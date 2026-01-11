Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР, цитиран от news.bg.
"Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването", посочи Василев.
Той отбеляза, че ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден.
Според него няма как предсрочните избори да се проведат през април месец
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #9
12:41 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бойко Разбойко
До коментар #2 от "си дзън":За мен.
12:42 11.01.2026
5 пешо
Коментиран от #27
12:42 11.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 абв
12:43 11.01.2026
8 пешо
До коментар #2 от "си дзън":смени лепилото за нещо по добро нямаш пари
12:43 11.01.2026
9 Асан Насилев
До коментар #1 от "Тома":На прайда ще са следващите предсрочни. Ще имаме мощна подкрепа от прайдващия умнокрасивитет.
12:45 11.01.2026
10 Смешници
12:48 11.01.2026
11 Изключителен
Коментиран от #24, #25, #26, #32
12:49 11.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
12:52 11.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АГАТ а Кристи
12:54 11.01.2026
17 Асен с пенюара
12:56 11.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ще ми се
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да гласувам в "заведението" ти докато кле ча. Но не съм сигурен дали там имаш телефон....
12:57 11.01.2026
20 От трън та на глог
12:59 11.01.2026
21 Дааа
12:59 11.01.2026
22 Моля не го пускайте със снимка
13:00 11.01.2026
23 пеев
13:01 11.01.2026
24 Мн интересно
До коментар #11 от "Изключителен":Как вчера завършилите ПУЦа в района на Харвард, станаха "изключителни професионалисти"?
13:01 11.01.2026
25 О, неразумни юроде
До коментар #11 от "Изключителен":Ники ти ли си джанъм?🤣🤣🤣
13:01 11.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промяна
13:03 11.01.2026
30 Промяна
13:05 11.01.2026
31 само че
13:08 11.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 си дзън
13:10 11.01.2026
34 тралала
13:11 11.01.2026