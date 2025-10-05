Иво Инджев: Видимата картина в Газа е манипулирана и изцяло контролирана от "Хамас"

Възможният и невъзможен мир в Газа, коментира по програма "Христо Ботев" журналистът Иво Инджев.
Доналд Тръмп и планът за мир
"Аз лично си спомням само един негов ултиматум, който е издържал досега, когато предупреди иранците, че им дава 30 дни, преди да извърши въздушни удари, и действително на 31-вия ден го направи. Всички останали ултиматуми, за които се сещам през тези 8–9 месеца, откакто е на власт, той на практика ги престъпи. Имаше нещо подобно и към Русия – ултиматум кога трябва да се съгласи на примирие, на мир в Украйна, но вместо да изчака края на срока, който сам беше дал, той се срещна с руския диктатор в Аляска. Така му даде възможност да се измъкне от ситуацията, а и самият той се измъкна, без да обяснява защо не е спазил обещанието си, какво ще стане, ако ултиматумът бъде пристъпен. Та сега, дал е на "Хамас" 3–4 дни. Но тези дни вече изтичат.
Любопитното е, че, за разлика от всичките му останали, меко казано, ексцентрични идеи с международен характер, този план беше единодушно приет от целия свят. И тук искам да отбележа един много важен елемент: неочаквано и руският диктатор го похвали.
Неочаквано е, защото на 26 октомври 2023 г., т.е. 19 дни след онова клане и отвличането на заложници от Израел, в Москва пристигна високопоставена делегация на "Хамас". От това стана ясно, че тези хора имат много добри, да не кажа отлични отношения с руската диктатура. Близки са по манталитет, наистина, и има защо. Посещението им съвпадна "случайно" с визита на заместник-министъра на външните работи на Иран по това време. Русия има отлични отношения с "Хамас".
И тук възниква любопитният въпрос: защо не посредничи в този конфликт. Тоест Путин би могъл да използва уникалното си качество да има прекрасни отношения с терористите, без да е напълно развалил отношенията си с Израел. Моето тълкуване е, че Путин руският диктатор не желае прекратяване на войната в Близкия изток и конкретно в Газа. Защото това би върнало международното внимание към неговите зверства в Украйна, вместо към зверствата на терористите, които се правят на жертви. Защото планът на Тръмп не е нищо друго освен план за капитулация на "Хамас". Да се разоръжи, да се разпусне част от ръководството, което не е съгласно да живее в Газа под международен контрол. Да му бъде позволено да напусне, без да бъде съдено."
Реално ли е това
"Трудно е за вярване, наистина, но там е цялата работа, както много други проблеми в региона, и този не е хомогенна сплав. Това важи и за терористичните организации в Газа.
"Хамас" не е единствената, но е основната и главната. И вътре в нея има противоречия. Има едно крило, което е под влиянието на Египет, Турция и Катар. Предполагам, че именно това крило е било консултирано по този план и е дало сигнали за съгласие и затова Тръмп е толкова оптимистичен."
Кой финансира "Хамас"
"Мога да ви кажа с доста голяма сигурност, че цялата отговорност за състоянието на Газа и на населението ѝ се поема от диктатурата на "Хамас". Те получават по моите груби изчисления, разбити по пера, само от агенциите за палестинските бежанци на ООН около 120 милиона долара на месец. От Катар още 30 милиона. От Съединените щати – 40 милиона. От Европа също значителни суми. Общо около 320 милиона долара месечно. Ако го умножите по 12 месеца, ще видите, че става дума за близо 3 милиарда долара годишно. А може и повече, защото има и други източници на дарения. Плюс факта, че Израел снабдява Газа безплатно с вода, ток и газ през целия този период.
Тоест, всички тези средства са налети в джобовете на лидерите на "Хамас", които станаха милионери. Някои казват дори милиардери. Живеят в богатия залив, царски. Направиха си затворени туристически комплекси на брега на Газа, които, чисто географски и като природни дадености, с нищо не отстъпват на Ривиерата. В Газа, при тяхното управление, се появиха доста богаташки къщи с басейни, с луксозни автомобили.
Тоест парите, които ООН е давала, парите, които Съединените щати или Европейският съюз са давали, те са били крадени. Затова не искат плана на Тръмп, защото не им се прекъсва тази далавера. И не само, те просто ще загубят контрола си, въоръжения си контрол, диктатурата си. Защото на тази малка ивица земя, където живеят около 2–2,5 милиона араби, те бяха установили желязна диктатура. И в момента аз мисля, че хората там се боят повече от тях, отколкото от израелците. Защото много добре знаят какво означава да противоречиш на официалната линия на "другарите" от политбюро. Защото те си имат политбюро в "Хамас". Да противоречиш на "Хамас" – това обикновено се наказва със смърт от "Хамас"."
Медиите и Газа
"Светът вижда едни недохранени деца, изтерзани... Защото това им показват отвътре от града. Бил съм четири години в близо горе-долу подобна ситуация и знам, че е абсолютно невъзможно сред екстремисти да съществуват и да се движат журналисти така свободно напред-назад, ако нямат одобрението на самите екстремисти. Тоест те са на практика техни говорители. Те показват и правят тяхната пропаганда.
Тъжно е да се признае, но някои от тях работят за престижни западни емблематични медии – от CNN през BBC, да не говорим за Al Jazeera, базирана в Катар. Така че, за голямо съжаление, тази картина е избирателна и в много от случаите се доказва, че е манипулативна. Показват болни дечица, за които наистина на всеки нормален човек му се къса сърцето, като ги гледа, но именно болни, а не защото са в това състояние от глад и като видиш групови снимки, ти става ясно, че там няма масов глад."
Тенденция да се говори, сякаш Израел е виновен за това, което му се случи на 7 октомври.
"Това е усилена версия на онова, което се говори, че Украйна е виновна, както твърди руската пропаганда. Нали знаете, че в България има доста хора, които вярват на тази пропаганда, макар че е очевидно кой кого нападна. В случая Израел също беше нападнат. Но това много скоро се забрави. Затова мисля, че "Хамас" нямат интерес да спрат тази война. Нямат интерес да изпълзят. Защото техният, за съжаление, бих го нарекъл сатанински интерес, е да мрат техните жени и деца, за да може Израел да страда морално. Военно не могат да го победят – това го знаят. И се питам – защо, като го знаят, го предизвикаха?
Какво очакваха да направи Израел, освен да се опита да ги унищожи не просто като отмъщение, а като начин да не се повтори повече 7 октомври 2023 г.? Още повече, много добре знаеха как в Израел човешкият живот, дори за един отвлечен войник, години наред е национална кауза.
Предлагам на всички пристрастни и латентни антисемити да си направят справка и да видят как изглеждат еврейските заложници под земята и как изглеждат "заложниците" на тунела, които се именуват отвлечени. Това е просто цинично да се наречеш отвлечен, за да уязвиш Израелската държава, че едва ли не прави същото, което "Хамас" направи спрямо израелските заложници."
Флотилията на Грета
"Цялата тази флотилия, която беше тръгнала, не просто е била обречена да не достави помощ в Газа, но е знаела, че това технически е невъзможно. Защото в Газа няма пристанище. Няма къде тези 40 плавателни средства да акостират. Чисто технически няма как да разтоварят помощите, дори да носят такива. Защото няма къде. Те трябва да го направят през израелско пристанище. Израелците им го предложиха. Предложиха им не просто един, а няколко варианта. Те отказаха. Оказва се, че не им е важно помощите да стигнат, ако изобщо носят такива, да стигнат до страдащите от глад в Газа. Израел твърди, че огромно количество камиони се пропускат и секторът е залят с базови храни – захар, брашно и т.н., но всичко това попада под контрола на "Хамас".
А "Хамас", освен че има вероятност да използва тези доставки за внасяне на въоръжение, защото вече повече от две години им свършват патроните и другите неща, контролира и разпределението. И го прави така, че населението да зависи от тях. Това е терористическа стратегия.
Миротворците, не се съмнявам в тяхната искреност, вярват, че като се качат на тези "луксозни лодки", ще постигнат нещо. Но целите са две: едната е да навредят на Израел, което ми се струва антисемитско. Другата е лична слава. Някои си мислят, че като предизвикат една държава, която нищо няма да им причини, ще се покрият със слава.
Колкото до българина, който иска българската държава да спре да подкрепя Израел и да го върне у дома, да кажа, че българската държава не го е изпращала там, а това е негова лична инициатива. Така че той трябва да поеме отговорност за собствената си съдба."
1 Този
Коментиран от #11
10:21 05.10.2025
2 Пич
10:22 05.10.2025
3 МИН-ДЖ-Еф
10:22 05.10.2025
4 1488
е точно така
10:22 05.10.2025
5 Абе
10:23 05.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #22
10:25 05.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пет пари
10:26 05.10.2025
10 Дядо Дон е с Русия
10:29 05.10.2025
11 Антон
До коментар #1 от "Този":Изроди са убийците от Хамас, и всички терористични организации. Ти, защо обичаш и защитаваш терористи?
10:30 05.10.2025
12 Този
10:34 05.10.2025
13 Фон дер Миндер
10:34 05.10.2025
14 Като изтрезнееш
10:35 05.10.2025
15 Личната неудовлетвореност
До коментар #8 от "аноним":поражда злоба и омраза, която се загнездва в душата ти и я трови и разяжда отвътре. Никога не желай някому нещо, което не искаш да ти се случи, че като нищо може и да ти се да те настигне злата участ, която си пожелал някому.
10:37 05.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 морския
До коментар #7 от "Последния Софиянец":за палестина не бих протестирал, но твърдо против израел !
10:39 05.10.2025
18 ТОЗИ АКО ЗНАЕ КОЛКО БОЛЕН
10:39 05.10.2025
19 Георги
10:40 05.10.2025
20 име
10:41 05.10.2025
21 Абе
Коментиран от #24
10:41 05.10.2025
22 От Факултету
До коментар #7 от "Последния Софиянец":А бе бате за нас ли ще протестирате,ние сме потърпевши от ционизма на българите
10:44 05.10.2025
23 Онзи
10:44 05.10.2025
24 Георги
До коментар #21 от "Абе":те и украинците не ги искат, и англичаните, и българите... мога да продължавам до като изредя всички . Никой не иска да му натрапят чужд народ и култура.
10:45 05.10.2025
25 КАКВА ЩЕ ДА Е ТАЗИ ПРОКЛЕТА ЖЕНА
10:48 05.10.2025
26 Тореро
10:54 05.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 пътник
11:02 05.10.2025
30 Знаещ
11:05 05.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 пробит капот
сега вече ще правят мир. Тяхни подставени лица ще управляват, тяхни фирми ще възстановяват,
тяхни войски ще опазват, техни хора ще лапат и заграбват - прокудените - кучета ги яли , я се върнат,
я някой се погрижи за тях. Перчема ще налапа едни оферти също тоже.
11:08 05.10.2025
33 Toя е жалка работа
11:16 05.10.2025
34 Майстора
11:18 05.10.2025
35 агент Ивайло
11:20 05.10.2025
36 Иво М Инджев изрусен пудел
11:24 05.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 СОРОС
11:32 05.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соросна подметка
11:33 05.10.2025
43 Гадзееви
11:35 05.10.2025
44 Журналя,
11:36 05.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
11:41 05.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 сътрудник
11:43 05.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Объркано Атлантиче
-- Swiss Policy Research Why Israel Created Hamas --
Нали знаете какво е контролирана опозиция в политиката – фалшива опозиция създадена и работеща за властта. Същото е с Израел и контролираната от тях групировка Хамас. За това се разрешават парични потоци към Хамас от държави и ООН, но същото това ООН не предприема нищо съществено спрямо Израел, освен някакви кухи декларации. Просто и логично – без Хамас днес, не би се стигнало до окупиране на още палестински територии, недоволството срещу Израел би било в пъти по- голямо.
11:44 05.10.2025
53 Ъъъъъъъъ
11:44 05.10.2025