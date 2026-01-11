Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима

Настоящата енергийна ситуация в Украйна е призната за най-трудната тази зима, според енергийния холдинг DTEK.

Холдингът отчита проблеми с електропреноса в Днепропетровск и Днепропетровска област, както и ситуацията в електропреносната мрежа в столицата и Киевска област.

Според DTEK аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават в части от Печерския и Голосеевския район и на левия бряг на Киев. Ден преди това имаше съобщения за прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Електрическият транспорт също беше извън експлоатация в града.