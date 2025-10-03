Новини
Николай Слатински: Черна дупка

3 Октомври, 2025

  • путин-
  • русия-
  • криза-
  • олигарси

Съвсем сериозно властници предлагат да се въвеждат абсурдни или даже опасни за самите тях неща

Николай Слатински: Черна дупка - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Новините от Русия на Путин са не само стресиращи, но и комични. Както в някогашната съветска рубрика: Нарочно не придумаешь!

Там вече е паника.

Съвсем сериозно властници предлагат да се въвеждат абсурдни или даже опасни за самите тях неща.

За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Скоро, например, реализира ли се поредното “иновативно” предложение, във всеки двор мужиците ще “варят” вреден за здравето и екологията бензин както в китайските села лееха метал…

А междувременно Путин и клептоманите в бандитското му котило започват абсолютно откровено да отнемат милиарди собственост от руските богаташи, като наказание за трескавото тяхно прехвърляне на пари и всевъзможно имущество зад граница, защото им се (при)вижда краят.

Змията вече е захапала опашката си и поглъща и преглъща като за последно. Тази гротескно-алчна картинка мога да си я представя само докато змията погълне и преглътне последния си шиен прешлен. По-нататък за процеса на поглъщане и прегръщане ми е бедна фантазията. Никой точно не разбира какво става в сингулярната точка и дали там не се ражда черна дупка…

03.10.2025 г.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    26 8 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    13:02 03.10.2025

  • 2 Гост

    21 2 Отговор
    Абе човек, какво казваш? Нищо не се разбира, ама нищо!!!

    Коментиран от #8, #23

    13:03 03.10.2025

  • 3 гражданин

    23 0 Отговор
    А най-добре е да скочиш от най-високият виадукт , и там паметник ще ти направим !!

    13:04 03.10.2025

  • 4 Куцо , кьораво и сакато

    22 3 Отговор
    ПлювАт по Путин !
    Това ви остава, нали Ник0..ЛАЙ...чо.

    Коментиран от #26

    13:04 03.10.2025

  • 5 Роден в НРБ

    22 2 Отговор
    Щях да питам този дали е ненормален, но после видях снимката

    13:04 03.10.2025

  • 6 Умирам от смях

    18 4 Отговор
    Този генетично увреден индивид има черна дупка в главата

    13:05 03.10.2025

  • 7 озадачаващо

    9 0 Отговор
    Ако е ограничен износа на петрол от санкциите, то на вътрешния пазар следва да има изобилие.

    13:05 03.10.2025

  • 8 Сталин

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ами така изглежда заразен евроатлантически мозък

    13:06 03.10.2025

  • 9 Като гледам

    6 1 Отговор
    Като гледам тия "руски" богаташи все хазари и либерастници бе.

    13:06 03.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 обрее

    12 2 Отговор
    поредната гнида се изказа - ха ха ха

    13:06 03.10.2025

  • 12 очевидец

    14 1 Отговор
    Да си припомним за " експерта" Тагарев!
    Тодор Тагарев, директор на Института по отбрана, е бил уволнен на 31 март 2017 г. и според МО това е заради „подмяна на тактико-техническите задания“ на проектите за закупуване на нов тип изтребител

    13:07 03.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АРЕ СТИГА С ТОЯ

    10 0 Отговор
    КРЕ.....ТЕН
    ИСКАМ СИ ДАЙНОВ НОЙЗИ ТАГАРЕВ

    13:12 03.10.2025

  • 16 Дориана

    8 2 Отговор
    Защо гледате в чуждата паница ? А, в България какво е ? Политически затворници, пълзяща диктатура , не работещ агонизиращ Парламент изпъстрен със скандали, война между Президентство и Парламент . А, в Америка държавата спряла на пауза, но Русия ви е трън в очите и само нея гледате как и с какво да и навредите.

    13:12 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гончар Романенко

    7 0 Отговор
    Болен човек

    13:15 03.10.2025

  • 19 С латински или на кирилица

    7 0 Отговор
    Не знам какво е в Русия, но този вече мантията ще достигне!

    13:16 03.10.2025

  • 20 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    В салоленс как е ве козяк? Имат ли бензин? А да, сетих се, тамошното нарконаци котило се погрижи да не им трябва. Нямат коли, мъжете им ги изловиха като добитък и ги пратиха на първа линия, а тамошните козяци първи духнаха по европата да кеят пропаганда от безопасно разстояние. Ко става с двата Ф-16 бе неук евроатлантик? Вундервафето как е? Едното тече като лейка, другото е тотал щета. Аре коментирай бе професор некадърен

    13:17 03.10.2025

  • 21 мдааа

    8 0 Отговор
    Много фалшиви хапчета има в България! Пациента хич не се повлиява от лечението.

    13:17 03.10.2025

  • 22 Досущ

    3 1 Отговор
    Руските олигарси досущ като американските им хазарски братовчеди - парвенюта. Алла Пугачова има/ имаше в Подмосковието парвенюшки имитация на английски замък и 100 филипинки прислуга.

    13:21 03.10.2025

  • 23 Тъй ли

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Абе много добре си разбираш ти, ама те е срам да си признаеш! Или накратко - матушката Рус си отива в небитието!

    13:25 03.10.2025

  • 24 Руснак

    3 1 Отговор
    "Там вече е паника"
    Боже, пази ни от експерти като тези.
    Бил ли е този изобщо в съвременна Русия?

    Коментиран от #27, #29, #30

    13:25 03.10.2025

  • 25 Смахнатия професор

    2 0 Отговор
    Да не са му спрели грантовете на тоя? Или хапчетата ...

    13:28 03.10.2025

  • 26 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Куцо , кьораво и сакато":

    Защо да го плюват Путин! Той си е за похвала! Никой не е съсипвал така матушка Русия както Путин - съсипана икономика, милиони напразно избити русначета.

    13:28 03.10.2025

  • 27 Роден в НРБ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак":

    Последно е бил в СССР когато е завършил Политикономика и Основи на Марксизма и Ленинизма

    13:29 03.10.2025

  • 28 Един

    1 0 Отговор
    Г.С латински, Кольо! Като гледам и слушам западняшката "Коалиция на желаещите" ( да се дооблажат с украинска и руска кръв) Урсула и си-е са мнооооооооооо-го по-напред в изтрещяването от Путин! А с тая статия мога да осъдя ,че и ти си към коалицията ... изтрещяваш!

    13:32 03.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И той

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак":

    Като тебе, никога ,само е чел сказки

    13:34 03.10.2025

  • 31 лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор
    А бе тоя хептен изтрещя,що го публикувате?

    13:40 03.10.2025

  • 32 Реалност

    1 0 Отговор
    Русия значи ГУЛаг, чистки, геноциди, лъжи, Чернобил, Буча, Ирпин, Мариупол и Гладомор. Ненавиждам всичко това, отвращавам се от него, презирам го и искам да го няма. Смятам, че в България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    Коментиран от #37

    13:41 03.10.2025

  • 33 Тома

    0 1 Отговор
    Освен соросоида слатински не виждам по голям смешник в тази статия

    13:42 03.10.2025

  • 34 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    1 0 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе ?!

    13:42 03.10.2025

  • 35 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя унтерменш и пернишки винкел се мъчи всякак си да се впише и някой да го забележи в слугинажа си и да го покани на добра джендърска позиция! Няма да му се получи! Ще работи на парче за стотинки!

    13:43 03.10.2025

  • 36 огнянминчев

    0 0 Отговор
    А Николай Слатински кой точно беше ?

    13:45 03.10.2025

  • 37 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реалност":

    Но ганчю обича точно тези качества на руснаците ,затова е русофил

    13:46 03.10.2025