кралство! Освен това руснаците могат да понасят жестоки лишения и жертви за нещо, което смятат за своя кауза. Което съвсем не е доказано за европейците, меко казано.

Да се надяваме, че България стабилно заема мястото си в Европейския съюз и в НАТО, а отскоро - и в Еврозоната.

Дали обаче тези структури са стабилни, зависи от тези, които ги ръководят и може би от тези, които ги избират. Там, обаче, не сме добре. Защото да надценяваш врага е опасно, но да го подценяваш е катастрофално. А катастрофата може да включва и смехотворни елементи. Например, бързо тичане към „Моста на дружбата“ (тогава вече бивш „Дунав мост“) за челобитие и цветополагане по танковете и дроновете на победителите. Както е било.


  • 1 име

    33 10 Отговор
    Преди около два месеца Ехуд Барак каза че xитлepяхy е финансирам Хамac през Катар и е знаел за атаките от 7.10.23г., на умишлено ги е допуснал. За да има възможност да си извърши геноцида над палестинците и да заграби още тяхни земи.

    Коментиран от #4, #9

    10:04 03.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    60 11 Отговор
    Защо ли всеки, като го изритат от хранилката, започва да вижда нещата такива каквито са‼️

    10:06 03.10.2025

  • 3 Кит

    53 13 Отговор
    Хахаха, много точни попадения на проф. Константинов!
    Сега очаквам тъпопитеците тук да отвърнат с мощна вълна от възражения, основани на железния аргумент "Тоя па един ми ти професоррр!" 😂😂😂

    Коментиран от #13, #71

    10:07 03.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Пърл Харбър-2 ❗

    10:07 03.10.2025

  • 5 ес следва примера на РФ

    5 7 Отговор
    военна промишленост и икономика със стабилитет . миграцията намаля . пожари няма . бюджет ще има . месеца на болестите . студ и бедност .

    10:10 03.10.2025

  • 6 Стига сте се захласвали по тоя Китай.

    14 31 Отговор
    Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #10, #24, #25, #46, #78

    10:12 03.10.2025

  • 7 име

    27 6 Отговор
    А катастрофата може да включва и смехотворни елементи. Например, бързо тичане към „Моста на дружбата“

    Явно, според сopoснята, катастрофа ще ако някой приветства руснаците за денацифицирането. A не например, че нито един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие на страна на киевската хунта. Няма да е катастрофа и че ЕССР е опукал
    милиарди за оръжия, които стана за смях в бандеристан. Даже руснаците си направиха и музей на НАТОвската скрап. Няма да е катастрофа че плащаме за съшия руски газ, ама на двойни и тройни цени и това оказва влияние на промишлеността и икономиката в ЕССР. Няма да е катастрофа че не се сбъдна нито една евлоатлантическа прогноза за Русия и хода на денацификацията.

    10:12 03.10.2025

  • 8 жесде

    41 13 Отговор
    Само завършен глупак може да каже че Русия е бензиностанция с ракети. Само голям глупак дето вместо глава има дирник може да изпляска подобна глупост. Русия е велика сила и го доказва всеки ден, със наука, технологии и ресурси. А също и братския руски народ които през вековете е минавал с чест. Колкото и да лъжете всички западни мухлцовци за Русия, все тая, празна работа. Слава на Господ Иисус Христос сама Русия си буха всички 52 страни и западни глупаци дето искаха да я ограбят.

    10:13 03.10.2025

  • 9 Пълни глупости

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Ти си сънувал нещо когато си смесил евтина дрога и пърцуца. Как не ви омръзна да пускате фейкове - България в момента бедства с наводнени населени места, а хайлази като теб си запълват празния живот с измислици. Аз да дойда на власт ще карам пенсиите да бачкат до откат.

    10:14 03.10.2025

  • 11 Цента чете ли?

    " САЩ и Русия, ... Оказва се, че детската смъртност (до 1 година) в САЩ е по-висока. За сметка на това дългът на глава от населението на САЩ е 50 (!) пъти по-висок, а производството на инженери на глава от населението в САЩ е 5 пъти по-малко (абсолютно е около 2 пъти по-малко)."

    Ся от злоба ше почнат да фърчат ватенки, ушанки,москвичи, комунизъм, чипове от перални, ..хаха..

    10:19 03.10.2025

  • 12 Един

    8 24 Отговор
    То и рашките въобще не ги бива в преценката на врага. Мислеха, че ще превземат Украйна за няколко дни или няколко седмици в най-лошия случай.

    Коментиран от #19

    10:20 03.10.2025

  • 13 Сделано в СССР

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Липсват ни само професора по юрдечкология със смешните вратовръзки и оня депресирания с тупето.

    10:20 03.10.2025

  • 14 Търся да купя

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от ""Китай сам нищо не е постигнал"":

    стари китайски компютри, коли, черна и бяла техника над 25-годишни.

    10:21 03.10.2025

  • 15 Малкия холандец

    33 3 Отговор
    "Освен това руснаците могат да понасят жестоки лишения и жертви за нещо, което смятат за своя кауза. Което съвсем не е доказано за европейците, меко казано."

    Ето тук в тези думи е цялата истина!

    10:22 03.10.2025

  • 16 Голямото евроатлантическо соросоидно

    18 3 Отговор
    преобуване е вече факт! Поредният.

    10:22 03.10.2025

  • 17 Един

    21 3 Отговор
    Един реалистичен текст за стъпване на земята...
    Европа въобще не е в позиция да определя нещо на международната сцена, а сравнението го правим със САЩ, защото иначе ще е още по-катастрофално

    ЕС е загубена кауза и който го усети навреме и вземе мерки навреме ще спечели - малките членки като нас ще бъдат завлечени на дъното!

    10:26 03.10.2025

  • 18 Симо

    27 3 Отговор
    Уау!! Еха!!! Факти какво ви става???? Такива неща не трябва да се казват на глас. Може да си загубите лиценза. Да не е дошло времето да се снишим и да видим от къде ще задуха североизточния вятър??? Щото югозападния отслабна.

    10:27 03.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    А дали за пореден път САЩинците не ги измамиха ❗
    Вече се знае, че САЩинският посРаник е обещал на Садам, страната му да не се меси в конфликта със съседите, а всички знаем какво стана ‼️
    Неслучайно ПО ПЕЙКИТЕ цитират като Путински думите на ген. Мили, че ако САЩ не се намеси- Киев ще падне до 72 часа❗
    Толкова за онези "три дня" ‼️

    Коментиран от #41

    10:27 03.10.2025

  • 20 ...

    13 3 Отговор
    Толкова им е евроатлантизма на гербаджиите. Русофили по спомен и мошеници по призвание.

    10:28 03.10.2025

  • 21 щом му е враг значи

    2 1 Отговор
    ще я атакува . логика .

    10:28 03.10.2025

  • 22 Русия

    16 3 Отговор
    Баш балък. Доналд Тръмп "парите на данъкоплатците на сащ няма да се използват за закупуване на оръжие за Украина, натю ще закупува оръжие". Тоест ЕС ще дава пари на НАТО за оръжия за Украина ,сащ ще богатеят докато ЕС не фалира .

    10:29 03.10.2025

  • 23 мунчо в затвора!

    7 19 Отговор
    Смерть антихристу путину!Дъртият мошеник Константинов е смешен путиноид.

    10:29 03.10.2025

  • 24 Китай направи реформа, драги

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":

    Започната още при Дън Сяо Пин.
    Направиха така, че да имаш далавера да произвеждаш в Китай.
    И затова дръпнаха.
    И сега заявяват повече патенти от Америка.
    Къде ви намират такива розАви не знам.

    10:30 03.10.2025

  • 25 Кво БВП имаш ти, бе?

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":

    Какво произвеждаш?
    Тръгнал си да умножаваш некви числа ей така от въздуха и хоп, по-развити и по-богати сме от тях.
    Ми то ако смятах колко комсонавти имаме на глава от населението китайците никога няма да ни стигнат.

    Коментиран от #33

    10:32 03.10.2025

  • 26 Трол

    2 9 Отговор
    Г-н Константинов е велик пълководец и стратег.

    10:32 03.10.2025

  • 27 Някой

    8 9 Отговор
    Мишо плещи глупости. Паритет на покупателната способност (PPP) е левичарска измислица която показва колко стоки от даден списък могат да се купят в дадена страна със среден доход на лице. Списъка не включва автомобили, авточасти, компютри, смартфони т.н. Русия субсидира горивата, няма реален пазар. Но има дефицити. Т.е. цените са на книга. Претеглил се комара на собствения си кантар и видял, че тежи колкото слона. Не се включват т.н. "хедонистични стоки" (стоки на удоволствието). Но за това се включват захар, оцет, олио, картофи, брашно и др. То и картофи, лук, масло, олио, брашно, захар и др. липсваха в Русия, но тя си пресмята висок БВП измерен в PPP. Най доброто сравнеие е, колко злато по пазарни цени може да се купи със среден годишен доход.

    Коментиран от #35

    10:37 03.10.2025

  • 28 Русофилите

    8 9 Отговор
    много обичат да ни навират ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!

    Това е колко можеш да си купиш със 100 долара в различните държави.
    Никоя сериозна статистика не използва този показател!

    Естествено, че колкото по- бедна е държавата и стандарта й по нисък, токова този ПАРИТЕТ е по висок.

    Експертите - русофили не казват една малка подробност- този ПАРИТЕТ важи само за вътрешния пазар, само вътре в държавата!

    На международния пазар бедната държава с високия ПАРИТЕТ пазарува ... на международни цени.

    Там 100 долара са си 100 долара за всички. Там е важно друго- дали имаш 100 долара или имаш 1000 долара! Дали имаш достъп до международните финанси или не. ДАЛИ КУПУВАШ СУРОВИНИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ С ВИСОКА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ! Дали привличаш инвестиции или не. И други такива малки подробности, за които бай Мишо дума не казва!

    Много смешна статия, под нивото му!

    Особено тоя финал с тичането към Дунав мост...бай Мишо да не е омесил питата с шарена сол?!

    Коментиран от #34, #39

    10:38 03.10.2025

  • 29 Няма лошо да им се обясни

    7 6 Отговор
    на атлантенцата за пореден път. Няма лошо......(Според данните на Международния валутен борд, на Световната банка и на ЦРУ, първи е Китай с 40 трилиона, следват САЩ със 30 трилиона (при дълг 38 трилиона), Индия с 18 трилиона, а четвърта е... Русия със 7 трилиона! Следват Япония и Германия, а Франция и Великобритания са на 9-то и 10-то място. Да повторим, „бензиностанцията“ е пред Япония и Германия и доста пред Франция и Обединеното кралство! ).....но и за Китай, и за Индия, и за Русия цифрите са със звездичка и силно занижени поради деформации във статистиката .... и впрочем БВП е едно голямо нищо погледнато като самостоятелен коефициент. По важното е от какво се формира. Дали от производство или услуги и от общият стандарт ....

    Коментиран от #49

    10:38 03.10.2025

  • 30 И този много лъже

    7 3 Отговор
    И този фалшификат лъсна!Няма как.По- добре да беше обяснил технологията на фалшифициране на избори!

    10:39 03.10.2025

  • 31 стария

    5 9 Отговор
    комуняга несменяем говори пълни глупости, Русия била преди Германия и Япония тва икономическо двудже има икономика колкото една Италия 2трлн долара дори не е топ 10 вече..

    Коментиран от #36, #40

    10:40 03.10.2025

  • 32 хихи

    10 1 Отговор
    Брей този жълтопанетник да не го е "ваксинирал" някой то Възраждане!?

    10:40 03.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кво БВП имаш ти, бе?":

    Верен сбор от неверни данни, сър❗
    БВП при БЕЗПЛАТНО лечение и
    СКЪПОПЛАТЕНО такова,
    БВП при БЕЗПЛАТНО образование и
    СКЪПОПЛАТРНО такова,
    БВП при БЕЗПЛАТЕН транспорт
    и ПЛАТЕН такъв🤔

    10:41 03.10.2025

  • 34 Никъде колега

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Русофилите":

    100 долара НЕ са си 100 долара за всички! Дори и в САЩ, дори и в два съседни квартала. ...

    Коментиран от #54

    10:42 03.10.2025

  • 35 мунчо в затвора!

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Точно така!Всички путински отпадъци размахват тия фалшификати.

    10:44 03.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "стария":

    Яко си ЗАБЛУДЕН, а явно не дават ОТпосолствоТО да ползвате и НЕФИЛТРИРАН интернет ❗

    10:44 03.10.2025

  • 37 И някъде по средата

    7 1 Отговор
    Мощно е изплющяно.....(Да се надяваме, че България стабилно заема мястото си в Европейския съюз и в НАТО, а отскоро - и в Еврозоната.) хахахаха..... при мизерниците разбирайте на края ....

    10:44 03.10.2025

  • 38 Сталин

    5 2 Отговор
    А който няма бензиностанция с ракети е труп

    10:46 03.10.2025

  • 39 Всеки беден руснак

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Русофилите":

    е баровец в Северна Дакота нали?

    10:46 03.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "стария":

    "Русия остава четвъртата най-голяма икономика в света по паритет на покупателна способност (ППС) през 2024 г.,

    КАТО ТАЗИ ПОЗИЦИЯ Е ПОТВЪРДЕНА ОТ ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА
    ( ама и те ли са путиняги)

    Класация по ППС (2024 г.)
    Китай: (38,2 трилиона долара)
    САЩ: (29,2 трилиона долара)
    Индия: (16,2 трилиона долара)
    Русия: (6,92 трилиона долара)"
    Текстът с едър шрифт, го повдигнах
    ЗА тези ПО ПЕЙКИ те😉

    Коментиран от #43, #50, #55

    10:49 03.10.2025

  • 41 Един

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Е, нали точно това им беше оправданието на рашките да нахлуят в Украйна, че щатите разполагали ракети и войски там, че не искали НАТО на границите си, лаборатории и какво ли още не. Че и нов световен ред искали да постигнат с тая война. Те самите до последно лъжеха, че няма да нападат Украйна.

    10:52 03.10.2025

  • 42 И какво ви пука за БВП-то

    8 1 Отговор
    Когато под 1% крадливи мега супер дупер капиталисти присвояват 98% от него

    10:54 03.10.2025

  • 43 Стига лъга Хойчо

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това са само откраднатите пари

    10:55 03.10.2025

  • 44 провинциалист

    8 2 Отговор
    "Да се надяваме, че България стабилно заема мястото си в Европейския съюз и в НАТО, а отскоро - и в Еврозоната." - хайде да не се надяваме, защото откато е в ЕС, НАТО и зоната, България се е бетонирала на последно място!

    10:56 03.10.2025

  • 45 Русия няма долари

    5 1 Отговор
    И Китай няма долари..... и въобще дайте да го изчисляваме вече само в злато, сребро и суровини и да занулим кардинално Европа като фактор

    11:00 03.10.2025

  • 46 Откъде си тръгнал

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":

    Когато си постигнал нещо, важно е откъде си тръгнал. Лесно е да станеш милионер, когато преди това си бил милиардер. Дразня се от омаловажаването на чуждите постижения. Малко обективност не вреди!

    11:01 03.10.2025

  • 47 А Биткойн БВП -ту

    2 0 Отговор
    Къде е а? А виртуалното БВП?

    11:02 03.10.2025

  • 48 В Н-ския руски град

    5 6 Отговор
    завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините. Това го гледахме последно в СССР 1990г. когато бяха спасени от САЩ с "ножки Буша".

    11:02 03.10.2025

  • 49 Нищо не си научил

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Няма лошо да им се обясни":

    От макроикономиката, ако вобще си учил

    Коментиран от #56

    11:03 03.10.2025

  • 50 Факт

    3 8 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Един нов Голф 8 струва 32000 евро, въпроса е с колко заплати един германец може да си купи Голф 8 и с колко заплати ще си купи Голф 8 един руснак, след като руските заплати са по малки от българските заплати!!!!!!!! 😂

    Коментиран от #53, #62

    11:05 03.10.2025

  • 51 Това е задължително Константинов

    6 1 Отговор
    цветополагане по танковете и дроновете на победителите. Както е било така и ще бъде! Венсеремус Дунав мост ....

    11:06 03.10.2025

  • 52 ко пилот

    2 0 Отговор
    Вчера попитах чат-джпт: "Кажи за БВП общ и на глава за Германия, Англия, Китай и България. за преди 100 год. за преди 200, и преди 300" ....... България и Китай имат еднакъв БВП на глава 1925г. и на Китай става по голям преди 200 и 300 год. Пред 300 г. в Англия и Германия БВП на глава е само с до 30% по висок от Китай. Но по общ БВП Китай е около 250 милиарда долара преди 100, 200 и 300, и 1925г има най висок БВП или е след САЩ, но с два пъти повече от всяка друга държава - преди 300 години дори 5 пъти над всяка европейска.

    11:06 03.10.2025

  • 53 Голф 8

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Ще си ги купуват само германците ама от Индия с мито от 30% ...хахахаха.....

    11:08 03.10.2025

  • 54 Напротив колега

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Никъде колега":

    100 долара са си 100 долара - беше казал един 70 годишен пич, който беше отишъл на среща на випуска с едно 23 годишно маце.

    11:08 03.10.2025

  • 55 Гощо

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Хахаха.... Индия пред Русия! Не знаех че в Индия живеят по-добре от Руснаците!

    Коментиран от #57

    11:11 03.10.2025

  • 56 Ти чуваш ли се въобще ?

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Нищо не си научил":

    "макроикономика" в съвременният свят... Чети Маркс и Енгелс щото все по актуални стават !

    Коментиран от #61

    11:12 03.10.2025

  • 57 Тихо, не ти е ясна материята

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гощо":

    БВП-то нищо не показва! Ама абсолютно нищо. Има два острова дето са преди Франция и Германия взети заедно. И предимно маймуни и раци има там

    11:16 03.10.2025

  • 58 Професорът е статистик

    2 3 Отговор
    И като такъв би трябвало да знае, че едно събитие трудно се случва два пъти в един и същи вид! Като това за бързото тичане към "Моста на дружбата"! Както и за "челобитие" и полагане на цветя ЗАБЕЛЕЖЕТЕ на ДРОНОВЕТЕ и танковете на победителите! Което упорито навява на мисълта, че тази статия е просто един фейк и уважавания професор Константинов НИКОГА не е изричал подобни неща! Но "копейките" трябва да си заслужат платата, нали!

    Коментиран от #72

    11:17 03.10.2025

  • 59 си дзън

    2 5 Отговор
    Да припомня на руска слуга Константинов, че в любимата му бензиностанция бензин нет, ама нейсе.

    11:17 03.10.2025

  • 60 "Или както казва Сун Дзъ"..

    5 0 Отговор
    Бягайте другари монголите идат.....хахахаха...

    11:19 03.10.2025

  • 61 Чел съм чел съм

    0 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ти чуваш ли се въобще ?":

    Теорията на Маркс я знаем, и е толкова а-логична, че никой никога никъде не я е възприел. Затова си остава и само теория. На теб щом ти е актуална…. прочети пак предния ми коментар

    11:20 03.10.2025

  • 62 По голям факт

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Ами изкарай цените на основните потребности в Германия и Русия като - бензин, газ, ток, хляб, мляко, яйца, наеми.., и после с разликата да не се окаже , че руснака ше лепне гоуфчето преди швабата..хаха...))

    Коментиран от #64, #66

    11:20 03.10.2025

  • 63 Абе къв БВП бре, я се събудете ....

    2 0 Отговор
    Света е връхлетян от Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА

    Коментиран от #79

    11:24 03.10.2025

  • 64 Така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "По голям факт":

    И що не го “лепва”?

    Коментиран от #65

    11:27 03.10.2025

  • 65 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Така ли":

    Щото има и мерцедеси, не само гоуфове..хахаха...

    11:29 03.10.2025

  • 66 Я една статистика си направи

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "По голям факт":

    За швабата, руснака и Ганю за собствени жилища примерно ? и без ГДР-то ако може .....

    Коментиран от #68

    11:30 03.10.2025

  • 67 ттт

    2 2 Отговор
    Боже, боже, колко мъка има по земята. Това в България само руЗки ......./ тука всеки може да сложи нещо обидно /, например копейки.

    11:31 03.10.2025

  • 68 По голям факт

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Я една статистика си направи":

    Ако може тва, ако не може онова.., ми не става "ако баба бе мъжка, немаше да пъшка"... хахаха..

    Коментиран от #69

    11:34 03.10.2025

  • 69 И добре ли е швабата

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "По голям факт":

    Като собствено жилище даже няма? А? БВП-то помага ли му?

    11:37 03.10.2025

  • 70 Павел пенев

    3 1 Отговор
    И този герберски лакей започна да поумнява.

    11:38 03.10.2025

  • 71 Иван4о

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Малцина знаят, че той освен професор е и електроинженер, от време, в което се ставаше вероятно по трудно да вземеш диплома за инж., в сравнение сега за проф. Да в жив и здрав.

    11:41 03.10.2025

  • 72 Ами реалист е човека

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Професорът е статистик":

    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ДРОНОВЕТЕ и танковете на победителите на Дунав мост, цветя и хляб и сол ! А вчера не видя ли анкетата? 75% от българите са за Русия ! Я е виж колега ....

    11:41 03.10.2025

  • 73 Националист

    1 1 Отговор
    Изкуфял старец

    11:43 03.10.2025

  • 74 стоян георгиев- стъки

    2 0 Отговор
    Джон МакКейн споделя казана с Кисинджър и Мадлин Оолбрайт ,чакат дядо Самоходко за да заформят каре четворка в скучната гореща и задимена обстановка .

    11:43 03.10.2025

  • 75 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Като говорим за бензиностанция да не забравяме, че в момента на тяхна територия най дефицитните стоки са бензина и дизела. Вече няколко стотин бензиностанции са затворени напълно, а много повече се превърнаха в бакалии, а за да не затварят напълно продават само аксесеоари, кафе и шоколадчета докато все още се надяват някой им достави горива.

    11:45 03.10.2025

  • 77 Абе къв БВП бре, я се събудете ....

    2 1 Отговор
    Война в чужбина, диктатура у дома....
    Тогава последствията от милитаристката офанзива ще бъдат катастрофални. Изграждането на европейската военна машина е неразделно от атака срещу заплатите, условията на труд и демократичните права. Както и в периода преди двете световни войни, управляващите класи реагират на дълбоки вътрешни кризи – социално неравенство, политическа нестабилност, междуимпериалистическо съперничество – като се подготвят за война в чужбина, репресии у дома и повторно въвеждане на военна служба, за да си осигурят необходимото пушечно месо за своите престъпни империалистически грабежни войни. Геноцидът над палестинците в Гааза показва, че те отново са готови да избият стотици хиляди и да извършат всякакви престъпления.

    11:46 03.10.2025

  • 79 Точно така е

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Абе къв БВП бре, я се събудете ....":

    И "ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ" умно и красиво ...Буров, Николов, Асенов и т.н от белгийската банка гълтат атлантическа водичка и естествено фалират 6 години преди даже да го разберат

    11:56 03.10.2025