Над 60 часа без интернет е Иран

Над 60 часа вече Иран е без интернет, тъй като вълна от антиправителствени протести заляха страната, съобщи регулаторният орган NetBlocks.
Компанията нарече прекъсването „пряка заплаха“ за обществената сигурност.
Размириците, породени от тежки икономически затруднения, продължават вече две седмици и се разпространяват в над 180 града в Иран, според базираната в САЩ група за правата на човека HRANA.
„Липсата на интернет връзка в Иран вече е преминала 60-часовата граница, тъй като нивата на национална свързаност продължават да се задържат на около 1% от обичайните нива“, заяви NetBlocks в публикация в X в неделя сутринта, местно време.
„Мярката за цензура представлява пряка заплаха за сигурността и благосъстоянието на иранците в ключов момент за бъдещето на страната.“
Британският монитор съобщи за първите признаци на липса на интернет връзка в Иран вечерта на 8 януари в публикация в X.
Според HRANA, най-малко 78 протестиращи са били убити и над 2600 са арестувани във връзка с продължаващите демонстрации.
Жител на Техеран заяви, че спирането на тока кара още повече хора да излязат на улицата, за да протестират, а видни ирански режисьори осъдиха спиранията на тока като „инструменти за репресия“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
Коментиран от #24
12:35 11.01.2026
2 Оня с рикията
12:35 11.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хасковски каунь
вчера - над 100
днес - около 60
Европреса - внушения и лъжи
Коментиран от #34
12:36 11.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 си дзън
Коментиран от #11, #15, #21
12:39 11.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мда
12:42 11.01.2026
10 Възрастен
12:43 11.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
Коментиран от #19, #23, #28, #37
12:44 11.01.2026
15 мда е
До коментар #7 от "си дзън":В кийфф нема дори ток баце .. то и нема държава Украйна, има руска територия
12:44 11.01.2026
16 Браво
12:44 11.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Факти":И сега в Сирия по добре ли е?
Коментиран от #33, #40
12:46 11.01.2026
20 Лъжат
12:46 11.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ахахаха
12:48 11.01.2026
23 Прав си, мълчи
До коментар #14 от "Факти":Урксула, Мерц и Баце тоже
12:49 11.01.2026
24 Когато има Ковид пландемия
До коментар #1 от "Ами да, те така":нали ?
12:50 11.01.2026
25 Швейк
Аллах ?
12:50 11.01.2026
26 руzко = боклук
12:51 11.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Факти":"...Путин мълчи..."
Мъртъвците не приказват !!!
Истината че генералите ме ликвидираха още на Коледа.
Просто изчакват удобния момент, да съобщят.
Коментиран от #36
12:53 11.01.2026
29 Сенто
12:53 11.01.2026
30 Хикар
12:54 11.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хайо
12:56 11.01.2026
33 Факти
До коментар #19 от "Последния Софиянец":По времето на Асад по-добре ли беше? Над 600 хиляди жертви... Не може за една година да се оправят поразии, трупани 24 години. И при нас 90-те беше погром, но после нещата се оправиха.
12:58 11.01.2026
34 Хайо
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Журналист от западната преса (първото му име е Нима) е от 2 седмици в Иран и казва ,че в столицата е напълно спокойно и протестите са само в 2 по малки населени места и се говори за 6 някъде за 8 жертви .Така ,че всичко в нашата преса е лъжи .
12:58 11.01.2026
35 Не е сигурно
12:58 11.01.2026
36 Тити
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":Сусссбре Гомм Нььоо ,вие ромммитте много обичате да крадвате без значение какво е !
12:59 11.01.2026
37 Смотльо,
До коментар #14 от "Факти":И тази която е виновна да те има,пада всяка вечер но шум няма ,нали ?
13:00 11.01.2026
38 стоян георгиев
13:03 11.01.2026
39 Няма случайности
13:04 11.01.2026
40 стоян
До коментар #19 от "Последния Софиянец":До 19 ком - другар по добре е в Сирия сега щом не се избиват помежду си сирийците - така ще е и с иранците и после с рузнаците - Тръмп ще унищожи тия терористични режими набързо защото путин е скрит в бункера и не може да им помогне --съжалява за войната в Украйна
13:04 11.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Любопитна
13:08 11.01.2026