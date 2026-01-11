Новини
Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима

Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима

11 Януари, 2026 12:55 2 397 167

DTEK отчита затруднения с електроснабдяването в Киев, Днепропетровск и Днепропетровска област

Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Настоящата енергийна ситуация в Украйна е призната за най-трудната тази зима, според енергийния холдинг DTEK.

Холдингът отчита проблеми с електропреноса в Днепропетровск и Днепропетровска област, както и ситуацията в електропреносната мрежа в столицата и Киевска област.

Според DTEK аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават в части от Печерския и Голосеевския район и на левия бряг на Киев. Ден преди това имаше съобщения за прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Електрическият транспорт също беше извън експлоатация в града.


Украйна
  • 1 виктория

    101 5 Отговор
    По зле ще става!

    Коментиран от #53

    13:04 11.01.2026

  • 2 Няма НАЙ

    77 3 Отговор
    Ще има КРАЙ

    Коментиран от #122, #123

    13:04 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бабето пак ме бие

    82 3 Отговор
    макрон съм

    13:06 11.01.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    76 2 Отговор
    Хубава снимка - красива и заслужена укроТЪМНИНА...

    Коментиран от #33

    13:06 11.01.2026

  • 7 Като за

    59 3 Отговор
    последно .....

    13:07 11.01.2026

  • 8 Най-новото

    80 2 Отговор
    Очаквайте медийна кампания "Замръзнали деца и старци" на Буча ООД УСА къмпани

    13:07 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    6 84 Отговор
    И в русия е по зле и по зле ще става - само в белгородска област 600 хиляди са без ток и вода и воронежка тоже и бензин нет

    Коментиран от #20, #21, #162

    13:07 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Емчи

    47 7 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    Руска територия

    13:08 11.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Драгалевци Монкс

    72 3 Отговор
    Давайте братушки, изчистете зелената чума от Урайна, православието е с вас!

    Коментиран от #71

    13:09 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Димитър Георгиев

    57 4 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    Стояне ,не си губи времето да тррроллиш за 25 ст на пост ,ами прати Десислава да оллаббя жиллата за 20 лв ,та да нахрани дъщерите ти и да не ходят да мият коли по светофарите .

    13:10 11.01.2026

  • 21 Еех, стояне

    61 5 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    кой къде те хване, сороска подложке...

    Коментиран от #38

    13:10 11.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А50

    50 84 Отговор
    Положението за 404 винаги е по-тежко отколкото ни съобщават

    Коментиран от #115, #156

    13:11 11.01.2026

  • 26 Така така

    50 74 Отговор
    Още трудни моменти ще има, зимата е дърга и тежка без ток и отопление. На Зеля бункера е топъл, какво ли му дреме за останалите?

    Коментиран от #136, #139, #151, #154

    13:12 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мазохист си

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Отговарям":

    Разбра ли

    13:12 11.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    35 34 Отговор
    Бункерният диктатор ще отговаря за всичко в Хага,ако изобщо оцелее дотогава.

    Коментиран от #119

    13:13 11.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Десислава Димитрова

    22 11 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Любими ,вече номерата за попареният от слана праз 🕡 не вървят ,кога ще милваш и целуваш рижата ?Прибрал се неприбрал се ,довечера в 9ч секк саа започва ,много млади съседи проявяват интерес !

    13:14 11.01.2026

  • 33 не може да бъде

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Вече е сигурно че най-хубавото тепърва престои!?И да не искат да се питат украинците ще им се наложи -а оти ги ручахме жабетата!?

    13:14 11.01.2026

  • 34 Геноцид

    49 2 Отговор
    Узурпатора и хунтата му си живуркат със златни бидета а хората треперят от студ. Геноцид срещу собствения си народ? Не, той е евреин а народа е над 70% руско говорящ.

    Коментиран от #78

    13:14 11.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Папата каза

    50 3 Отговор
    Белия байряк

    Коментиран от #152

    13:15 11.01.2026

  • 37 Следващата

    53 2 Отговор
    зима ще е още по-трудно положението. А и НАТО се разпадна. За какво беше всичко това? За тоя дето духа.

    13:15 11.01.2026

  • 38 стоян георгиев

    7 18 Отговор

    До коментар #21 от "Еех, стояне":

    Можеш да бъдеш и ти .въпреки че изглеждам надут съм много дащен .само ме пожелай ...хахах .

    Коментиран от #124

    13:15 11.01.2026

  • 39 Бойко, прати ток за Зеленски

    39 3 Отговор
    Не стискай тока! Плаща се в евраци (в единствено число според медиите).

    Дай им ток бе бате, генерал Съби Събев ще им го занесе. БТРите му са напълнени с батерии и фотоволтаици на ГЕРБ до тавана. Пращай, помагай, Урсулът ще те приеме в царството си ако слушаш.

    13:16 11.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ветеран от Прайда 🌈

    22 4 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    Муци 👅ами ти с кво си зареждаш дилл дотто ,щото и слънце няма ?

    13:17 11.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бесния Оракул

    46 3 Отговор
    Путине, пусни Орешака в Киев и да се свършва. Хората страдат от студ и глад почернени от загубата на децата си, не ги мъчи повече. Удри здраво по Зеля и хунтата му, да се свършва тая братоубийствена война.

    13:17 11.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ама то зимата в Украйна

    31 2 Отговор
    ще отмине и времето ще се стопли. Ей го още 3-4 месеца и идва април-май месец и всичко ще се оправи и времето ще се позатопли, нема да е толкова страшно.

    13:18 11.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Украина

    37 2 Отговор
    вече е пропаднала и дисфункционална държава без бъдеще. Ще им хвърлят още известно време пари. После ги оставят на съдбата.

    13:19 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Деций

    31 1 Отговор
    Е как няма да преживява то не остана нищо здраво от енергийната система.Тези които са по селата и имат дърва ще изкарат зимата сравнително добре.Тока в случая не е толкова важен колкото водата и дървата.

    13:19 11.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ФАКТ

    6 33 Отговор

    До коментар #1 от "виктория":

    Путлер се оказа мишок и страхливец. Липсва му мъжество

    Коментиран от #60

    13:20 11.01.2026

  • 54 стоян георгиев- стъки

    33 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    13:20 11.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зеленски

    28 1 Отговор
    нали им каза да ядат моркови, че да виждат в тъмното... какъв е проблемът сега?!

    13:21 11.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 2 Отговор
    Руснаците не ги ли сграват със сех?💋🥳🤣🖕

    Коментиран от #94

    13:21 11.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    3 22 Отговор

    До коментар #41 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баTтt":

    Къде ги публикуваха тези данни? Ти освен че пишеш три лъжи даже не знаеш и от къде са?дай руския сайт дето е имал смелостта да помести това дето ти публикуваш!

    Коментиран от #65

    13:22 11.01.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    29 1 Отговор
    Ревът започна ха ха. Мед ми капе на сърцето ха ха

    13:22 11.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа 80

    35 2 Отговор
    В Киев започна снимане на постановъчни видеа за "умрели" от студ деца и старци, вследствие на руските удари по енергийната система на бивша Украйна.

    Подготвят "Буча" втора серия!

    13:22 11.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Няма

    28 3 Отговор
    страшно. ЕС ще им ще им построи наново преносната система на справедливи цени.
    Само след няколко години.

    13:23 11.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Механик

    6 25 Отговор

    До коментар #18 от "Драгалевци Монкс":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #77

    13:25 11.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ХиХи

    14 1 Отговор
    Пък бай пън ди пие ракията на топло, зелю е у златното ве це щ, а те чакат демокрацията на студа

    13:26 11.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 1 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    Не знаех че в Хумата -Лом освен телефонни измамници имало и Механици Какво механизираш бре чаве ?

    13:28 11.01.2026

  • 78 Така е

    5 23 Отговор

    До коментар #34 от "Геноцид":

    абсолютно си прав. Това си е чист геноцид срещу руския народ, заради Путин бяха избити почти 2 000 000 руски войници в Украйна. След Ленин и Сталин, Путин е най-големият унищожител на руснаци.

    Коментиран от #90

    13:28 11.01.2026

  • 79 НАТО

    21 2 Отговор
    се разпадна. Докато свърши войната и ЕС ще е в канавката. Що се мъчат, като вече нямат кауза.
    Не могат ли да заживеят като нормални хора със собствена държава, а ходят да се предлагат като леки жени. Луда работа.

    13:28 11.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Факт

    4 17 Отговор
    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.
    😂

    13:30 11.01.2026

  • 82 Споко

    3 13 Отговор
    Тръмп обеща да не отвлича джуджето!

    13:30 11.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Така е

    13 2 Отговор
    фашизмът няма бъдеще.

    13:30 11.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 шопо..

    17 2 Отговор
    Евала на вова...накара кличко,кмето на кiев да изреве по бандерите..напускайте столицата,тоци и жешко..скоро не будет

    13:31 11.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бързай бавно

    18 1 Отговор
    Не бързайте толкова с признанията и оптимизма. Тя зимата тепърва предстои, така че дали е най-трудна ситуацията или тепърва предстои още не се знае.

    13:32 11.01.2026

  • 92 Допълнение

    22 1 Отговор
    Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима заради ЕС

    13:32 11.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Град Козлодуй

    3 17 Отговор

    До коментар #61 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Грешиш приятел. От руснаците не само, че войници не стават, но и за секс не стават.

    Коментиран от #114, #165

    13:32 11.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Данко Харсъзина

    17 3 Отговор
    Руснаците ще ги сцепят като гайди. Жив украинец няма да остане.

    Коментиран от #100, #102

    13:32 11.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 CъBETckияT ПпEHиC akp0баTt

    12 3 Отговор
    Демилитаризацииииияяяята на уркккииии продължава

    13:33 11.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Амаа...

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Данко Харсъзина":

    кога ?

    13:33 11.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 хаха

    4 17 Отговор

    До коментар #96 от "Данко Харсъзина":

    така ги сцепиха, че два милиона ватенки са вече под земята.

    Коментиран от #150

    13:34 11.01.2026

  • 103 я обясни

    10 1 Отговор

    До коментар #99 от "стоян георгиев":

    още нещо. ама по-хубаво тоя път... да падна от смях!

    13:35 11.01.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Европейците

    17 6 Отговор
    ги баламосват, че имат много пари и ще им дават завинаги. Простите и зависими хора имат голям респект към по-богатите от тях и често стават обект на измами. Това е съдбата на украинците. Детската им наивност и лунатичния им стремеж да принадлежат им донесоха разруха и унищожение.

    13:36 11.01.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Макробиолог

    10 5 Отговор
    Добре за запада е че Путин е на власт.Имаджин че в Кремъл е Сталин а Путин му е главнокомандуващ?Три дня и конец, с дупка у челото.Стрелят му по рафинериите,корабите,стат егическите военни бази и центрове и т.н.,санкции,манкции, а той си играе на велик стратег с нонсенс сво.С това което притежава в ядр арсенал ,достатъчно беше още преди десетина години да изпари некво островче в Тихия океан демонстративно,и война въобще нямаше да има ,а мир,любов и международно сътрудничество.

    13:39 11.01.2026

  • 108 От главите

    16 0 Отговор
    си патят. Що им трябваше да се се предлагат като магистрални труженички, а не си работиха върху развитието на обществото и държавата си.

    13:39 11.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Украинците

    19 1 Отговор
    доказаха, че не са способни да поддържат самостоятелна държавност. Още щом я получиха през 90те на миналия век започнаха да се оглеждат на кого да я продадат. И без много въображение направиха банален избор. Обаче забравиха за географското си положение.
    И сега са без ток и газ във война. От глупост.

    13:48 11.01.2026

  • 112 Урсулиците:

    5 8 Отговор
    Оришник нищо не направи на 9 януари 2026!
    Само няколко нищожни кратерчета върху леда изрови.

    13:49 11.01.2026

  • 113 Безспорен факт

    21 17 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #126, #129, #163

    13:49 11.01.2026

  • 114 Данко Пиратина

    7 1 Отговор

    До коментар #94 от "Град Козлодуй":

    Ти да не си опитвал та така разправяш?

    13:50 11.01.2026

  • 115 Така ти се искаУроде

    12 6 Отговор

    До коментар #25 от "А50":

    обаче реалността е друга.

    13:51 11.01.2026

  • 116 така е било и така ще бъде

    14 12 Отговор
    когато държава се управлява чрез преврат и диктатура , управниците, за които не може да се каже че са хора , защото няма човешко в тях , крадат по всевъзможни начини и от войните , и трупат пари , а обикновените хора страдат

    13:53 11.01.2026

  • 117 Иван 1

    11 12 Отговор
    Докато зеленият обикаля по света,а не в Русия така ще бъде.

    13:54 11.01.2026

  • 118 КИРО ОСТРОТО

    8 13 Отговор
    Да им дарим нашия

    13:58 11.01.2026

  • 119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 12 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Мнението на соросподлогите не важи. Дори абрамси и леопардите и ф16 не важат. Важат Орекшници, Искандер-М и Герани

    13:58 11.01.2026

  • 120 тази държава им беше подарена

    20 15 Отговор
    и се управлява от шайка продажници които без много да му мислят започнаха да я продават , добре че законния и собственик забеляза и ще си я вземе обратно , за жалост с много невинни жертви и от двете страни

    13:58 11.01.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Европеец

    18 13 Отговор

    До коментар #2 от "Няма НАЙ":

    Ще има край когато руският президент Путин отново изгони (евакуира) западащите посолства от Киев..... Колко по-бързо стане това, толкова по-бързо ще приключи и войната....

    14:00 11.01.2026

  • 123 Хахахаха

    11 19 Отговор

    До коментар #2 от "Няма НАЙ":

    Край ще има когато путлера легне до ленин.

    14:01 11.01.2026

  • 124 Минувач

    12 9 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Бита карта е смърко и фашагите около него и тези тук хихи смазаха ги русите … боксьорчето бил призовал жителите на Kiiw да напуснат града - този сериозно е изгубил представа за всичко около себе си …

    14:02 11.01.2026

  • 125 Пропаганда

    23 4 Отговор
    През деветдесетте работих в Украйна.Газта и парното им бяха безплатни.Ама бяха с руснаците! Сега мръзнат.

    14:06 11.01.2026

  • 126 Въпрос

    12 3 Отговор

    До коментар #113 от "Безспорен факт":

    Ти на не си от онези дето висяха по колесниците в Авганистан или си герой от Виетнам хихи или си просто люлински милярдер хихи ?

    14:06 11.01.2026

  • 127 Смешник

    11 2 Отговор
    Виновен е Зеления нацист Крайно време е да вдига белия байряк и да се разбере с Путин те са си един народ

    14:07 11.01.2026

  • 128 1111

    9 1 Отговор
    Аве, нещо много постни новините от украйна, що така?

    14:07 11.01.2026

  • 129 Макробиолог

    10 4 Отговор

    До коментар #113 от "Безспорен факт":

    Удар по имиджа има ,но какво е постигнато за часове е много спорно.В Венецуела чавистите са 2/3 от доста дивото население. Прибрал си един и го съдиш,добре,ко праиш с другите?Морската блокада може да банкрутира Венецуела, да свали правителството и т.н. дори да предизвика нещо като гражданска война,може дори да инсталира проамериканско правителство ......което ще контролира правителствения квартал,не и джунглите където е нефта.

    14:08 11.01.2026

  • 130 Историк

    4 18 Отговор
    Садистът терорист путлер прави това, което иска- да заличи Украйна до последния украинец. Каза го публично, така че путинолизците ,които защитават всичките му зверства, да заминават при него. България няма нужда от свирепи, безжалостни хуманоиди.

    14:08 11.01.2026

  • 131 оня с питон.я

    14 3 Отговор

    До коментар #121 от "Оценка":

    Не ги мисли украинците. Дори в студа са щастливи. Изживяват мечтата си да се опитат да унищожат Русия, а любимият им вожд е червив от милиарди. Малко му трябва на човек.

    14:08 11.01.2026

  • 132 Шампион

    8 2 Отговор
    Къде е трътлестият селфаджия?

    Коментиран от #149

    14:10 11.01.2026

  • 133 Използват

    15 1 Отговор
    ги западните лешояди да си чешат крастата срещу руснаците. Преценили са ги, че толкова им е акъла на украинците. Сега вече в блатото никой не може да им помогне.

    14:11 11.01.2026

  • 134 Смешник

    13 1 Отговор
    Укронацистите да са доволни все пак че Путин е търпелив иначе отдавна да са заминали при своя идол Бандера

    14:13 11.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Механик

    11 2 Отговор
    Другата година ще са още по-големи проблемите за Украина. (ако я има, де)

    14:20 11.01.2026

  • 138 Справедливия

    6 2 Отговор
    Крайно време е да извадим децата на партийните секретари от климатизираните им по западному офиси и да ги пратим с кирки и лопати да строят Белене.

    Денонощно съвестка пропаганда и нищо полезно не са свършили за целия си живот.

    Коментиран от #144

    14:23 11.01.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Обективни истини

    3 1 Отговор
    Да приеме и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да преживява тежки зими.

    14:27 11.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Хи хи

    5 1 Отговор
    Нас кво ни интересува тая работа ??? Имат си един маленкий зеля, да му реват на него !!

    14:28 11.01.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Справедливия":

    Тоест искаш да опразниш офисите на практически всички партии?

    14:31 11.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    да дигат белия байряк!

    14:35 11.01.2026

  • 148 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "факт":

    Бе я си гледай работата бе, квото сте надробили, това ще сърбате !!!

    14:35 11.01.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 ХА ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "хаха":

    Не бяха ли 20 млн., а укробите колко са.

    14:36 11.01.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Питам

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Папата каза":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #155, #157

    14:37 11.01.2026

  • 153 Додо

    3 0 Отговор
    Укрите тази зима ще ги топлят сладките препоръки на Борката Джонсънов,които при готов мирен договор им рече:,,Нека повоюваме" Речено сторено.
    Ще ги топли и препоръката на Кличко,който откри , че ако укрите стоят в ъгъла на саята,ще им бъде топло,понеже ъгълът бил 90 градуса.
    Също и да се съобразят с Оленка Зеленка,дето между две пазарувания в ювелирни магазини , рече , че укрите могат да търпят и две и три години ,,без света,без тепло".Или ,както каза Владимир Владимирович : ,,Терпи моя крассавица"

    14:37 11.01.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Хасан Хаспела

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Питам":

    Питай ,май касси ,чакай да и дам тилифонья да ти отговори .

    14:42 11.01.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Картаген

    2 0 Отговор

    До коментар #152 от "Питам":

    Един ден , след като на планетата Земя радиацията падне до ниво на оцеляване на скорпиони и хле барки.
    Няма ли най-после да разберете,че войната не е комп игра???Радвай се на живота си и не си навирай пръстите в месомелачката от любопитство.

    14:43 11.01.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Синап

    2 9 Отговор

    До коментар #154 от "факт":

    Спомням си как Порошенко публично казваше как руските деца ще се крият в мазетата докато украинските ходят на хубави училища. Спомням си също Одеса, Алеята на Ангелите и масираните обстрели от ВСУ на жилищни квартали в Донецк. Украйна няма да има, свиквайте.

    14:44 11.01.2026

  • 160 Летящите перални и летящите

    1 1 Отговор
    лопати са страшна работа!

    14:45 11.01.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Осемте това нямат ракети, бият се

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти!

    14:46 11.01.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Пантагрюел

    2 0 Отговор

    До коментар #154 от "факт":

    Не,брадър,ние всички ,от коалицията на ..лаещите, я докарахме до това положение.
    Защото ,когато пишех в коментарите,че евродипломацията докара ситуацията до военен сблъсък (ей,така,да видят дали Руссия ще се разпадне),ме триеха.Ние всички ,еврибари, докарахме укрия до тази мизерия.
    Защото казваме ,, нека помагаме" ,никой не пита:Докъде я докарахме с ,,помагане" без дипломатическо решение.

    14:51 11.01.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ама защо ми се струва, че

    0 0 Отговор
    след наскоро изтреляната ракета "Орешник" в Украйна изчезнаха всички новини за фронтовата линия как Украинските бойци са в трудна ситуация, ама успяват да задържат противника. Никакви новини братче, сигурно нещата са се обърнали и новини от фронта няма.

    14:55 11.01.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

