Проф. Михаил Константинов: Бензиностанция с ракети

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Широко разпространено е определението за Русия като „бензиностанция с ракети“, приписвано на покойния американски сенатор Джон Маккейн. Сенаторът не е оригинален, преди това на СССР му викаха „Горна Волта с ракети“. Тези остроумни слова за горната волта и ракетите действат успокоително. Но и приспивно, за съжаление. Защото да надценяваш противника е вредно - води до страх и парализа. Да го подценяваш, обаче, е смъртоносно - води до крах и поражение. Майсторлъкът е да го оценяваш реалистично. Или както казва Сун Дзъ „Опознай врага и себе си и ще спечелиш 100 битки“, което китайското ръководство и прави. Но с настоящото европейско ръководство за съжаление ще загубим всички битки. Защото какво ни учат числата?

Това коментира за "Труд" проф. Михаил Константинов.

Да разгледаме двете ядрени суперсили САЩ и Русия, дето всяка може да унищожи живота на Земята не знам колко пъти. Оказва се, че детската смъртност (до 1 година) в САЩ е по-висока. За сметка на това дългът на глава от населението на САЩ е 50 (!) пъти по-висок, а производството на инженери на глава от населението в САЩ е 5 пъти по-малко (абсолютно е около 2 пъти по-малко). Е, брутният вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателната способност в САЩ все пак е два пъти по-висок.

Вижте сами числата, като напишете „Countries by PPP“. Според данните на Международния валутен борд, на Световната банка и на ЦРУ, първи е Китай с 40 трилиона, следват САЩ със 30 трилиона (при дълг 38 трилиона), Индия с 18 трилиона, а четвърта е... Русия със 7 трилиона! Следват Япония и Германия, а Франция и Великобритания са на 9-то и 10-то място. Да повторим, „бензиностанцията“ е пред Япония и Германия и доста пред Франция и Обединеното кралство! Освен това руснаците могат да понасят жестоки лишения и жертви за нещо, което смятат за своя кауза. Което съвсем не е доказано за европейците, меко казано.

Да се надяваме, че България стабилно заема мястото си в Европейския съюз и в НАТО, а отскоро - и в Еврозоната.

Дали обаче тези структури са стабилни, зависи от тези, които ги ръководят и може би от тези, които ги избират. Там, обаче, не сме добре. Защото да надценяваш врага е опасно, но да го подценяваш е катастрофално. А катастрофата може да включва и смехотворни елементи. Например, бързо тичане към „Моста на дружбата“ (тогава вече бивш „Дунав мост“) за челобитие и цветополагане по танковете и дроновете на победителите. Както е било.