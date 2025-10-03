Николай Слатински: Черна дупка

Новините от Русия на Путин са не само стресиращи, но и комични. Както в някогашната съветска рубрика: Нарочно не придумаешь!
Там вече е паника.
Съвсем сериозно властници предлагат да се въвеждат абсурдни или даже опасни за самите тях неща.
За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.
Скоро, например, реализира ли се поредното “иновативно” предложение, във всеки двор мужиците ще “варят” вреден за здравето и екологията бензин както в китайските села лееха метал…
А междувременно Путин и клептоманите в бандитското му котило започват абсолютно откровено да отнемат милиарди собственост от руските богаташи, като наказание за трескавото тяхно прехвърляне на пари и всевъзможно имущество зад граница, защото им се (при)вижда краят.
Змията вече е захапала опашката си и поглъща и преглъща като за последно. Тази гротескно-алчна картинка мога да си я представя само докато змията погълне и преглътне последния си шиен прешлен. По-нататък за процеса на поглъщане и прегръщане ми е бедна фантазията. Никой точно не разбира какво става в сингулярната точка и дали там не се ражда черна дупка…
03.10.2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:02 03.10.2025
2 Гост
Коментиран от #8, #23
13:03 03.10.2025
3 гражданин
13:04 03.10.2025
4 Куцо , кьораво и сакато
Това ви остава, нали Ник0..ЛАЙ...чо.
Коментиран от #26
13:04 03.10.2025
5 Роден в НРБ
13:04 03.10.2025
6 Умирам от смях
13:05 03.10.2025
7 озадачаващо
13:05 03.10.2025
8 Сталин
До коментар #2 от "Гост":Ами така изглежда заразен евроатлантически мозък
13:06 03.10.2025
9 Като гледам
13:06 03.10.2025
11 обрее
13:06 03.10.2025
12 очевидец
Тодор Тагарев, директор на Института по отбрана, е бил уволнен на 31 март 2017 г. и според МО това е заради „подмяна на тактико-техническите задания“ на проектите за закупуване на нов тип изтребител
13:07 03.10.2025
15 АРЕ СТИГА С ТОЯ
ИСКАМ СИ ДАЙНОВ НОЙЗИ ТАГАРЕВ
13:12 03.10.2025
16 Дориана
13:12 03.10.2025
18 Гончар Романенко
13:15 03.10.2025
19 С латински или на кирилица
13:16 03.10.2025
20 Хохо Бохо
13:17 03.10.2025
21 мдааа
13:17 03.10.2025
22 Досущ
13:21 03.10.2025
23 Тъй ли
До коментар #2 от "Гост":Абе много добре си разбираш ти, ама те е срам да си признаеш! Или накратко - матушката Рус си отива в небитието!
13:25 03.10.2025
24 Руснак
Боже, пази ни от експерти като тези.
Бил ли е този изобщо в съвременна Русия?
Коментиран от #27, #29, #30
13:25 03.10.2025
25 Смахнатия професор
13:28 03.10.2025
26 Ами
До коментар #4 от "Куцо , кьораво и сакато":Защо да го плюват Путин! Той си е за похвала! Никой не е съсипвал така матушка Русия както Путин - съсипана икономика, милиони напразно избити русначета.
13:28 03.10.2025
27 Роден в НРБ
До коментар #24 от "Руснак":Последно е бил в СССР когато е завършил Политикономика и Основи на Марксизма и Ленинизма
13:29 03.10.2025
28 Един
13:32 03.10.2025
30 И той
До коментар #24 от "Руснак":Като тебе, никога ,само е чел сказки
13:34 03.10.2025
31 лиз ач евроатлантик
13:40 03.10.2025
32 Реалност
Но защо, би попитал някой.
Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.
Коментиран от #37
13:41 03.10.2025
33 Тома
13:42 03.10.2025
34 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе ?!
13:42 03.10.2025
35 Перо
13:43 03.10.2025
36 огнянминчев
13:45 03.10.2025
37 Така е
До коментар #32 от "Реалност":Но ганчю обича точно тези качества на руснаците ,затова е русофил
13:46 03.10.2025