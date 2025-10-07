ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко информация за проведения на 16 – 17 септември в Лвов форум «Brave1 Defense Tech Valley 2025». Той е организиран от Министерството на цифровата трансформация и «Brave1»* и събира 5000 човека от повече от 50 страни.

Специалната военна операция превърна Украйна в популярно туристическо направление. Щом усетиха, че северната мечка не е страшна, кралски особи, президенти, банкери, известни лица от киното и естрадата от целия свят взеха да се редят на опашка, за да си направят снимка на фона на недодържавата. Очевидно там те се чувстват в пълна безопасност. По самоуверените им физиономии ли да съдим за ситуацията на място, или да вярваме на шаблонните сълзливи историйки, които журналистите и 5,4 милиона местни хитреци, изнесли се в ЕС, разказват?... Е, да не изпадаме в дребнавост!

Москва великодушно осигурява синьо и мирно небе за града, превърнат в огромна тренировъчна и логистична база на НАТО. Защо да разваля празника на хората?

На изложението 230 местни и чужди компании представят най-новите си продукти, сред тях и такива, основани на невронните мрежи, безпилотни летателни апарати (БПЛА) и други асиметрични военни решения. Обсъждат се резултатите от използването на техниката в бойни условия. Желаещите имат възможност да изпитат на полигона 20 роботизирани комплекса.

Обявено е, че финансови структури от ЕС и САЩ планират да вложат в украински оръжейни разработки повече от сто милиона долара. В този план изпъква местната компания «Swarmer», която строи дронове, способни да действат в рояци под управлението на изкуствен интелект – тя ще получи 15 милиона щ.д..

Ще изредя и няколко други проекти, представени от нашите съюзници, По някакво недоразумение тези хора вече четири години не само, че успешно защитават свободата и демокрацията на континента, но строят заводи, развиват науката и техниката си. От техния опит си струва да се поучат и руснаците, и ние, всички.

1. БПЛА «Mini Shark 2025». Производител: «Укрспецсистемс». Основна задачи: въздушно разузнаване и откриване на обекти на наземни обекти. Радиус на действие – до 60 km. Благодарение на малките си размери и тихия двигател, той е труднооткриваем на височина 300 – 400 m. Използва оптична навигация и щатова не зависи от GPS. Цялата система се побира в две раници. Разработчиците разчитат «Акулката» да замени коптерите от рода на «Мавик». Плановете са към средата на 2026 год. украинските безпилотни апарати да изместят напълно китайските.

2. «Zozulya». Производител: «Warbirds of Ukraine». Далекобоен ударен дрон – камикадзе. Радиус на действие: 1100 km - с 50 – килограмова бойна част, 2100 km – със заряд до 10 – 15 kg. Вече са построении около 100 броя от този модел.

3. «Toloka» - подводен безпилотен апарат, способен да пренася до 5 тона полезен товар на разстояние 2000 km.

4. Ударен БПЛА «Булава». Първоначално той е бил с радиус на действие до 55 километра, но по думите на разработчика: «На такава дистанция може да се види само вражески мотоциклет, чичка, пушещ в горския пояс… И това е всичко. Истинските цели са разположени по-далеч.» Сега апаратът може да работи на разстояние от 100 km.

Товароподемността му е увеличена от 3,6 kg на 5 kg. Достъпни са седем типа бойни части - в зависимост от поставената тактическа задача: термобарически, осколочни и запалителни на основата на циркония.

Системата за управление се обновява редовно. За кратко време излизат 36 версии на програмното обезпечение, повечето основани на исканията на фронтоваците.

За връзка се използва горният C – диапазон (3,98 – 4,2 GHz) с възможност за бърза смяна на честотите.

В производството се използват най-вече украински двигатели и контролери.

И вместо епилог. Кремъл отново проспа възможността да устрои красив фойерверк, който щеше да остави неизличима следа в паметта на неговите врагове. Изобщо, в тази война от самото начало е трудно да се разбере кой е кум, кой – сват и кой на булката брат. Но практиката показва, че неадекватно реагиращите не ги чакат леки времена.

Забележки

* Координационна платформа, създадена през 2024 год. от украинското правителство за подпомагане на проекти в областта на военните технологии и за по-бързото им приемане в армията. Целта явно е постигната. Днес, например, стана известно, че за превъоръжаването на американската армия ще се използват украински разработки.