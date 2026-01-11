Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР, цитиран от news.bg.

"Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването", посочи Василев.

Той отбеляза, че ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден.

Според него няма как предсрочните избори да се проведат през април месец