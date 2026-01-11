Новини
Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март

11 Януари, 2026 12:37 591 34

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи, коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР, цитиран от news.bg.

"Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването", посочи Василев.

Той отбеляза, че ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден.

Според него няма как предсрочните избори да се проведат през април месец


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    15 3 Отговор
    29 март преди или след Прайда се пада?

    Коментиран от #9

    12:41 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойко Разбойко

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За мен.

    12:42 11.01.2026

  • 5 пешо

    14 7 Отговор
    може 1 партия , но няма да е вашата

    Коментиран от #27

    12:42 11.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 абв

    18 6 Отговор
    Дано властта да не попадне в ръцете на ПП ДБ!!!!

    12:43 11.01.2026

  • 8 пешо

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    смени лепилото за нещо по добро нямаш пари

    12:43 11.01.2026

  • 9 Асан Насилев

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    На прайда ще са следващите предсрочни. Ще имаме мощна подкрепа от прайдващия умнокрасивитет.

    12:45 11.01.2026

  • 10 Смешници

    11 3 Отговор
    Фактосани, не можете да промените начин на мислене, на хората, като набутате половината речник в триещите си скриптове. Друга дума ще напиша, която не е в тях и хората ще разберат, за какво става реч. А този си е такъв, дали розов, син, шарен, все тази! И алчен също.

    12:48 11.01.2026

  • 11 Изключителен

    6 14 Отговор
    политик. Отлично очерта платформата на ПП за предстоящите избори. Тук квичат, защото той спря кражбите на мафията, увеличи доходите и пенсиите, без да вдига данъци; заемите, които взеха за 1 лев са се върнали 4 лева в бюджета; брутният вътрешен продукт нарастна на 200 милиарда лева. Дефицитът при него беше 3 процента, въпреки ковида, енергийната криза и войната. Всички разумни българи трябва да дадем шанс за едно кадърно управление на тези професионалисти.

    Коментиран от #24, #25, #26, #32

    12:49 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    7 2 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    12:52 11.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АГАТ а Кристи

    4 5 Отговор
    На изборите - шарлатани + синове на матушка... Други няма !

    12:54 11.01.2026

  • 17 Асен с пенюара

    6 2 Отговор
    Пак ще ядем лобут от Бойко

    12:56 11.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще ми се

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да гласувам в "заведението" ти докато кле ча. Но не съм сигурен дали там имаш телефон....

    12:57 11.01.2026

  • 20 От трън та на глог

    5 1 Отговор
    Ако на вас се даде властта това означава само едно-самоубийство!🤣🤣🤣

    12:59 11.01.2026

  • 21 Дааа

    4 1 Отговор
    Гражданите ще дадат мандат на една партия да управлява, но това трябва да бъде нова партия! Защото и ГЕРБ/ДПС, БСП, ИТН, ПП,ДБ бяха в коалиция разни, зловредни....Начело с Пеевски най- мразеният политик в България, наказан за мега корупция от САЩ и Великобритания, изхвърлен от Европа, символ на безкрайна арогантно...

    12:59 11.01.2026

  • 22 Моля не го пускайте със снимка

    4 0 Отговор
    Получавам непреодолимо желание да повръщам.

    13:00 11.01.2026

  • 23 пеев

    4 0 Отговор
    Този пак се готви за ала бала.

    13:01 11.01.2026

  • 24 Мн интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Изключителен":

    Как вчера завършилите ПУЦа в района на Харвард, станаха "изключителни професионалисти"?

    13:01 11.01.2026

  • 25 О, неразумни юроде

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Изключителен":

    Ники ти ли си джанъм?🤣🤣🤣

    13:01 11.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    4 1 Отговор
    ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ

    13:03 11.01.2026

  • 30 Промяна

    2 1 Отговор
    ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ

    13:05 11.01.2026

  • 31 само че

    0 0 Отговор
    Свързването на заемите с пенсиите се оказва крайно неудобно разсъждение и толкова....

    13:08 11.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 си дзън

    0 0 Отговор
    Значи Прайд може, а да си одат руснаците не може. Ха,ха,ха

    13:10 11.01.2026

  • 34 тралала

    0 0 Отговор
    Ако си погледна шкембето, реалната дата за новите, предсрочни, парламентарни избори е 28-ми смарт.

    13:11 11.01.2026

