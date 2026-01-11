Новини
Над 60 часа без интернет е Иран

11 Януари, 2026

NetBlocks: Това е пряка заплаха за обществената сигурност

Над 60 часа без интернет е Иран - 1
Над 60 часа вече Иран е без интернет, тъй като вълна от антиправителствени протести заляха страната, съобщи регулаторният орган NetBlocks.

Компанията нарече прекъсването „пряка заплаха“ за обществената сигурност.

Размириците, породени от тежки икономически затруднения, продължават вече две седмици и се разпространяват в над 180 града в Иран, според базираната в САЩ група за правата на човека HRANA.

„Липсата на интернет връзка в Иран вече е преминала 60-часовата граница, тъй като нивата на национална свързаност продължават да се задържат на около 1% от обичайните нива“, заяви NetBlocks в публикация в X в неделя сутринта, местно време.

Мярката за цензура представлява пряка заплаха за сигурността и благосъстоянието на иранците в ключов момент за бъдещето на страната.“

Британският монитор съобщи за първите признаци на липса на интернет връзка в Иран вечерта на 8 януари в публикация в X.

Според HRANA, най-малко 78 протестиращи са били убити и над 2600 са арестувани във връзка с продължаващите демонстрации.

Жител на Техеран заяви, че спирането на тока кара още повече хора да излязат на улицата, за да протестират, а видни ирански режисьори осъдиха спиранията на тока като „инструменти за репресия“.


Иран (Ислямска Република)
