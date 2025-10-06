Дамян Войновски пред ФАКТИ: ИА „Автомобилна администрация“ е една от структурите, подложени на висок корупционен риск

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Корупционен скандал, достигнал до световната музикална сцена, предизвика безпрецедентна политическа реакция в парламента. Лидерите на управляващите партии ГЕРБ и ДПС поискаха незабавното закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), след като стана ясно, че служители на агенцията са поискали подкуп от екипа на британската звезда Роби Уилямс. Предложението обаче срещна смесени реакции сред коалиционните партньори и опозицията. Има ли изход… Пред ФАКТИ говори Дамян Войновски, бивш изпълнителен директор на ИА Автомобилна администрация и автотехнически експерт.



- Г-н Войновски, дълги години сте работил в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и я познавате отвътре. Защо през няколко години избухва голям корупционен скандал. Как гледате на това, което се случи сега. Служители на агенцията искат пари от камионите на Роби Уилямс?

- Корупцията е много опасно явление с дълбоки корени в нашето общество. За да има корупция, има няколко основни фактора. Първо, трябва да има овластени хора, които да я поискат, и хора, които да са склонни да дадат. Корупцията я има там, където има сложни и времеотнемащи процедури или на места, на които се извършва контрол върху субекти с наличие на високи санкции или тежки принудителни мерки. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е една от българските структури, подложена на много висок корупционен риск. Агенцията предоставя множество услуги за гражданите и бизнеса и осъществява контрол на пътя и в предприятията, като санкциите, които налага, са високи и придружени със сериозни принудителни мерки при констатирани нарушения.



Заплащането на служителите в агенцията е хронично ниско за вменената им отговорност.



В агенцията има сериозен недостиг на административен капацитет, което от една страна води до забавяне на сроковете за предоставяне на административни услуги, от друга до ограничен брой служители с контролни функции. Ограниченият административен капацитет и ниското заплащане създават усещане за незаменимост и безнаказаност у някои служители. Това са основните фактори, които влияят за високия корупционния риск. Именно за това в годините бяхме свидетели на редица корупционни скандали в агенцията.

Корупцията е изключително вредна за бизнеса, конкурентността и икономиката, като също така е една от предпоставките за трагедиите по пътищата.



Можем да направим цяла тема за вредните последици от нея. За да се изкорени, трябва да се работи системно и постоянно с подходящи мерки. Врагът на корупцията е прозрачност, гласност, електронни услуги (прекъсване на връзката служител клиент), вътрешни механизми за контрол и адекватно заплащане. В годините, прекарани в агенцията, именно в тази насока бяха насочени усилията на екипа ни. Увеличаване на броя на електронните услуги, автоматизирани системи за контрол, видеонаблюдение, ясно разпределение на отговорностите между ръководителите на звена и механизми за контрол. Когато висшето ръководство е запознато с рисковете и процесите, които текат в агенцията, и желае да ограничи корупцията - има механизми, с които тя може да се постигне. И това смятам, че бе постигнато в някаква степен през изминалите няколко години.

За съжаление, не това наблюдавам през последните няколко месеца на тази година. Явно има пренебрегване или неглижиране на антикорупционните мерки. Иска ми се да вярвам, че това неглижиране е продиктувано от подценяване корупционния риск, а не от умишлено създаване на условия за структурирана корупционна схема с цел обогатяване, каквито случаи имаше през 2012-2013 г. От публикуваната информацията за скандала с искания подкуп от шофьорите на камионите на Робин Уилямс се вижда една самоувереност и чувство за безнаказаност в служителите поискали подкупа. Това показва, че в тях има увереност, че няма да им бъде потърсена отговорност - или защото не са контролирани, или им е обещан „чадър“ за действията. Надявам се разследващите органи да установят истината.

- Наследява ли се корупцията в Агенцията от силните във властта?

- Както споменах по-горе, в агенцията съществува висок корупционен риск и въпрос на морал, умения и познания е дали ръководството ще създаде механизми за ограничаването му или ще го използва са своя облага. В годините са наблюдавани и двете възможности. Искам да подчертая, че акциите за задържане на корумпирани служители не винаги показва безпомощност на ръководството или участието му в корупционни схеми. Много често ръководството на агенцията е участвало в разобличаването и документирането на такива престъпления заедно с разследващите органи, така че категорично корупцията не се унаследява, а се експлоатира по различен начин от силните на деня.

- Как може да се спре това или просто няма желание да се спре. Как мислите?

- Корупцията може да се ограничи и дори да се спре, стига да има воля за това. Ежегодно се изготвят анализи и противокорупционни мерки, но важното е колко сериозно и отговорно се гледа на тях и има ли воля да се реализират. Много е важно тези анализи и предлаганите мерки да се извършват от компетентни експерти, запознати с процесите, които текат в агенцията. Друг важен фактор е финансовото обезпечаване на агенцията. Ето, например, сега се говори за боди-камери при инспекторите.



За тези боди-камери, а и не само, за система за наблюдение и съхранение на записите, говоря от 2021 г., но средства така и не бяха осигурени.



Видеозаписите от камерите за видеонаблюдение в автомобилите се свалят ръчно. През 2020 г. започнах проект за автоматично сваляне на записите от камерите и създаване на регистър от записите, който и до днес не е завършен и е изоставен. Периодично има искане за увеличаване на заплащането на служителите, но техните заплати продължават да са едни от най-ниските на контролни органи в държавата. Многократно съм искал увеличаване на броя на служителите в администрацията, но това не се случва. И още много други примери мога да дам. В заключение ще кажа, че искам да вярвам, че проблемът се подценява, а не че няма желание за справяне с него.

- Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ следи тежкотоварния трафик. Това ли е в основата да се създаде поле за корупция. Няма фирма, която да е 100% изрядна. Това ли води до въпроса: „Какво правим сега?“

- Освен проверка на трафика има и много административни услуги които предоставя агенцията. За бизнеса времето е пари, а при създаване на пречки за бързо предоставяне на услуги се създават предпоставки за корупция. Факторите са много, като основните са контрол и услуги. ИААА е една мега агенция - не знам дали хората си дават сметка колко обществени отношения регулира тя. Това също е предпоставка за корупция, тя издава разрешения и контролира спазването на изискванията за използването им. Многото власт на едно място изкушава да се злоупотреби с нея. Но има достатъчно механизми, които могат да въздействат, за да не се стига до корупция. Стига да има ръководство с висока компетентност и морал, както и да има политическа воля за справяне с този проблем.

- И вече се поиска закриването на Агенцията. Какво ще се промени, ако отиде под шапката на МВР, примерно…

- Агенцията не може да се закрие, тя работи за прилагането на много директиви и регламенти и закриването ѝ ще създаде правен вакуум, ще навреди повече на бизнеса и ще доведе до наказателни процедури срещу България. Това, което може да се направи, е да се преструктурира, да се отдели контролът от администрацията, да се извадят дейности, които могат да се извършват от бизнеса.



- КАТ ли ще изземат функциите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“… Това означава полицаите да учат нови Закони, защото работата на инспекторите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изисква друга подготовка…

- Преминаването чисто механично от едно ведомство към друго е преместване на болната глава, но без премахване на болестта. Нека не забравяме защо изпитите и прегледите бяха извадени от МВР през 1999 г. Тогава отново основанието беше корупцията. Това е един пример защо не трябва да се прави машинално, а е необходима реформа. Издръжката на служителите на МВР е много висока и не считам, че това е най-подходящия механизъм. В цяла Европа има само две държави, до колкото си спомням, при които контролът на автомобилните превози се извършва от полицията. Контролът може да бъде изваден от агенцията и да отиде на пряко подчинение на министъра на транспорта, като дирекция, например. Предложих този вариант на министър Караджов и на премиера Желязков още в началото на мандата на това правителство. Преместването на контрола не трябва да е машинално, може да се обедини с ТОЛ контрола и контрола за претоварване на камионите, които в момента са две други структури. Това хем ще повиши броя на контролните органи, хем ще обхване по-голям брой проверки и ще намали броя на контролните органи на пътя, ще може да бъде контролиран от инспектората на министерството и още много други предимства мога да изложа.



- Какво става с хората? Където и да ги преместят, все ще са същите. Просто няма как да обучиш хора веднага и да смениш сегашните. Нали така…

- По отношение на хората, да , същите хора, които контролират сега, трябва да останат. Един инспектор в агенцията се изгражда за години. Държавата инвестира много за неговото обучение и квалификация и тези хора не могат да се затрият с лека ръка. Аз твърдя, че проблемът не е в инспекторите, а в условията. Ако имат добро заплащане и подходящи механизми за контрол, хората не са проблем. Разбира се, във всяко стадо има „черни овци“, но при подходящи мерки те ще бъдат изведени от тази среда.

В заключение ще кажа, че проблемът с корупцията в Автомобилна администрация може да се реши не със закриване на агенцията или механичното преместване на компетенциите в друга администрация, а с политическа воля, съчетана с компетентно ръководство с висок морал, които да направят качествена реформа в агенцията.