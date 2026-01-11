Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима

Настоящата енергийна ситуация в Украйна е призната за най-трудната тази зима, според енергийния холдинг DTEK.
Холдингът отчита проблеми с електропреноса в Днепропетровск и Днепропетровска област, както и ситуацията в електропреносната мрежа в столицата и Киевска област.
Според DTEK аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават в части от Печерския и Голосеевския район и на левия бряг на Киев. Ден преди това имаше съобщения за прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Електрическият транспорт също беше извън експлоатация в града.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виктория
Коментиран от #53
13:04 11.01.2026
2 Няма НАЙ
Коментиран от #122, #123
13:04 11.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бабето пак ме бие
13:06 11.01.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #33
13:06 11.01.2026
7 Като за
13:07 11.01.2026
8 Най-новото
13:07 11.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян
Коментиран от #20, #21, #162
13:07 11.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Емчи
До коментар #3 от "Да питам":Руска територия
13:08 11.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Драгалевци Монкс
Коментиран от #71
13:09 11.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Димитър Георгиев
До коментар #11 от "стоян":Стояне ,не си губи времето да тррроллиш за 25 ст на пост ,ами прати Десислава да оллаббя жиллата за 20 лв ,та да нахрани дъщерите ти и да не ходят да мият коли по светофарите .
13:10 11.01.2026
21 Еех, стояне
До коментар #11 от "стоян":кой къде те хване, сороска подложке...
Коментиран от #38
13:10 11.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А50
Коментиран от #115, #156
13:11 11.01.2026
26 Така така
Коментиран от #136, #139, #151, #154
13:12 11.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мазохист си
До коментар #10 от "Отговарям":Разбра ли
13:12 11.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мнение
Коментиран от #119
13:13 11.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Десислава Димитрова
До коментар #9 от "стоян георгиев":Любими ,вече номерата за попареният от слана праз 🕡 не вървят ,кога ще милваш и целуваш рижата ?Прибрал се неприбрал се ,довечера в 9ч секк саа започва ,много млади съседи проявяват интерес !
13:14 11.01.2026
33 не може да бъде
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Вече е сигурно че най-хубавото тепърва престои!?И да не искат да се питат украинците ще им се наложи -а оти ги ручахме жабетата!?
13:14 11.01.2026
34 Геноцид
Коментиран от #78
13:14 11.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Папата каза
Коментиран от #152
13:15 11.01.2026
37 Следващата
13:15 11.01.2026
38 стоян георгиев
До коментар #21 от "Еех, стояне":Можеш да бъдеш и ти .въпреки че изглеждам надут съм много дащен .само ме пожелай ...хахах .
Коментиран от #124
13:15 11.01.2026
39 Бойко, прати ток за Зеленски
Дай им ток бе бате, генерал Съби Събев ще им го занесе. БТРите му са напълнени с батерии и фотоволтаици на ГЕРБ до тавана. Пращай, помагай, Урсулът ще те приеме в царството си ако слушаш.
13:16 11.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":Муци 👅ами ти с кво си зареждаш дилл дотто ,щото и слънце няма ?
13:17 11.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бесния Оракул
13:17 11.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ама то зимата в Украйна
13:18 11.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Украина
13:19 11.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Деций
13:19 11.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ФАКТ
До коментар #1 от "виктория":Путлер се оказа мишок и страхливец. Липсва му мъжество
Коментиран от #60
13:20 11.01.2026
54 стоян георгиев- стъки
13:20 11.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зеленски
13:21 11.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #94
13:21 11.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 стоян георгиев
До коментар #41 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баTтt":Къде ги публикуваха тези данни? Ти освен че пишеш три лъжи даже не знаеш и от къде са?дай руския сайт дето е имал смелостта да помести това дето ти публикуваш!
Коментиран от #65
13:22 11.01.2026
64 Ха ха ха ха
13:22 11.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 az СВО Победа 80
Подготвят "Буча" втора серия!
13:22 11.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Няма
Само след няколко години.
13:23 11.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Механик
До коментар #18 от "Драгалевци Монкс":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #77
13:25 11.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ХиХи
13:26 11.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #71 от "Механик":Не знаех че в Хумата -Лом освен телефонни измамници имало и Механици Какво механизираш бре чаве ?
13:28 11.01.2026
78 Така е
До коментар #34 от "Геноцид":абсолютно си прав. Това си е чист геноцид срещу руския народ, заради Путин бяха избити почти 2 000 000 руски войници в Украйна. След Ленин и Сталин, Путин е най-големият унищожител на руснаци.
Коментиран от #90
13:28 11.01.2026
79 НАТО
Не могат ли да заживеят като нормални хора със собствена държава, а ходят да се предлагат като леки жени. Луда работа.
13:28 11.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Факт
😂
13:30 11.01.2026
82 Споко
13:30 11.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Така е
13:30 11.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 шопо..
13:31 11.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Бързай бавно
13:32 11.01.2026
92 Допълнение
13:32 11.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Град Козлодуй
До коментар #61 от "Mими Кучева🐕🦺":Грешиш приятел. От руснаците не само, че войници не стават, но и за секс не стават.
Коментиран от #114, #165
13:32 11.01.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Данко Харсъзина
Коментиран от #100, #102
13:32 11.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 CъBETckияT ПпEHиC akp0баTt
13:33 11.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Амаа...
До коментар #96 от "Данко Харсъзина":кога ?
13:33 11.01.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 хаха
До коментар #96 от "Данко Харсъзина":така ги сцепиха, че два милиона ватенки са вече под земята.
Коментиран от #150
13:34 11.01.2026
103 я обясни
До коментар #99 от "стоян георгиев":още нещо. ама по-хубаво тоя път... да падна от смях!
13:35 11.01.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Европейците
13:36 11.01.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Макробиолог
13:39 11.01.2026
108 От главите
13:39 11.01.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Украинците
И сега са без ток и газ във война. От глупост.
13:48 11.01.2026
112 Урсулиците:
Само няколко нищожни кратерчета върху леда изрови.
13:49 11.01.2026
113 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #126, #129, #163
13:49 11.01.2026
114 Данко Пиратина
До коментар #94 от "Град Козлодуй":Ти да не си опитвал та така разправяш?
13:50 11.01.2026
115 Така ти се искаУроде
До коментар #25 от "А50":обаче реалността е друга.
13:51 11.01.2026
116 така е било и така ще бъде
13:53 11.01.2026
117 Иван 1
13:54 11.01.2026
118 КИРО ОСТРОТО
13:58 11.01.2026
119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Мнение":Мнението на соросподлогите не важи. Дори абрамси и леопардите и ф16 не важат. Важат Орекшници, Искандер-М и Герани
13:58 11.01.2026
120 тази държава им беше подарена
13:58 11.01.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Европеец
До коментар #2 от "Няма НАЙ":Ще има край когато руският президент Путин отново изгони (евакуира) западащите посолства от Киев..... Колко по-бързо стане това, толкова по-бързо ще приключи и войната....
14:00 11.01.2026
123 Хахахаха
До коментар #2 от "Няма НАЙ":Край ще има когато путлера легне до ленин.
14:01 11.01.2026
124 Минувач
До коментар #38 от "стоян георгиев":Бита карта е смърко и фашагите около него и тези тук хихи смазаха ги русите … боксьорчето бил призовал жителите на Kiiw да напуснат града - този сериозно е изгубил представа за всичко около себе си …
14:02 11.01.2026
125 Пропаганда
14:06 11.01.2026
126 Въпрос
До коментар #113 от "Безспорен факт":Ти на не си от онези дето висяха по колесниците в Авганистан или си герой от Виетнам хихи или си просто люлински милярдер хихи ?
14:06 11.01.2026
127 Смешник
14:07 11.01.2026
128 1111
14:07 11.01.2026
129 Макробиолог
До коментар #113 от "Безспорен факт":Удар по имиджа има ,но какво е постигнато за часове е много спорно.В Венецуела чавистите са 2/3 от доста дивото население. Прибрал си един и го съдиш,добре,ко праиш с другите?Морската блокада може да банкрутира Венецуела, да свали правителството и т.н. дори да предизвика нещо като гражданска война,може дори да инсталира проамериканско правителство ......което ще контролира правителствения квартал,не и джунглите където е нефта.
14:08 11.01.2026
130 Историк
14:08 11.01.2026
131 оня с питон.я
До коментар #121 от "Оценка":Не ги мисли украинците. Дори в студа са щастливи. Изживяват мечтата си да се опитат да унищожат Русия, а любимият им вожд е червив от милиарди. Малко му трябва на човек.
14:08 11.01.2026
132 Шампион
Коментиран от #149
14:10 11.01.2026
133 Използват
14:11 11.01.2026
134 Смешник
14:13 11.01.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Механик
14:20 11.01.2026
138 Справедливия
Денонощно съвестка пропаганда и нищо полезно не са свършили за целия си живот.
Коментиран от #144
14:23 11.01.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Обективни истини
14:27 11.01.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Хи хи
14:28 11.01.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Макробиолог
До коментар #138 от "Справедливия":Тоест искаш да опразниш офисите на практически всички партии?
14:31 11.01.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Ний ша Ва упрайм
14:35 11.01.2026
148 Хи хи
До коментар #146 от "факт":Бе я си гледай работата бе, квото сте надробили, това ще сърбате !!!
14:35 11.01.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 ХА ХА ХА
До коментар #102 от "хаха":Не бяха ли 20 млн., а укробите колко са.
14:36 11.01.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Питам
До коментар #36 от "Папата каза":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #155, #157
14:37 11.01.2026
153 Додо
Ще ги топли и препоръката на Кличко,който откри , че ако укрите стоят в ъгъла на саята,ще им бъде топло,понеже ъгълът бил 90 градуса.
Също и да се съобразят с Оленка Зеленка,дето между две пазарувания в ювелирни магазини , рече , че укрите могат да търпят и две и три години ,,без света,без тепло".Или ,както каза Владимир Владимирович : ,,Терпи моя крассавица"
14:37 11.01.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Хасан Хаспела
До коментар #152 от "Питам":Питай ,май касси ,чакай да и дам тилифонья да ти отговори .
14:42 11.01.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Картаген
До коментар #152 от "Питам":Един ден , след като на планетата Земя радиацията падне до ниво на оцеляване на скорпиони и хле барки.
Няма ли най-после да разберете,че войната не е комп игра???Радвай се на живота си и не си навирай пръстите в месомелачката от любопитство.
14:43 11.01.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Синап
До коментар #154 от "факт":Спомням си как Порошенко публично казваше как руските деца ще се крият в мазетата докато украинските ходят на хубави училища. Спомням си също Одеса, Алеята на Ангелите и масираните обстрели от ВСУ на жилищни квартали в Донецк. Украйна няма да има, свиквайте.
14:44 11.01.2026
160 Летящите перални и летящите
14:45 11.01.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Осемте това нямат ракети, бият се
До коментар #11 от "стоян":със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти!
14:46 11.01.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Пантагрюел
До коментар #154 от "факт":Не,брадър,ние всички ,от коалицията на ..лаещите, я докарахме до това положение.
Защото ,когато пишех в коментарите,че евродипломацията докара ситуацията до военен сблъсък (ей,така,да видят дали Руссия ще се разпадне),ме триеха.Ние всички ,еврибари, докарахме укрия до тази мизерия.
Защото казваме ,, нека помагаме" ,никой не пита:Докъде я докарахме с ,,помагане" без дипломатическо решение.
14:51 11.01.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Ама защо ми се струва, че
14:55 11.01.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.